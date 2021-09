Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Miguel Bazze.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Miguel Bazze, diputado nacional de la UCR

-¿Cómo analiza la realidad del partido en estos días previos a las PASO?

Bien, la verdad que con mucha satisfacción por la recuperación importante del partido. La verdad que el partido ha tenido un crecimiento muy importante en la provincia de Buenos Aires en el proceso del 2015 al 2019, pero ahora ese proceso se ha consolidado. Con la candidatura de Facundo Manes hemos generado un nivel de entusiasmo y de participación de muchos militantes y afiliados radicales que estuvieron presentes a lo largo de esta campaña así que estamos bien.

Y creo que hemos llevado adelante una propuesta que es interesante dentro de Juntos por el Cambio, que a nuestro juicio, de alguna manera, viene a ponerle más calidad a la política porque tenemos propuestas vinculadas con temas fundamentales como la educación, el desarrollo científico tecnológico, el crecimiento económico, y encabezado por un candidato como Facundo Manes que se incorpora a la política a través del radicalismo, lo que demuestra que el radicalismo sigue siendo una alternativa muy interesante para gente de todo el país.

-¿Qué destaca de la figura de Facundo Manes?

Facundo, sin dudas, es un profesional prestigioso que construyó una carrera muy exitosa pero que obviamente tiene un gran compromiso con el futuro de la Argentina, y destaco eso: destaco el compromiso, destaco su valentía, su coraje por asumir una responsabilidad como esta. Él no necesita venir a la política para ganar nada para él, digamos.

Él ya logró lo que quiere desde su profesión, sin embargo hoy se incorpora a la política para hacerle un aporte al país y me parece que eso es muy valorable. Creo que él toma de ejemplo, por ejemplo, a Favaloro, y bueno que es justamente una personalidad que ha tenido una trayectoria bastante parecida, siendo un médico muy destacado también tuvo inquietudes políticas muy comprometidas.

Facundo Manes se incorpora a la política para hacerle un aporte al país y eso es muy valorable.

Me parece que lo de Facundo es eso, un elevado nivel de compromiso, una persona humilde, dispuesto a trabajar desde abajo para construir una Argentina distinta.

-¿Cómo nota a la gente cuando recorre las calles?

Noto por un lado que la gente está efectivamente con algún nivel de apatía, pero porque también es cierto que todo el proceso de la pandemia, el aislamiento exagerado que desde mi punto de vista se impuso desde el gobierno, y los distintos tipos de consecuencias que tuvo este aislamiento han generado algún enojo en la sociedad, que se puede traducir en apatía, pero la verdad es que me parece que tenemos que trabajar para recuperar la esperanza.

Lo peor que nos puede pasar a los argentinos es que justamente no seamos capaces de tener sueños, de tener esperanzas.

Lo peor que nos puede pasar a los argentinos es que justamente no seamos capaces de tener sueños, de tener esperanzas, de tratar de generar una propuesta y un proyecto que nos permita resolver los problemas que tenemos. La verdad es que la Argentina está atravesando problemas muy graves, como el crecimiento de la pobreza, como el crecimiento de la marginalidad, como el crecimiento del narcotráfico, la falta de trabajo y todas estas cosas hay que resolverlas porque de lo contrario vamos a encontrar un país cada vez peor, y las futuras generaciones van a vivir en un país peor que este. Y esto es lo que tenemos que evitar.

Y en la Argentina podemos recuperar rápidamente un nivel de vida distinto si somos capaces de ponernos de acuerdo desde la política para definir determinados objetivos y trabajar de cara a esos objetivos. Y esto es lo que le tenemos que proponer a la ciudadanía y eso es lo que pretendemos hacer en este momento para las PASO desde la Unión Cívica Radical y con Facundo Manes encabezando esta lista.

-¿Qué mensaje le quiere dejar a la población bonaerense rumbo a las elecciones?

Que participen, que participen. Que vayan y voten, que no escuchen a aquellos que dicen que no cambia nada, que no importa el resultado de las elecciones, que va a seguir siendo todo igual. Nosotros vivimos con orgullo en un sistema democrático, sistema democrático que recuperamos en 1983 cuando terminamos el peor tiempo de nuestra historia que fue la dictadura militar y a partir del funcionamiento de la democracia tenemos que ir mejorando elección tras elección.

Y eso se logra con un nivel de participación importante y naturalmente con una participación inteligente, en el sentido de que la sociedad tiene que aprovechar esta oportunidad para ser crítica, para votar en contra de aquellos políticos que los hayan defraudado o para acompañar propuestas distintas, pero fundamentalmente que vayan y voten, que no se queden en sus casas pensando que no vamos a resolver nada porque eso es lo peor que nos puede pasar a los argentinos.

La sociedad tiene que aprovechar esta oportunidad para ser crítica.

Los argentinos tenemos la obligación de resolver nuestros problemas, no va a venir nadie a resolverlos, y para eso tenemos que participar y tratar de elegir aquellas fuerzas políticas que puedan, en definitiva, hacer un aporte en esa dirección.

Ante los recientes cambios en los padrones electorales, consultá ahora dónde votás.