Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con María Reigada.

María Reigada

-Recientemente Patricia Bullrich, titular del PRO, dijo en declaraciones televisivas que "los maestros deberían ser mucho más cultos de lo que son”. Además apuntó contra los sindicalistas y contra con los Institutos de Formación Docente. ¿Le sorprendieron estas declaraciones?

No me sorprende. Es parte de los ataques que vienen realizando no solamente hacia los docentes sino también hacia sus dirigentes, hacia los docentes organizados sindicalmente.

Todavía no entendieron que si perdieron en la provincia de Buenos Aires tan estrepitosamente en el 2019 mucho fue por el destrato que tuvieron hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación. Primero atacaron a Roberto Baradel y después atacaron a la propia docencia. No atendieron de los reclamos salariales, tampoco atendieron los de infraestructura y los resultados los tuvimos a la vista.

Nuestra Provincia es extensa y para poder tener docentes del territorio es necesario tener los Institutos de Formación Docente, que son Institutos Terciarios Técnicos también. Además, no sabe el fuerte trabajo que hemos realizado desde nuestros sindicatos para que se ampliara por un año más la formación docente porque nos parecía que tenía que avanzarse en darle mayor formación, mayor discusión, mayor preparación y equipararla al nivel universitario.

Nos parece que este dato ella no lo conoce y además nuestros docentes no solamente se forman a través de los institutos sino que luego se siguen capacitando. Y es responsabilidad también de la provincia de Buenos Aires generar esos espacios formativos a través de la carrera docente que muchos la realizan en los propios institutos o dentro del sistema mismo, cosa que no hubo durante la época de la gobernadora Vidal ni cuando Finocchiaro era ministro de Educación en la Nación

El destrato sigue siendo también demostrativo de que quien tiene escasa cultura y escasa información es justamente la ex ministra de Seguridad.

-¿Considera que desde el PRO hay un odio hacia los maestros?

El desprecio es hacia los sectores populares, de ahí que nace este desprecio hacia todo lo que significa el derecho a la educación que está garantizado a través de la escuela pública, y me parece que desde ahí lo tenemos que analizar. Cuando Macri decía “algunos caen” en la educación pública es porque no entiende justamente que la educación pública fue la que les dio por muchísimo tiempo la posibilidad a las familias de poder lograr ascenso social.

Y después los dichos de la propia Vidal que decía que eran demasiadas las universidades porque los pobres no llegan a la universidad. Y nosotros entendemos que llegan, que la universidad los contiene y que pueden egresar de la universidad. Que la responsabilidad de un estado justamente es dar mayores posibilidades formativas para poder progresar en la vida, no solamente individualmente sino como sociedad.

Cuantas más personas pasen por los Institutos de Formación Docente y por los profesorados mejor vamos conformando nuestra sociedad