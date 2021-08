Grupo La Provincia dialogó de forma exclusiva con el senador provincial por el Frente de Todos, Adrián Santarelli. En el contacto, el legislador detalló cómo se prepara su espacio de cara a las elecciones primarias así como también dio su opinión sobre los dichos del expresidente Mauricio Macri contra la gestión del Gobierno actual.

Santarelli

-¿Cómo analiza la campaña del oficialismo rumbo a las PASO?

Es una campaña de propuestas, de mostrar lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en base a lo que estamos haciendo en este momento. Veo una campaña muy positiva, con propuesta, ocupándonos con nuestra principal función que es la de gobierno, cada uno en su lugar tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Estamos trabajando muchísimo en los dos frentes.

-¿Qué se juega en estas elecciones?

En estas elecciones se juega el modelo de país que queremos hacia adelante. Nosotros marcamos claramente qué modelo de país queremos. Desde el inicio del gobierno del Presidente vinimos a resolver una problemática muy profunda que nos dejó el gobierno de (Mauricio) Macri con una inflación del 55%. Arrancamos con esa inflación cuando no había pandemia, una recesión muy fuerte, cierre de pymes, de comercios, un endeudamiento feroz, de casi 100 mil millones de dólares con deudores privados y 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que aparte de ser una cifra muy grande, es en un periodo muy corto.

Imagínense que esos plazos corresponderían que el año que viene paguemos 19 mil millones de dólares y claramente tanto el gobierno de ese momento como el FMI sabían que un país como el nuestro no puede producir esa cifra para pagar. Entonces partimos de una base muy baja, no le echamos la culpa a nadie, nos hicimos cargo. Lo que sí no sabíamos es que a los tres mese de gobernar nos iba a tocar esta pandemia. De los 19 o 20 meses que gobernamos solamente tres lo hicimos con una normalidad entre comillas y el resto bajo la pandemia. Se nos hizo muy cuesta arriba.

La cantidad de vacunas que ha conseguido el Gobierno nacional, el plan de vacunación más grande de la historia que estamos teniendo, con una logística impecable, con un trabajo mancomunado y coordinado entre Nación, Provincia y Municipios, estamos saliendo adelante y pronto vamos a tener la vida que queremos.

-El expresidente Mauricio Macri reapareció y criticó al Gobierno por la gestión de la pandemia y también aseguró que nadie invierte en la Argentina. ¿Cómo tomó estos dichos?

Mire, como de quien viene. Recuerden que él era el Presidente de la inversión, el despegue económico, el que conducía el mejor equipo de los últimos 50 años y ¿se acuerdan que nos decían primer semestre, segundo semestre, brotes verdes? Bueno, no hubo nada de eso. Lo que él dice no tiene demasiada entidad, es un expresidente y eso no lo voy a negar pero todo lo que el había dicho en campaña y había prometido no cumplió nada. Nosotros hoy podemos decir que con pandemia tenemos un crecimiento mayor al del 2019 que fue cuando él gobernó y no teníamos pandemia.

Él agarró un país desendeudado porque los bonos que emitió en el 2016 así lo decían y finalmente nos dejó una deuda por los próximos 100 años. Él ahora es comentarista y no se hace cargo del desastre que dejó en la Argentina. Cuando llegó desarticuló un cepo que no me acuerdo los números exactos pero creo que se podían comprar hasta 2 mil dólares por mes siempre y cuando uno podía demostrar que ese dinero lo había ganado genuinamente y creo que las empresas podían comprar hasta 2 millones de dólares. Eso lo desarmó diciendo que era lo peor que podía tener la Argentina y antes de irse puso un cepo de 200 dólares por mes.

Además, cuando él perdió las elecciones de agosto, las PASO, al otro día dio un mensaje muy enfurecido culpando a los votantes de lo que habían hecho. Nunca los culpables son los votantes, los culpables son los malos gobiernos. Dijo que iba a poner ese cepo y dejó una ventana de 20 días y esos días le costaron a la Argentina una fuga de 22.500 millones de dólares. Entonces no es muy serio que hoy salga a hablar como un comentarista cuando además, en el ámbito de la salud, bajó el rango de ministerio a secretaría, con lo cual demuestra la importancia que tiene para él la salud pública, cuando en su gobierno después de décadas volvió el sarampión, dejaron vencer 14 millones de vacunas en la aduana. No es muy serio que hable del manejo de la pandemia