20230309 María Reigada

–¿Qué le pareció el discurso que ofreció Axel Kicillof en un nuevo inicio de las sesiones ante la Asamblea Legislativa?

Lo importante me parece que él lo plantea cuando inicia: que es el último discurso de inicio de sesiones de este mandato que ya termina. Y él lo dijo: por lo menos de este mandato. Lo cual nos da una expectativa de volver a tenerlo a Axel Kicillof como gobernador. Lo importante fue esto: ir remarcando todo lo que en la provincia de Buenos Aires se fue desarrollando en este tiempo y cómo pretende ir avanzando en el mismo sentido. Una de las cuestiones que me parece necesario recalcar: él planteó que no hubo mayor presión tributaria, pero sí un poco más de reparto en la carga tributaria, dando alivio a aquellos sectores más castigados en términos sociales y económicos y generando mayor solidaridad en aquellos sectores que sí podían aportar más para poder tener todo esto que se fue desarrollando en la provincia de Buenos Aires. Que es el tema de infraestructura escolar, la obra pública que, si salimos a recorrer, cualquier ruta que tomemos hoy en la provincia de Buenos Aires hay una acción de la Provincia desarrollándose. Que quizás muchos nos van a decir: “Sí, en la época de Vidal también salíamos a la ruta y había acciones de la Provincia”. Pero el tema es que una cosa es el 2% de una obra y otra cosa es haber culminado las obras. Se avanzó con una celeridad enorme. Eso implica mucha gestión, porque no es solamente licitar, no es solamente presupuestar, no es solamente planificar, sino que después hay que estar dando seguimiento, conteniendo las dificultades que pueden aparecer en las distintas obras que se van desarrollando y darles solución. Y esto me parece que lo tenemos que remarcar: todo lo que ha sido la inversión en salud, me parece importante hasta remarcar la inversión en cultura, como un espacio más de producción de la provincia de Buenos Aires, con artistas de la provincia de Buenos Aires. Todo lo que ha sido el trabajo en la industria turística en la provincia de Buenos Aires, sobre todo dando alivio en la época de pandemia, donde el turismo estaba absolutamente negado, y después generando la aplicación ReCreo, donde se informaba cuáles eran los lugares turísticos que estaban abiertos y las iniciativas turísticas que había en cada uno de los lugares. El planteo de industrializar la zona rural, para darles más valor a esos productos rurales y evitar toda la cadena de comercialización. Lo digo con un ejemplo absolutamente claro: los tambos están a cientos de kilómetros del lugar donde se produce el sachet de leche que después va a las góndolas, y todo ese circuito es nafta, es logística. Y eso se puede desarrollar en los puntos donde se produce la leche. Esto como uno de los elementos a considerar, como idea de lo que significa industrializar también la zona rural, a través de darle valor, o la comercialización de lo que se produce en cada una de las regiones. Me parece que fue muy importante el pantallazo de lo que se hizo y de lo que se proyecta hacer, no solamente este año, sino con la posibilidad de seguir gobernando la provincia de Buenos Aires con una mirada de seguir transformándola.

Y el tema de la coparticipación: de todo lo que le da la provincia de Buenos Aires al país, de todo lo que le ha dado históricamente la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, y cómo ahora esa modificación de la coparticipación en épocas de los noventa, de políticas neoliberales, en época de dictadura, esa modificación de la coparticipación le restó un 6% a la Provincia y ahora también la ciudad de Buenos Aires vuelve a mermar a la Provincia, teniendo realidades absolutamente distintas, en cuanto a lo recaudatorio pero también en cuanto a la obligación de obras, de gestión, en lugares que son muy diversos por la extensión y muy diversos por la cantidad de población que tienen.

–¿La sorprendió que el grupo de legisladores designados de la oposición que tenían que recibir a Kicillof en la puerta de la Legislatura haya decidido quedarse en sus bancas y no lo hayan recibido?

Es una actitud bastante parecida a la del diputado nacional (Fernando) Iglesias, que se puso a mirar el teléfono dándole la espalda a Alberto Fernández. Lo toman como una actitud de “bueno, yo no quiero estar presente”. Yo estaba al lado de la silla que tenía puesto el nombre de (Diego) Santilli. Santilli tenía el lugar detrás de Hugo Yasky en el recinto, sentados junto al resto de diputados y diputadas nacionales que estuvieron en la apertura de sesiones. Lo planteo porque la excusa que dieron es que no habían sido invitados, o no estaba contemplada su presencia en ese lugar. Los seguía escuchando ahora planteando que hubo dos años con las escuelas cerradas. Y la verdad que en esos dos años de pandemia tan cruda no tuvimos las escuelas cerradas. Tuvimos las escuelas abiertas, con una modificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero además, donde se dio la posibilidad, las escuelas se abrieron para poder tener presencialidad mucho más rápido que en otros lugares del mundo. La tergiversación de la información para lo único que sirve es para confundir a la gente y creo que es absolutamente deshonesto.