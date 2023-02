Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230227 Maricel Etchecoin

–Me gustaría conocer cómo analiza usted el escenario electoral de la Coalición Cívica a nivel nacional, con Elisa Carrió, que ya ha anunciado que se presentará como precandidata a presidenta.

La Coalición Cívica, con Lilita como candidata en la disputa presidencial, viene a aportar la idea de pluralidad a Juntos por el Cambio (JxC), de la diversidad, que es lo que nos dio origen allá por 2015, y al mismo tiempo, trabajar una pluralidad en unidad. Nosotros siempre buscamos sostener esta unidad, que es una columna vertebral ya sea cuando sos gobierno o cuando sos oposición. Y venimos a traer una voz distinta, vinculada a los más de veinte años en la lucha contra la corrupción, la división de poderes, una visión humanista y liberal de la política, con las personas como centro en sus derechos. Así que te diría que aporta un plus en un terreno donde va a haber muchas voces y que es lo que lo hace rico a JxC.

–¿Se puede replicar la alianza que concretó Carrió con Morales en la provincia de Buenos Aires?

Nosotros en la provincia de Buenos Aires venimos trabajando de manera coordinada hace mucho tiempo con todos los actores que conformamos Juntos. De hecho, en la Legislatura tenemos un bloque unificado, respetando las pertenencias partidarias y las posiciones. Y en el caso específico del radicalismo, con su presidente, Maximiliano Abad, trabajamos de manera coordinada muchos temas: aquellos que nos preocupan, vinculados a una provincia desarrollada, a una provincia más inserta en la modernidad, a una provincia más cercana en aquellos territorios que están alejados del centro, como es la ciudad de La Plata, a una provincia que mire al ciudadano, a cómo le facilita en el día a día el trámite y no que el Estado sea un elefante de impedir, ¿no? Así que trabajamos de manera coordinada, incluso con muchos intendentes y legisladores del espacio radical.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Este miércoles comienzan las sesiones en la Legislatura provincial. ¿Con qué expectativas arranca este nuevo año?

Vamos a esperar cuál es el mensaje del gobernador. La expectativa que uno tiene es que en este año se empiecen a solucionar definitivamente los problemas que tenemos los bonaerenses: que se hagan cargo de la seguridad, que presenten un plan, que eso está ausente. Tenemos un ministro comentarista de la realidad y no que nos proporciona solución y seguridad a quienes salen a laburar todo el día. Que hable también de la realidad del país que tenemos, de cómo esto nos termina impactando a todos los bonaerenses. Que se hagan cargo de que forman parte de un gobierno nacional y que buscamos que en muchas áreas donde es muy difícil contar con información y con datos específicos, entren en la senda de la transparencia. El acceso a la información, que los datos en la Contaduría sobre lo ejecutado, los ingresos, podamos contar con información real de cómo está gestionando el gobernador. Y después, en otras áreas que son sumamente problemáticas, como puede ser el IOMA: la cantidad de bonaerenses que necesitan una respuesta inmediata y atención en medicamentos, en salud, y vemos que es un eterno problema que no se termina nunca de solucionar y que no se termina de poner en agenda