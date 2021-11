Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conAndrés De Leo.

¿Cómo se desarrolla este tramo final de la campaña en la sexta sección?

Ha sido una campaña muy tranquila. Da la sensación de que el resultado que se dio en las PASO fue tan abultado que de alguna manera hay mucha tranquilidad en la gente; pero indudablemente estamos viviendo momentos muy atípicos, en una elección que ha sido extraña en las PASO y que ha habido tanta diferencia en la sección.

Por lo menos los electores es como que no manifiestan una movilización tan importante como ha ocurrido en otras elecciones pero seguramente tiene que ver con el resultado que se dio en la elección, y habría que ver cómo termina el resultado final.

¿Cómo nota el humor de los bahienses rumbo a las urnas el próximo domingo?

Me parece que no ha habido mayores cambios que lo que ocurrió en las PASO. Hay en muchos sectores de la sociedad un enojo muy importante, en otros vemos que no hay solo enojo, hay de alguna manera insatisfacción, frustración, y eso lamentablemente es lo que terminó priorizándose en el voto.

Hay insatisfacción y frustración en algunos sectores de la sociedad.

Eso no ha cambiado mayormente, con lo cual estamos en presencia de gente que está claramente insatisfecha, claramente enojada, con frustración.

¿Por qué los vecinos de la sexta, especialmente los bahienses, deben elegir a Juntos este domingo?

Porque claramente es la única fuerza política que puede generar los equilibrios y ponerle freno al kirchnerismo.

Yo a los bahienses y a la sexta sección les digo que el voto vale y vale mucho porque los legisladores que nosotros podemos conseguir en esta sección electoral son los que de pronto no los podemos conseguir en otras secciones, como por ejemplo en el caso de la tercera sección electoral.

Juntos es la única fuerza política que tiene representación y que tiene lo suficiente como para ponerle un freno al kirchnerismo.

Además, lo que ha ocurrido tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados pero fundamentalmente en algunos aspectos vinculados a pretensiones que tiene el Gobierno provincial -como por ejemplo, avanzar sobre el Procurador, avanzar sobre algunos nombramientos de jueces, avanzar sobre leyes como la que pretendió imponer el Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la expropiación de tierras y el manejo de los fondos para las agrupaciones sociales-, esto lo puede hacer solamente Juntos por el Cambio y no lo puede hacer ninguna otra fuerza política que se presenta como oposición.

Necesitamos un bloque muy importante.

En los últimos días, usted presentó un pedido de informe para analizar o conocer la situación de los presos beneficiados con arresto domiciliario. ¿En qué etapa está este pedido de informe?

El pedido de informe seguramente irá a la comisión que corresponda para ser tratado, pero debemos decir que hay dos antecedentes, presentados por el bloque con la autoría de la senadora Moriano en el mismo sentido, que terminó en la Comisión de Legislación, cuyo presidente es del Frente de Todos y que evidentemente no ha habido voluntad del Frente de Todos de poner a trabajarlo.

En ese sentido, este proyecto viene a reforzar ese pedido con un dato nuevo. El dato nuevo es que después de las PASO como por arte de magia el Gobierno se enteró que no podía tener encerrada a la gente permanentemente y están normalizándose la vuelta a clases, las actividades laborales y culturales, ha vuelto el público a los espectáculos deportivos…

Bueno, lo que queremos saber es qué planificación hay para que los presos que fueron beneficiados con la liberación del arresto domiciliario vuelvan a las cárceles, que es el lugar de donde no debieron salir nunca.

