GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó de manera exclusiva con la diputada provincial y precandidata a diputada nacional por Libertad Avanza, Carolina Piparo. En la entrevista, la legisladora habló sobre el video donde se ve a una docente gritar a un alumno por cuestiones políticas y dejó en claro qué se pone en juego en los próximos comicios.

-¿Qué análisis hacés del video que circuló en las redes sociales de la docente que le gritaba violentamente a sus alumnos?

A mí la verdad que no me resulta para nada novedoso, me escriben muchísimos chicos con miedo a denunciar más allá de que uno está a disposición para respaldar y acompañar. Creo que tenemos que encontrar las herramientas para que se canalice una problemática que viene desde hace años.

Recuerdo que, en 2017, en plena campaña escribí un tuit sobre adoctrinamiento y fue un escándalo absoluto, en las facultades preguntaban qué opinaban sobre mi tuit, hicieron un programa de televisión. Celebro que este tema esté en boca de todos, que lo estemos discutiendo y que lo queramos resolver.

-¿Crees que es responsabilidad de los políticos abordar esta problemática?

Yo creo que sí, que tenemos que dar herramientas a padres y alumnos, y sobre todo respaldo porque a mí lo que más me asustan son los chicos que vienen a verme y escriben pero que me piden que reserve su nombre o identidad por miedo porque no se animan a hablar sobre este tema. Realmente lo sufren mucho, lo sufren en la secundaria y en la universidad.

-¿Cómo avanza la campaña junto a José Luis Espert?

Estamos recorriendo la provincia, ahora justamente estoy en camino a Tandil. Tenemos muy buena recepción por parte de la gente. Sí entendemos que hay un hartazgo de la política, completamente comprensible, y nos piden que no los decepcionemos y que llevemos su agenda al Congreso.

-¿Cuáles son los principales pedidos de la oposición?

Los principales pedidos en el Conurbano obviamente la inseguridad que es una problemática terrible, los problemas económicos, la gente que no llega a fin de mes, esto es igual en el interior, la gente está ahogada con impuestos que no se traducen en ningún servicio, sino que el que puede tiene que pagar aparte la educación de sus hijos, la salud, la seguridad. Vemos que en los alrededores de Buenos Aires hay muchos countrys que no tienen que ver con el lujo ni mucho menos sino con lotes que la clase media adquiere para asegurarse a la entrada una garita de seguridad y nada más.

Toda la política y en especial el oficialismo tiene que empezar a ponerse en los zapatos de quienes hacen las cuestas y no llegan, de quienes no tienen trabajo, de quienes tienen miedo. Esa es la agenda que queremos llevar.

-¿Qué se pone en juego en estas elecciones?

Creo que lo que se pone en juego es marcar un rumbo. La gente sabe que es una elección legislativa, no estamos eligiendo ni presidente ni gobernador, pero sí estamos eligiendo qué voces queremos que nos representen en los concejos, en la Legislatura y el Congreso. Creo que lo importante es quiénes van a alzar la voz por cada reclamo de los ciudadanos. Creo que en el 2020 la política no logró llevar la agenda de la ciudadanía al Congreso y esto no puede seguir pasando.

-¿Qué mensaje le dejaría a la población de cara a las elecciones?

Les digo que los entiendo, que entiendo que es un momento devastador, que hay un camino pero que ese camino es con esfuerzo, que todos estamos desesperados por mejorar la situación. Quisiéramos que sea un botón, pero no es un botón, lamentablemente requiere de la verdad y el esfuerzo de todos. Hay un camino y en ese camino estamos trabajando justamente desde Avanza Libertad, para que sea un país donde los jóvenes elijan quedarse