20231030 Valentín Miranda

–Hoy es una jornada histórica: se cumplen 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín, que le puso fin a la dictadura cívico-militar. ¿Qué reflexión le merece esta fecha tan importante?

Creo que es una fecha histórica. Cuando Alfonsín hablaba de los cien años de democracia, era difícil imaginarlo en aquel momento, y hoy creo que ya es una realidad que no se discute. Con todas las deudas que tiene la democracia, las instituciones están fuertes y consolidadas en la Argentina. A muchos de nosotros no nos tocó conocerlo Raúl Alfonsín ni vivir su gobierno, porque no habíamos nacido, pero sí es cierto que es una inspiración, no para mirar al pasado, sino para mirar al futuro y los desafíos pendientes que todavía tiene nuestra democracia y que, como generación, tenemos que enfrentar.

–¿Es necesario, hoy más que nunca, poner en valor la democracia? ¿Qué implica defenderla?

Bueno, sí, creo que es fundamental. La democracia, con sus aciertos y con sus errores, es el método que nos permite elegir a quienes nos representan y vivir en paz. Y creo que para fortalecer la democracia tenemos que seguir consolidando nuestras instituciones; que el funcionamiento vaya más allá de las personas que ocupan circunstancialmente lugares. Y además tenemos un montón de desafíos pendientes, ¿no? Por supuesto que una democracia con los niveles de pobreza que hoy tenemos, con los niveles de informalidad laboral, llegando a casos de empleados registrados que están por debajo de la línea de pobreza, con deudas en materia educativa, con deudas en materia de salud, toda esa democracia nos interpela a tratar de dar soluciones al futuro.

Y creo que a veces, también, la falta de resultados económicos que hemos tenido durante los últimos años lleva a no poder ver lo mejor de la democracia. Pero bueno, creo que tenemos que rescatar la importancia de ésta y también, siempre, interpelarnos y desafiarnos de las cosas que tenemos que mejorar como sociedad y que mucha gente está esperando que se resuelvan.

–¿Es necesario en este 2023, a las puertas de un ballotage tan importante, entender que la democracia no es un hecho consumado?

Sí, es importante. Cada elección es importante que la gente se acerque a votar, que pueda expresar cuál es su mejor opción, que lo haga por quien lo considere, pero que se acerque a votar. Creo que es importante marcar eso: marcar que a quien le toque llegar al gobierno tenga la legitimidad de que mucha gente haya concurrido a las urnas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y vuelvo a decirte: saber que los desafíos enormes que tenemos requieren de soluciones, requieren de políticas de Estado, requieren de trabajar muy fuerte y requieren de ejemplaridad en la política para lo que se viene, para recuperar la confianza en la dirigencia y para que eso fortalezca aun más la democracia.

–También el triunfo de Alfonsín fue una épica de lo colectivo, de lo compartido. Hoy ¿estamos lejos de alcanzar esa posibilidad de trabajo en conjunto, de un gobierno de unidad nacional, como muchas veces señala Sergio Massa en sus discursos de campaña?

Bueno, en principio creo que tiene que haber políticas de Estado en la Argentina que sean acordadas entre el gobierno y la oposición. Nosotros entendemos que la sociedad no nos eligió para estar en ballotage, pero sí nos dio un rol de tener gobernadores, de tener intendentes, y de tener representantes en la Legislatura nacional y en la Legislatura provincial, que sea una oposición constructiva. Nosotros nos paramos en el rol de oposición, como lo hemos hecho en estos cuatro años, marcando los errores, controlando, proponiendo mejoras y también acompañando aquello que sabemos que va a ser beneficioso para todos. Ese es nuestro rol, y creo que no necesariamente se trata de amalgamar a todos en un sector.

Me parece que la democracia funciona bien cuando puede haber políticas de Estado que se acuerden entre oficialismo y oposición, pero marcando también las diferencias que tenemos cada uno. Creo que la Unión Cívica Radical tiene un rol de oposición, Juntos por el Cambio lo tiene, pero una posición coherente, responsable, una oposición constructiva, como la hemos tenido en este tiempo.

–Pensando ya en este ballotage que se acerca, en las últimas horas Gerardo Morales señaló que cualquier radical que vote por Javier Milei “traiciona” el legado de Raúl Alfonsín. ¿Coincide en estos términos con el presidente de la UCR?

Yo coincido con el documento, básicamente, que sacó la Unión Cívica Radical, donde da libertad de acción a que cada ciudadano se acerque y vote la opción que crea conveniente, pero queda establecido que nosotros no acompañamos a ninguno de los dos candidatos en el ballotage; que teníamos una tercera opción, que no nos dejó en el ballotage, que tenemos diferencias con ambos, y que creemos que tenemos un desafío hacia adelante, dentro de dos y dentro de cuatro años, para presentar una propuesta distinta y que enamore a los argentinos.

Hoy nuestra posición es coherente con lo que fue toda nuestra construcción de los últimos tiempos y con haber presentado otra oferta: es no acompañar a ninguno de los dos, sí llamar a la gente a votar, porque estamos en 40 años de democracia, y que cada uno se exprese con su voto por quien crea conveniente.