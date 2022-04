Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con María Rosa Martínez.

María Rosa Martínez

¿Cómo analiza la asunción de Horacio Rosatti en la presidencia del Consejo de la Magistratura? Rosatti fue muy criticado no solamente desde el Frente de Todos sino también por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. ¿Considera que su asunción es un golpe a la democracia?

Totalmente. No se puede ser juez y parte. No se puede de ninguna manera violar la división de poderes que nuestra Constitución proclama en nombre de no sé quién.

"Es una autocracia total del Poder Judicial sobre las instituciones de nuestro país"

Están, por un lado, derogando una ley, por otro lado apelando una ley que fue derogada y además se están metiendo con el Poder Legislativo, un poder representativo. No pueden ser a la vez quienes elijan los jueces, quienes los juzguen. Es realmente una autocracia total del Poder Judicial sobre las instituciones de nuestro país. Es gravísimo.

A veces tenemos que hacer con estos temas docencia porque parecieran temas de un sector y no de nuestro pueblo, pero en realidad nos dejan a merced de decisiones absolutamente de carácter antidemocrático.

Como legisladora y dirigente política, ¿cómo tomó el festejo de los dirigentes de la oposición que han celebrado esta resolución y esta asunción de Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura?

En realidad los dirigentes de la oposición son parte de ese poder del que hablaba la vicepresidenta hace unos días. Realmente la designación de Rosatti, ese golpe judicial sobre la democracia, tiene que ver con poderes concentrados, con poderes fácticos, con empresarios, con dirigentes, con gente que se quiere proteger de esa manera.

Hoy leía que nuestro diputado Marcelo Casaretto presentó un amparo frente a la decisión arbitraria de la oposición en senadores. Esto fue remontado y el juez va a ser removido.

No hay ninguna libertad de decisión, de opinión. Mismo (Ricardo) Lorenzetti está diciendo que es una decisión que no le corresponde al Poder Judicial, que no se respeta la división de poderes.

No me extraña que los que ya lo han dicho explícitamente en declaraciones televisivas estén festejando.

¿Es necesario en este contexto una profunda reforma judicial?

Por supuesto. Es imprescindible. Lo venimos reclamando desde el inicio de la gestión. El Presidente en su momento nombró un Consejo Asesor para pensar la reforma. La reforma del Ministerio Público que es un aspecto, por ejemplo, ni siquiera se pudo tratar.

No se pudo tratar en el recinto, sí tuvo aprobación de la Comisión. Estamos en una situación grave y además tenemos experiencias cercanas como fue Brasil en su momento con el tema de la intromisión del Poder Judicial sobre la democracia.

Según su punto de vista, ¿está actuando la Corte con oportunismo?

Está actuando la Corte defendiendo poderes fácticos en contra de la democracia.