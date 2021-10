Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Pablo Allan.

Juan Pablo Allan

¿Qué análisis hace del relanzamiento de la fórmula de Diego Santilli quien estuvo acompañado también en Tigre la semana pasada por Facundo Manes y Graciela Ocaña?

Nosotros pasamos por un proceso interno donde se dirimieron liderazgos y candidaturas. Fue hecho en un marco de mucha racionalidad, madurez y de crecimiento interno.

Y la gente con su voto decidió quién era el candidato principal en la lista pero también decidió, de manera muy importante por la cantidad de votos obtenidos, que Manes va a ser un protagonista muy importante en esta campaña.

Que representa la diversidad, la opinión distinta, pero siempre en un marco de unidad del espacio de Juntos por el Cambio, y yo creo que a nosotros, con esta conformación, con esta integración que representa a todos los partidos, nos da seguramente una posibilidad importante para noviembre, con mucha expectativa, con optimismo.

Creemos que la gente tomó de muy buena manera la integración de esta lista y acá estamos, con la mejor expectativa pero trabajando muchísimo tanto o más que antes de las elecciones de septiembre.

¿Fortaleció al espacio la interna entre Facundo Manes y Diego Santilli?

Sí, porque Manes le aportó una novedad, una voz crítica, eso permitió que nos vote muchísima gente, que por ahí apoya en términos generales pero que de alguna manera es crítico por nuestra gestión.

Y Manes vino a representar a ese espacio o parte del electorado y nos sirvió para tener una victoria en las PASO. Las PASO son simplemente una elección interna, se acomodan las diversas listas que integran un frente, el 14 de noviembre es la hora de la verdad.

Le consulto por las distintas medidas que han tomado el Gobierno nacional y también el Gobierno bonaerense, especialmente el Gobierno de Axel Kicillof con los viajes de egresados para más de 200 mil chicos de toda la Provincia. ¿Qué análisis hace? ¿Considera que son medidas relativas al plano electoral?

Yo creo que el Gobierno de la Provincia y de la Nación están totalmente desconectados de la gente. No entienden en lo más mínimo cuáles son las necesidades prioritarias de la gente.

Están enojados porque una parte muy importante de los jóvenes se fueron del espacio del Frente de Todos.

Y lo que ocurre es que están enojados, a mi entender, porque una parte muy importante de los jóvenes mayoritariamente se fueron del espacio del Frente de Todos y estas medidas apuntan hacia eso, en un intento desesperado por volver a tener ese respaldo que se les escurrió entre las manos y se les escurre de las manos porque no entienden cuáles son las prioridades.

Las prioridades no son los viajes de egresados. La prioridad es recuperar contenido, el año y medio que insólitamente le hicieron perder a los chicos; recuperar los 500 mil chicos que desertaron en la pandemia en los comicios de la provincia de Buenos Aires, la inflación, la inseguridad. Eso son las verdaderas prioridades. Y no andar regalando plata, porque es regalar plata, plata que no se tiene, que genera inflación, que hay que fabricar en una maquinita.

Están muy alejados. Y un Gobierno, ya en el plano nacional, que entiende que después de la derrota tiene que convocar a Aníbal Fernández es porque no entiende absolutamente nada de dónde está parado. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué evaluación hace de la polémica que se generó entre Aníbal Fernández y el dibujante Nik por sus dichos en Twitter?

Es una amenaza solapada de un funcionario a cargo de la seguridad para un particular. Eso es un escándalo pero con un poco de sorpresa.

Aníbal Fernández se comporta de esa manera patoteril, guaranga y maleducada.

Me parece que el Gobierno no entendió nada con lo que le decía la gente, hizo todo lo que contrario de lo que la gente le estaba pidiendo. Traer a Aníbal Fernández de nuevo al Gobierno es no entender nada y ahora estamos viendo las consecuencias.

