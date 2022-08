Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ariel Martínez Bordaisco.

Ariel Martínez Bordaisco - Parte 2

Recientemente visitó la Expo Rural, junto a Maxi Abad, Néstor Grindetti y Adrián Urreli. ¿Cómo analiza esta puja que se vive entre el Gobierno y el campo? ¿Y este nuevo dólar soja?

El camino que elige el gobierno es el del enfrentamiento contra los sectores más importantes que tiene el país en términos de exportaciones. Elige el camino del enfrentamiento, de la chicana, de la persecución, convocando a marchas para escrachar productores.

Sigue una misma lógica, llevando a una situación de mayor inestabilidad. El principal responsable de la situación que se vive en términos del peso y de su vínculo con el dólar es el gobierno que no toma las medidas necesarias para evitar la inflación.

Yo no recuerdo que haya habido una diferencia tan grande entre el valor oficial y lo que se vende en el mercado paralelo con el dólar blue. Todas estas cosas llevan a que el sector más competitivo se vea afectado, además de las retenciones y de la gran cantidad de carga impositiva que se le pone…

¿Y la respuesta del gobierno cuál es? Escracharlo, perseguirlo, confrontarlo. No hay forma hoy en la Argentina que haya una salida hacia la modernidad, hacia el progreso, que no sea junto con el campo, que es hoy el sector quizás más y mejor industrializado, con mayor implementación de la ciencia y la tecnología en la aplicación, en la producción.

Hoy es de los sectores más pujantes y el gobierno decide pelearse. Seguramente es parte de una praxis política que vemos que se repite en todos los escenarios y que nosotros creemos que ya está agotada.

Le consulto por los desafíos de la Unión Cívica Radical. Usted es referente de la UCR en General Pueyrredón. ¿Cómo ve posicionado el espacio pensando en el 2023 y en este contexto económico, social y político del que estamos hablando?

A veces es difícil hablar y conversar en el marco de tanta inestabilidad que estamos viviendo hoy, pero es importante hacerlo porque el radicalismo es parte de una coalición que hoy, entre muchas cuestiones importantes, garantizó la alternancia democrática.

Nosotros hace tiempo atrás imaginábamos que siempre el mismo partido político iba a gobernar la Argentina. Eso dio un vuelco en el 2015, después de muchos años de gobernar el mismo signo. Y por más que esa experiencia tuvo sus luces y oscuridades, sus medidas positivas y sus cuestiones negativas, sembró la alternancia democrática.

El radicalismo es parte de esa coalición hoy, competitiva. Hoy el radicalismo es otro. Ha tomado musculatura, se fortaleció, ha ampliado su base. Ha construido candidaturas competitivas, con personas como Facundo Manes. Hay otros también, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo Mendoza. Hay gran cantidad de liderazgos hoy. La aparición de Carolina Losada en Santa Fe.

El radicalismo en el 2021 construyó la ampliación de nuestra coalición, con la lista Dar el Paso, donde también se incluyó el GEN de Margarita Stolbizer y sectores del peronismo republicano. Y hoy el radicalismo con esa fortaleza está construyendo candidaturas en la Provincia, en el país, en los 135 municipios y, por supuesto, poniendo la cabeza en la construcción de un programa de gobierno.

Nosotros estamos convencidos de que lo que no puede pasar es que le pase lo mismo que le pasó al gobierno: que amontonó en vez de generar una coalición con un programa claro, una plataforma política sobre qué vamos a hacer.

Entonces nuestra coalición tiene que decirle a los bonaerenses y a los argentinos y argentinas qué vamos a hacer en materia de economía, qué vamos a hacer en materia de seguridad, qué vamos a hacer en materia de educación, qué vamos a hacer en materia de producción, de ciencia e investigación.

Bueno, en todas esas áreas ya están trabajando las fundaciones de todos los partidos políticos: del radicalismo, del peronismo republicano, del PRO, de la Coalición Cívica para que haya una propuesta para cada temática y que les podamos decir a los bonaerenses qué es lo que vamos a hacer si nos eligen en el 2023 para gobernar, para sacar al país, a la provincia, del atraso en el que se encuentran, para darle el golpe de modernidad que necesitamos.

Esa desesperanza que se ve hoy, que lo hablábamos antes en la calle, por la gente que ve que hay un gobierno disociado de la realidad, que no ven la salida, que los jóvenes se van porque creen que no hay salida en nuestro país, toda esa desesperanza, la única forma que se va a salir de eso no es con liderazgo mesiánico, es con programas de gobierno razonables, con estabilidad, con previsibilidad, con mirada de futuro y eso me parece que es lo que tiene que construir nuestra coalición