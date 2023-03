Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230315 Daniel Lipovetzky

–Ya hace algunos meses usted lanzó su precandidatura para jefe comunal de la capital bonaerense. ¿Qué es lo que lo motiva a pelear por el sillón municipal?

Bueno, soy platense, amo a mi ciudad y realmente quiero aportar para que la ciudad esté mejor. Vengo caminando ya hace más de tres años la ciudad, recorriéndola, hablando con los vecinos, y veo un montón de cosas que se pueden mejorar, y en base a mi experiencia, a mi trabajo, a la planificación, que venimos trabajando en cuestiones que realmente necesitan en La Plata un cambio y que la ciudad esté mejor. Y en ese marco creo que la manera de poder aportar a esas soluciones es teniendo la responsabilidad de conducir la Municipalidad de La Plata. Y por eso me vengo preparando, justamente, ya hace un tiempo, para eso. Esta ciudad es muy grande. El último censo ha marcado claramente lo que ha crecido la ciudad, ¿no? Somos la tercera ciudad más poblada de la Argentina, sacando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que es un distrito autónomo, después de Córdoba y Rosario, y eso se ve en un crecimiento que no ha tenido un acompañamiento del Estado. Desde ahí me parece que hay que prepararse muy bien para conducir esta ciudad y por eso yo vengo preparándome ya hace tres años. A diferencia de otros precandidatos que ahora, cuando llega el período electoral, se acuerdan de pensar ayudas para la ciudad, yo vengo trabajando para eso desde hace bastante tiempo.

El mejor ejemplo es lo que está pasando hoy con la situación de la falta de agua, ¿no? Un tema que, si bien ha hecho crisis más profunda ahora por la ola de calor, ya es un problema la falta de presión de agua que se venía repitiendo en los últimos años y eso me lo venían planteando los vecinos en mis recorridas. Y yo no me quedé mirando para otro lado, y decidí, ya hace más de un año, empezar a plantear recursos de amparo junto a los vecinos para obligar a ABSA a hacer las obras que necesitaba cada barrio. Y así logramos sentencias favorables el año pasado en varias zonas: Ringuelet, Tolosa, Los Hornos. Y a medida que fue avanzando el año y a medida que se fue profundizando el problema, en estos últimos tiempos hemos iniciado seis o siete amparos. Tenemos en total catorce amparos en trámite. El último ha sido el que salió esta semana, de vecinos de Tolosa y de la zona de calle 6 entre 523 y 524, donde el juez, además de obligar a ABSA a hacer las obras para que la gente tenga agua, estableció que hasta que la gente tenga agua ABSA se tiene que abstener de cobrarles la tarifa. Porque lo que está pasando en La Plata es que la gente no tiene agua mientras ABSA les seguía cobrando el servicio que no recibían. Entonces nosotros hicimos un planteo y el juez lo recepcionó. A partir de ahí vimos que otros dirigentes, incluidos del oficialismo provincial, empezaron ahora a plantear lo mismo que nosotros habíamos planteado ya hace mucho tiempo. Por eso, de alguna manera, es un ejemplo de cómo para atender las problemáticas de La Plata hay que prepararse, y yo lo vengo haciendo y tengo la vocación del cambio que hoy nuestra ciudad necesita.

–¿Qué otras prioridades por cambiar hoy en día tiene la ciudad de La Plata? ¿Qué cosas hay que modificar para que sea una ciudad mejor para todos?

La prioridad uno de una gestión municipal, y va a ser la mía, es trabajar para mejorar la seguridad. Yo toco timbres, salgo a caminar todos los días. Cuando toco timbre casa por casa y le pregunto a la gente cómo está el barrio, lo primero que te plantean en su inmensa mayoría, te diría que casi el 90% de los platenses, es su preocupación por la seguridad. Vecinos de La Loma dicen que ya a la noche no se puede salir, la gente vive encerrada, vive con rejas, vive con alambres de púa enrollados, como si estuvieran viviendo en una cárcel, realmente una situación inédita en la ciudad. La inseguridad ha crecido enormemente y creo que, más allá de la responsabilidad que hay de la Provincia, sin ninguna duda (la policía depende del inservible de Berni y de su jefe, que es Kicillof, que no hacen nada), desde el municipio se pueden implementar políticas de seguridad para mejorar la seguridad hoy en La Plata, como han hecho otros municipios. Y esa va a ser mi prioridad. La prioridad número uno va a ser trabajar para ayudar a que los platenses vivan un poco más tranquilos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Hay medidas muy claras que se pueden hacer y que las voy a hacer, como por ejemplo, llenar la ciudad de controles contra los motochorros. Hoy tenemos la ciudad infectada de motochorros, y para eso tendríamos que tener muchos controles vehiculares, muchos controles urbanos en toda la ciudad, para restringir la cantidad de motochorros que están asolando la ciudad. Después tenemos que hacer un anillo vial de seguridad en los ingresos a la ciudad, con tecnología, con cámaras lectoras de rostros, con lectoras de patentes, con controles en los ingresos, porque la mayoría de los robos violentos, estadísticamente, vienen de otros distritos, y por lo tanto hay que limitar y controlar los ingresos en la ciudad, como han hecho también otros municipios. Y también, por supuesto, tenemos que mejorar el sistema de cobertura de cámaras en monitoreo. Necesitamos un monitoreo mucho más efectivo, mucho más eficiente, que realmente prevenga. Hoy eso no pasa. Es muy difícil encontrar a un platense que te cuente que le previnieron un delito porque el monitoreo lo previno. La verdad que no ocurre; te diría que conozco muy pocos casos. Y además necesitamos mayor cobertura de cámaras, porque, por supuesto, sobre todo en la periferia, que es donde más platenses viven hoy, en las localidades, los barrios, hoy hay una baja cobertura de cámaras, y creo que es la clave para ayudar a que la seguridad mejore.

–¿Considera que falta mayor inversión municipal en seguridad?

Siempre los presupuestos municipales son limitados, ¿no? Y por supuesto, la decisión de dónde uno aplica los presupuestos es una decisión del intendente, estableciendo cuáles son las prioridades. Es como una sábana corta, ¿no? Uno aplica en un lugar y descuida en otro. Cada intendente tiene su propia impronta. Yo creo que voy a volcar la mayoría de los recursos disponibles para terminar con los problemas de seguridad. Hay intendentes que han decidido tener políticas de seguridad expansivas (Lanús, Tres de Febrero, Vicente López, que son gobernados por nuestro espacio político, pero también Tigre o Ezeiza, que son gobernados por el Frente de Todos). Son intendentes que han priorizado el tema seguridad. Hay otros intendentes que creen que, en definitiva, la responsabilidad de la seguridad es provincial, que es cierto que en gran parte lo es, y por lo tanto deciden aplicar los presupuestos municipales en otras cuestiones. Yo, si soy intendente de La Plata, voy a priorizar la seguridad de los platenses, y por supuesto en ese marco voy a aplicar el presupuesto de La Plata, que es un presupuesto importante (nuestro municipio tiene un presupuesto en términos numéricos importante, por ser, además, la capital de la provincia) en, sobre todo, lo que tiene que ver con inversión en materia de seguridad.

–¿Cómo es el vínculo con el resto de los precandidatos del espacio de Juntos en La Plata?

Nosotros tenemos una mesa que hemos conformado, que es la mesa oficial de Patricia Bullrich en La Plata, que la integramos varios precandidatos a intendente, como Julio Irurueta y Mauro Palummo, y otros dirigentes, como Pilar Ayllón, Carolina Barros Schelotto, Nancy García, Ricardo Ferrer Picado, Victoria Valencia que es del partido UNIR, Roberto Di Grazia, seguramente me estoy olvidando alguno más, que todos trabajamos en conjunto, porque creemos que el trabajo en equipo es la clave. Y después, por supuesto, las candidaturas creo que se tienen que determinar un poco más adelante y por consenso, ¿no? Me parece que todavía no es tiempo para eso, ahora hay que construir, consolidar, trabajar en equipo, y es el camino que hemos elegido nosotros para trabajar en Juntos, porque es la manera también de poder afrontar el desafío de proponer a los platenses una alternativa a la gestión actual y superadora. Después, por supuesto, hay otros candidatos que eligen un camino más individual. Nosotros creemos que la manera no es esa, sino justamente trabajar en conjunto. Y con ellos, con los que trabajamos en conjunto, tenemos un buen vínculo. Un buen vínculo a pesar de que cada uno tiene sus propias aspiraciones personales. Nosotros somos respetuosos y trabajamos en conjunto y creemos que de esa mesa van a salir los candidatos que les van a proponer a los platenses un cambio dentro de Juntos por el Cambio.