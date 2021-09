Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el precandidato a diputado nacional de Juntos, Alejandro Finocchiaro.

-Usted sostuvo que hay que mantener la esperanza e ir a votar. ¿Cómo ve a la ciudadanía rumbo al domingo?

Bueno, claramente todo lo que ha pasado en los últimos tiempos ha llevado creo a un nivel de apatía, a algún nivel de bronca, y lo que tenemos que ver es cómo influye eso en cuanto a ir a votar, en cuanto a la concurrencia y en cuanto a lo que votan. Ahora, la realidad es que cuando las sociedades votan con bronca e indignación, lo aconsejable es que transformen esa bronca, esa indignación en esperanza, ¿no? Porque si no a veces se recurre a aspectos marginales de la política que terminan por descomponer el mismo sistema.

Entonces, aquellos que realmente se dan cuenta que quien debe rendir examen en esta elección de medio término es el gobierno, que ya lleva casi dos años gestionando, la única oposición institucionalizada, responsable, seria es Juntos; que somos los que podemos y los que tenemos otro proyecto de país que, con sus aciertos y sus errores, quedó trunco en el año 2019 y lo que hay que hacer es corregir los errores pero continuar con los aciertos.

-Recorrió en las últimas horas Luján con Diego Santilli. ¿Cómo fue la recepción de la gente y qué pedidos o reclamos le han hecho?

La recepción de la gente es muy buena, realmente es muy buena y es muy buena en todos los lugares donde he estado, tanto en el conurbano como en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y la gente quiere seguridad; la gente está cansada de no poder vivir una vida normal, la gente está cansada de estar enrejada en sus casas mientras los delincuentes están afuera y que el poder político avale y apañe esa situación. La gente está preocupada porque o perdió el empleo o sabe que lo puede perder, la gente está preocupada porque acaba de perder el sueño de toda su vida que podía ser un kiosco, una ferretería, un tallercito.

La gente está muy preocupada, como nunca en estos casi 40 años de democracia, por la educación, porque hace un año y medio que tiene a los chicos en su casa y se da cuenta que, salvo en algunos lugares como la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, no es verdad que han vuelto las clases, no es verdad que se han abierto las escuelas. Se han abierto los edificios escolares, que no es lo mismo. La escuela es lo que pasa adentro del edifico escolar, la escuela es ese proceso de enseñanza y aprendizaje que hoy no se está dando. Esas son las preocupaciones que están al tope, ¿no?

-Como ex ministro de Educación, ¿Qué nota que está fallando en este sistema educativo en la provincia de Buenos Aires?

Básicamente que hace un año y medio que las escuelas están cerradas y que no ha habido ningún tipo de responsabilidad para, en este año y pico, haber arreglado por un lado las cuestiones de infraestructura, porque hoy hay muchas escuelas que no pueden abrir ni siquiera los edificios; y después, para comenzar de nuevo a poner en marcha el sistema educativo después de un evento tan extraordinario como este, lo que había que haber hecho tanto a nivel provincial como a nivel nacional es un plan pedagógico para recibir a los chicos.

Estos chicos han tenido distintos niveles de conexión con la escuela, quienes han podido hacerlo por plataformas digitales, por mail, por WhatsApp, otros por cuadernillos. Y todavía más grave es que en todo el país hay entre un millón y millón y medio, posiblemente cerca de 500 mil en la provincia de Buenos Aires, chicos que desde el 2019 no tienen contacto con la escuela y pedagogos sobran en los ministerios y son muy buenos. Entonces, habría que haber armado un plan pedagógico, no recibir a los chicos como si los hubiésemos visto ayer.

Yo me junto mucho con padres organizados, con directivos, con docentes, en mis recorridas, y hay chicos de cuarto grado que no saben leer ni escribir. Y no es un chiste, es trágico. El día que evaluemos lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández en materia educativa se nos va a congelar la sangre en las venas, cuando veamos lo estrepitoso de esta catástrofe, y vamos a tener que tener mucho temple como sociedad y recurrir a medidas muy importantes para que los chicos de esta generación tengan oportunidades y posibilidades en la vida.

-¿Qué mensaje le da a los bonaerenses rumbo a las elecciones del domingo?

Lo que les digo es que cambien la resignación, la bronca y la apatía por la esperanza. Nosotros con Diego Santilli tenemos una propuesta. De hecho, tenemos propuestas concretas que ya hemos sometido a la ciudadanía con respecto a leyes penales, a leyes educativas, a rebaja de impuestos, a reactivación de las PyMEs, a primer empleo para jóvenes. Que vayan a votar a quienes quieran y a quienes ellos crean que tienen un proyecto de país y de provincia alternativo