Grupo La Provincia entrevistó a la diputada radical, Sandra Paris, quien presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para acompañar el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, tras la filtración de un festejo en la Residencia de Olivos durante la cuarentena.

-¿Cómo encuentran las PASO al partido que usted integra?

Estamos con un partido fortalecido, que ha cobrado musculatura y que está trabajando fuertemente para seguir creciendo. Eso ha quedado de manifiesto en las elecciones que tuvo la UCR, donde Maxi Abad y Érica Revilla se constituyeron en las autoridades del radicalismo bonaerense y, a partir de ahí, la presencia de Facundo Manes que cuenta con un partido que lo acompaña en este desafío.

-¿Cree que la figura de Manes revitaliza al radicalismo?

Totalmente, pero no solo a la UCR sino a la política en general, porque propone una construcción colectiva integrada por distintos actores de la vida política provincial, como es el caso de Emilio Monzó, Joaquín de la Torre, Margarita Stolbizer y Jesús Cariglino. Son figuras que acompañan este proyecto que encabeza Manes y lo lidera la UCR.

-Me imagino que usted como docente le da prioridad a la educación. ¿Cree que es una de las preocupaciones de los bonaerenses?

Ha tomado una relevancia pocas veces vista a causa de la pandemia. Quedó a la luz el estado de la educación con las escuelas cerradas un año y medio.

-¿Qué se necesita hacer para modificar esta situación?

Manes propone que la educación y el empleo sean los ejes transversales de las políticas públicas. Todos hemos podido ascender en nuestras vidas a partir de las herramientas que la educación nos brinda. Y ese es el desafío que tenemos para los años venideros.

-¿Qué le puede ofrecer el espacio “Dar el Paso” a la política bonaerense?

Le puede ofrecer la amplitud y la posibilidad de un cambio donde los ejes sean la educación y el trabajo, que son los pilares fundamentales de la vida de los ciudadanos.

-¿Qué consideración le merece la foto del presidente Alberto Fernández en Olivos?

Me genera mucho dolor, porque vemos que el Presidente se burló de la sociedad. Hubo cien mil muertos por la pandemia, personas que no pudieron despedir a sus familiares o que no pudieron acompañarlos en el tránsito de la enfermedad, y él hizo fiestas en la Residencia. Espero que la justicia actúe al respecto.

-¿Alcanzaron sus disculpas públicas?

No, siguen siendo una tomada de pelo. Cuando dice: “Soy un ciudadano más”, no es así. Él es el ciudadano elegido para que guíe a la República y lo único que hace es ser irrespetuoso con las leyes y la Constitución.

-Legisladores nacionales de Juntos por el Cambio pidieron el juicio político contra Fernández. ¿Está de acuerdo?

Sí, presenté un proyecto en la Legislatura bonaerense donde acompaño la iniciativa de los legisladores nacionales