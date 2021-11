Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conJuan Pablo Allan.

¿Qué balance hace de los números que se dieron en las elecciones el pasado domingo y cuál considera que fue el mensaje que dejaron los ciudadanos en las urnas?

El mensaje fue un voto protesta hacia el Gobierno, que masivamente le dijo “por acá no”. Y al mismo tiempo encontró en nosotros una fuerza que se mantuvo unida donde canalizar su protesta contra el Gobierno.

Lamentablemente el Gobierno otra vez se cierra, no escucha, y lo que fue una derrota clarísima por 9 puntos en todo el país lo considera una victoria.

Si esto es solamente un ardid o una forma de reaccionar ante la noticia negativa de que la gente le dio la espalda, puede ser. Ahora, lo preocupante es que estén totalmente alejados de la realidad o de lo que la gente les transmitió.

Si el Gobierno no va a reaccionar tomando medidas sin entender lo que le dijo la gente contundentemente en las urnas estamos en presencia de un problema muy serio.

¿Qué pasa con este llamado al diálogo que realizó tras las elecciones el presidente Alberto Fernández?

Habría que ver cuáles son los temas y la agenda que propone. Hasta acá lo único que hay es un anuncio grabado donde supuestamente nos va a convocar a la oposición pero a los dos días hace un acto donde crítica y destrata a la oposición y al mismo tiempo no tuvo la deferencia ni la educación de felicitar a los ganadores.

Eso no es de demócrata. Un buen demócrata sabe perder. Alberto Fernández no sabe perder. Resulta llamativo que convoque a un diálogo mientras no reconoce la victoria, mientras hace un acto público para destratar al ex presidente y al mismo tiempo lo que nosotros estamos viendo es que en la fuerza, en el Frente de Todos, no hay un consenso.

Primero tienen que llegar a un consenso entre ellos para después trasladarle ese consenso a la oposición y en todo caso esa discusión darla en el Congreso. Lo que estamos viendo es que no se ponen de acuerdo.

¿Cuáles cree que van a ser los nuevos desafíos de la Cámara alta ante la conformación del cuerpo que se dará a partir de diciembre?

La gente, como lo hizo en el 2019, estableció un equilibrio muy importante entre las dos fuerzas, que obliga a sentarse, a dialogar y a tratar de arribar a acuerdos. Esta gimnasia Kicillof la desconoce. Kicillof no sabe dialogar, nunca dialogó.

En estos dos años no hemos tenido la verdad ninguna posibilidad de que el Ejecutivo entre en razón, lo vimos durante la pandemia con el tema educación, con el tema de las emergencias económicas en sectores que le privaban de trabajar libremente.

Nunca nos escucharon. Eso fue porque Kicillof pensó que con las elecciones iba a dar vuelta la composición del Senado y que nos iban a pasar por encima. Eso fue lo que calculó Kicillof.

Nada de eso se dio. El Senado quedó con la herramienta del desempate para el Frente de Todos con la vicegobernadora, pero a nosotros nos dio al mismo tiempo la herramienta del quorum.

Inevitablemente vamos a tener que llegar a acuerdos. Esperemos que por primera vez desde que asumió Kicillof tenga esa actitud de diálogo que hasta acá no existió.

Con la salida de Roberto Costa de la Cámara alta, queda en juego la jefatura del bloque de Juntos. ¿A usted le gustaría presidir este bloque? ¿Hay algunas negociaciones ya en camino?

Creo que son discusiones que se van a empezar a dar a partir de la semana que viene en la mesa provincial de Juntos por el Cambio, donde insisto con algo que dije al principio: a pesar de haber perdido su oportunidad, tanto en Diputados como en Senadores, lo único que se mantuvo unido es la mesa de Juntos por el Cambio.

Permanentemente en la provincia de Buenos Aires y en los 135 distritos se mantuvieron los bloques de concejales. Son ellos los que van a avanzar los consensos y las decisiones sobre las conducciones tanto de Diputados como de Senadores.

Obviamente que nosotros tenemos que esperar esa instancia tal vez con mucho ánimo porque son desafíos muy importantes pero no falta mucho, la semana que viene empezarán a verse algunas definiciones de ese tipo.

