Un nuevo conflicto entre Nación y Ciudad volvió darse en las últimas horas, esta vez con respecto a los subsidios al transporte de pasajeros, ¿qué consideración le merece esta nueva puja entre los gobiernos?

Sinceramente me parece que es un error del Gobierno nacional, creo que el tema de los subsidios lo tenemos que analizar en profundidad, está claro que representan una obligación demasiado importante para el gasto público y esto genera déficit fiscal.

Tenemos que hacer un tratamiento integral del tema, tenemos que ver cómo resolvemos la situación que existe entre la gran diferencia de precios que pagan los usuarios en el gran Buenos Aires en la Capital Federal, con respecto a otras provincias del interior, como Córdoba, Santa Fe.

Así que ahí tenemos un problema a resolver, y el otro problema es ver cómo hacemos para no afectar demasiado el bolsillo de los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, es un tema complejo en el que hay que trabajar mucho, por eso es que me parece que es un grave error tratar de resolverlo con decisiones políticas, que están más vinculadas a producir un costo en otro gobierno en este caso desde el gobierno nacional al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de sentarnos a ver efectivamente cómo podemos hacer para mejorar está difícil situación económica que tenemos y que genera mucha inequidad en el país y compromisos importantes para el Estado nacional.

Por eso digo que hay que abordarlo con más responsabilidad con más seriedad, el gobierno nacional se equivoca diciendo le traslado la responsabilidad de las líneas de la ciudad de Buenos Aires al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque además tampoco van a resolver el problema, porque la verdad es que el 90% de las empresas subsidiadas están radicadas en la provincia de Buenos Aires, o bien, porque conectan la provincia de Buenos Aires con Capital Federal, o bien porque son líneas internas que limitan su recorrido dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, así que me parece que esto es realmente un error y que deberíamos trabajarlo distinto con más seriedad.

¿Es un nuevo embate, cómo señaló Horacio Rodríguez Larreta del Gobierno nacional contra el Gobierno porteño?

Sí, es una actitud política, es tratar de trasladar la responsabilidad de instalar en definitiva una discusión política que no tiene ningún sentido, porque la verdad es que la gran mayoría de los subsidios que se destinan al AMBA están destinados a la provincia de Buenos Aires, son nada más que 32 líneas, representa nada más que el 10% de lo destinado en subsidios al AMBA, el resto es para la provincia Buenos Aires.

Por eso digo que no vamos a resolver el problema de esta manera, salvo que le dijera también al gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que tampoco me parece conveniente, ‘encárguese del resto de las líneas subsidiadas’, lo que le generaría un esfuerzo imposible de sobrellevar por eso digo que si no va a ser eso con el gobierno de la provincia Buenos Aires, tampoco lo tiene que hacer con el gobierno de la ciudad y lo que hay que hacer es sentarse a trabajar con responsabilidad ese tema.

¿Qué consideraciones merece el principio de entendimiento del gobierno con el FMI? ¿Desde juntos van a acompañar esta iniciativa?

El acercamiento me parece bien, queremos que lo peor que nos puede pasar como país y a la economía de los argentinos en general, es que el país caiga en default, lo que haría es agravar la compleja situación económica que tenemos hoy, porque entre otras cosas, por ejemplo, nos limitaría muchísimo para importar insumos que necesitamos para nuestra industria, incluso para el campo, y hasta condicionaría muchas exportaciones.

Así que me parece bien un acercamiento con el fondo para establecer pautas de un posible acuerdo, ahora hay que ver efectivamente cuál va a ser el camino para llegar a esos objetivos.

El gobierno nacional tiene que definir algunas cuestiones, y tiene que escribir esas cuestiones que define y enviárnosla al Congreso de la Nación, dónde lo vamos a analizar.

En Juntos por el Cambio, con toda responsabilidad, nuestro eje para ese análisis va a ser primero y principal que hay que evitar caer en default, la segunda cuestión que vamos a tener en cuenta es que no se puede producir un aumento de impuestos en la Argentina, es decir que si para llegar a las pautas establecidas con el fondo, la propuesta fuera un aumento de impuestos, nosotros vamos a decir que no y que se reeestudie el tema, porque la sociedad argentina está agobiada por la presión tributaria no hay espacio para aumentar más impuestos en la Argentina.

Estos dos van a ser los ejes principales de nuestro análisis y lo vamos a hacer solo en función de eso, no vamos de ninguna manera actuar en función de cómo vote o deje de votar Cristina (Fernández) o Máximo (Kirchner), nosotros vamos a analizar como corresponde este tema con toda seriedad en función de lo que creemos que es bueno o malo para el país y el conjunto de los argentinos