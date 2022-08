Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandro Rabinovich.

Alejandro Rabinovich

Desde Juntos reflotaron el proyecto de Ficha Limpia que busca prohibir que personas con antecedentes por delitos penales y de corrupción se presenten a cargos públicos. ¿Es necesario una iniciativa de estas características en la política argentina?

Creemos que es necesario porque muchas veces, lo hemos visto, se tornan los cargos públicos como lugares donde se busca un refugio frente a situaciones penales.

Creo que esto tiene que ver con la posibilidad centralmente de que los cargos políticos no son refugios a partir de ilícitos, sino que son justamente función pública para servir a la gente, con lo cual creo que es importante avanzar en todos los formatos, tanto a nivel nacional, provincial, como en los distintos Concejos Deliberantes.

"Muchas veces se tornan los cargos públicos como lugares donde se busca un refugio frente a situaciones penales"

No es una cuestión pura y exclusivamente de alguna jurisdicción, sino que es una cuestión que viene a dar una solución y transparentar situaciones que se producen en la República Argentina.

Hay otras provincias en las que esta ley ya fue aprobada.

Hay algunas jurisdicciones que ya la tienen aprobada. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no la tenemos. Consideramos que es importante trabajar en este sentido.

¿Piensan que pueden llegar a tener el apoyo del arco político en la Legislatura?

Acá lo importante es que las personas que tienen algún cargo entiendan las necesidades de la gente y entiendan cuáles son los problemas y pedidos que demanda la gente.

Me parece que esto no debiera ser una situación de una discusión o un debate entre fuerzas políticas, sino que es tomar lo que plantea como agenda cada uno de los vecinos cuando uno va a la recorrida, cuando se junta con vecinos al charlar, y tiene que ver con justamente la posibilidad de dar una herramienta de transparencia.

¿Nota que hay como una especie de hastío o de cansancio por parte de la población hacia la política por estos mismo hechos de corrupción que usted señalaba?

Lo que hay es un cansancio porque con algunos dirigentes políticos la gente ve que no hay una política contra la inflación, que no hay una política de obras públicas en aquellos municipios que no responden al mismo signo político del Gobernador, que hay un deterioro que tiene que ver con la educación, con el trabajo, con el salario.

Todo esto sumado a cuestiones que tienen que ver con corrupción hace claramente que la gente se separe o vea que no es alternativa la política.

No puedo dejar de preguntarle por la situación actual, económica y social que vive el país. ¿Qué reflexión puede hacer tras la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y tras el anuncio de las primeras medidas que ha realizado? ¿Ve posible que se pueda estabilizar la situación económica del país?

Me parece que el problema del país tiene una cuestión anterior. Siguen gobernando los mismos que vienen gobernando desde el año 2019, no hubo un cambio en los últimos 40 o 50 días. Lo que hubo fue el cambio de un ministro, pero me parece que lo que realmente se requiere es estar en la situación de lo que está pasando en Argentina.

"Si el FdT pone la interna por delante de las decisiones, difícilmente va a traer soluciones para los vecinos"

El Frente de Todos tiene una responsabilidad de gobernar, para eso lo eligió la gente en el 2019, y ese gobernar significa tomar decisiones. Si ponen la interna por delante de las decisiones difícilmente van a traer soluciones que ayuden a los vecinos.

Me parece que en este sentido lo que tienen que hacer es tomar la decisión de gobernar para los vecinos y no gobernar para la interna del Frente de Todos