Sigue el debate por la Boleta Única de Papel, principalmente en los medios de comunicación. Usted en una oportunidad señaló que la implementación de este sistema no es posible en términos prácticos ni jurídicos. ¿Por qué motivos sostiene esto?

En términos jurídicos, en referencia específicamente a la precisión que hace la Constitución bonaerense en relación a que las elecciones en nuestra Provincia deben hacerse con un instrumento electoral para sufragar una boleta en donde consten todos los nombres de los candidatos.

Así se ha interpretado siempre desde que esta Constitución está vigente, porque en las boletas partidarias están los nombres de todos los candidatos. Proponer un instrumento electoral para que el elector señale su voluntad con una cruz solamente poniendo los nombres de dos o tres candidatos, que es lo que permitiría una Boleta Única, nos parece que es lo que no cumple con el precepto institucional. Por eso hablo de que no sería jurídicamente aceptable.

Pero luego, la cuestión práctica tiene que ver con que en cualquier ámbito de la vida para uno cambiar una forma, una cosa, un sistema, cualquier cuestión que funcione, que ande bien, por otra, la otra tiene que garantizarte una mejor prestación, y no es algo que esté asegurado con este cambio que propone la oposición.

Y quedó más que claro, en todas las discusiones que se llevaron a cabo en la Comisión de Reforma Política. Entonces, lo que sí me parece, que tiene que ver con la motivación que la oposición tiene para que esto se esté discutiendo, es que está siendo tenido en cuenta por los medios. Y se ha generado en los medios un sentido común de que este sistema de sufragio diferente al que tenemos sería más moderno, máscool.Y realmente no es más moderno ni es mejor ni es coolsino que es distinto, pero no por ello mejor.

Cambiar algo que funciona por algo que no sabemos si va a ser mejor me parece que no es prudente y es por eso que participo con convicción del lugar que ha tenido nuestro bloque en esta discusión que es no votar un cambio de la naturaleza que propone la oposición en este momento.

¿Le parece que es propicio este momento para dar un debate de estas características?

Siempre para cambiar o modificar un sistema electoral o discutir acerca de él, me parece propicio que se haga no en años electorales. Y, por supuesto, este es un año par y es un año no electoral en la provincia de Buenos Aires. Me parece que es buena la discusión. Es por eso que nosotros nos predispusimos bien a discutir esto con la oposición.

Hemos traído a nuestros expertos en términos electorales y hemos discutido de manera franca. Yo creo que siempre es bueno pensar en mejorar cada una de las cosas que conforman el estado en nuestra Provincia y una de las más importantes es cómo los ciudadanos eligen a sus representantes. Y este es un momento propicio.

Yo comenté en la comisión que tenía experiencia personal al respecto porque estuve como observador electoral en 35 elecciones en distintos países de Latinoamérica. En muchos de estos países se utiliza este método de votación, y en muchos de estos países los procesos electorales están cuestionados por sus ciudadanos.

La Boleta Única no mejora la credibilidad de los ciudadanos respecto de su sistema electoral. Es una forma distinta. Y de hecho, complejiza mucho la seguridad que los partidos políticos tienen al momento de los recuentos de los votos. No creo que este sistema que tenemos hoy sea malo ni sea antiguo ni sea propicio para tergiversar la voluntad de los electores en la provincia de Buenos Aires. Así que, cambiarlo es algo que no nos asegura mejorarlo: no ceo que sea práctico ni conducente