20230621 Sebastián Salvador

–¿Qué análisis puede hacer de los hechos violentos que se desarrollaron este fin de semana en Jujuy?

Lamentable. Es el kirchnerismo en estado puro, el kirchnerismo en retirada, que viene anunciando a través de sus satélites, permanentemente, que o gobiernan ellos o va a pasar esto que ocurrió en Jujuy. Entonces no me sorprende. La degradación cultural que genera el kirchnerismo produce todas estas cuestiones: que, frente a una reforma de la Carta Magna de Jujuy, estén para entrar a la Legislatura a tratar de romper todo, de herir gente, y bueno, esto es lo que no se puede permitir más en la Argentina. Con esto tenemos que terminar a partir de octubre, con un Juntos por el Cambio (JxC) que esté a la altura de las circunstancias.

–Justamente, ayer me llamó la atención esta foto de unidad: JxC mostró unidad a la hora de salir en defensa de Gerardo Morales. ¿Era necesaria una imagen así?

Sí, era necesaria. Al revés de lo que quiso provocar el gobierno nacional, de tal vez desunir a la oposición, o pegarle a alguien de la oposición, como el gobernador Gerardo Morales, lograron lo contrario, que es unir a los candidatos a presidente de JxC, a todo el radicalismo, detrás de la figura del gobernador, para apoyarlo y acompañarlo en esto que realmente es insólito, porque también recordemos que es un gobierno elegido con el 50% hace unos pocos días, donde la gente avaló también con su voto el tema de la

reforma de la Constitución y donde esa Constitución también fue votada por el peronismo: los constituyentes peronistas estaban votando eso. Entonces, esto es una maniobra del gobierno. Yo creo que, lejos de desunirnos, al contrario, estamos más fortalecidos y de cara a lo que se viene. Ésta es la Argentina de la decadencia que no queremos, que es la que provoca el kirchnerismo.

–¿Qué análisis hace el discurso del kirchnerismo cuando, por ejemplo, diputados del Frente de Todos (FdT) acusan a Morales de desatar una feroz cacería contra los jujeños y también de que busca la concentración del poder, el saqueo de los recursos naturales, principalmente del litio, y la impunidad?

La reforma de la Constitución tenía puntos claves, modernos, que tienen que ver también con cortar los privilegios de la política. Realmente lo que dice el kirchnerismo en general no tiene sustento, y más cuando están desesperados porque se ven en una elección que la van a perder, como han perdido, por ejemplo, la PASO en Chaco, y eso denota que vienen perdiendo volumen político, vienen perdiendo volumen electoral, y ante eso son capaces de decir cualquier cosa, como dicen habitualmente. Inventan relatos, inventan que son perseguidos, inventan una cuestión que ayer la vimos muy claramente: ¿cómo no iba a actuar la policía con semejante lío que estaban haciendo, tomando la Legislatura, rompiendo todo, rompiendo el esfuerzo de gente que tenía su auto, que le han quemado los autos, los civiles que pasaban por la calle? Por supuesto que el gobernador, con los atributos que le corresponden, respondió a esta manifestación como corresponde