Grupo La Provinciaentrevistó al diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Selva, quien destacó la unidad del oficialismo rumbo a las elecciones primarias y disparó contra Facundo Manes y Diego Santilli, de Juntos por el Cambio.

Carlos Selva

-¿Cómo encuentran estas elecciones al Frente de Todos?

Con mucha satisfacción. Hemos visto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a Sergio Massa en armonía y con un mensaje claro: lo que se pone en juego es un modelo de país a través del desarrollo, la producción y el empleo como ejes centrales para lograr la inclusión.

-¿Cómo analiza el rol de la oposición?

Han girado toda su estrategia en denostar la imagen presidencial por la fotografía que trascendió. Y pienso: “¿Mirá si en Argentina hubiera faltado una cama o un respirador?”. Atribuyen el fracaso de nuestra estrategia contra la pandemia a que el Presidente se sacó una foto, que estuvo mal y por la que ya pidió disculpas, como deberían hacer ellos por incentivar a la gente a que no se vacune ni use barbijos. Pero no dicen que el sistema de salud que reconstruyó el Gobierno permitió salvar un montón de vidas.

-¿Qué piensa de Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, quienes encabezan la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires?

Victoria es una dirigente formada, no es alguien que salió de la galera. Se desempeñó en la función ejecutiva y tuvo el desafío de presentarse como candidata a intendenta de La Plata. Es una dirigente que conoce el rol del Estado y llena de satisfacción ver el grado de solvencia que tiene en la discusión con otros candidatos.

El caso de Daniel es una ratificación de nuestro programa para afrontar la pandemia. El sistema de vacunación es un grado de evaluación de la sociedad; no hay ningún ciudadano que se haya quejado de cómo fue tratado en los vacunatorios y eso tiene el nombre y apellido de Daniel Gollan.

-Por último, ¿Cómo ve la interna de la oposición?

Soy respetuoso, pero no hay diferencias. Tanto Diego Santilli como Facundo Manes convalidan un modelo distinto al que defendemos. Ahí no juegan las caras, están adelantando el proceso electoral de 2023. Son lo mismo porque ninguno ha renegado de la política que destruyó al país y al sistema de salud. Y me resulta mucho más molesto que los medios monopólicos lleven a Adolfo Rubinsteinpara hablar de salud. Santilli y Manes representan lo mismo: una de las peores etapas de la Argentina desde el punto de vista social y económico