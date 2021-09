Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado provincial de JxC, Adrián Urreli.

-¿Qué análisis hace de su primer período en la Cámara baja?

Los primeros años hemos tenido la suerte de estar acompañando a la exgobernadora María Eugenia Vidal. En ese período hubo mucha cercanía con el Ejecutivo en la búsqueda de generar mayor institucionalidad. Y, en esta segunda parte, que nos ha tocado convivir con la pandemia se han tratado cuestiones muy de emergencia.

-¿Qué propuestas tiene a la hora de renovar la banca?

Creo que estamos atravesando una situación muy compleja por esta pandemia, sumado a la situación económica que es dramática. Nuestras propuestas tienen que ir por el lado del acompañamiento de los sectores productivos, de la generación de trabajo ya que hoy a estas cuestiones el gobierno provincial las tiene fuera de su agenda. Hay que hacer reducciones impositivas y acompañar a todos los sectores productivos.

-¿Cómo evalúa la administración Kicillof en torno a la pandemia?

Reconozco que es una situación para nada sencilla la que le tocó atravesar pero se ha manejado muy mal con el tema de la educación, el hecho de no haber generado apertura como sí se hizo en la Ciudad. Lamento que no le haya permitido a los Municipios no oficialistas acompañar todo el proceso de vacunación.

“Creo que le tocó una situación difícil pero que podría haberla resuelto de otra manera”

-¿Cuáles son los desafíos de la 3 sección de cara a las PASO?

Estamos en la madre de todas las batallas, dando una discusión desde la Unidad del Frente, trabajando en ampliar nuestra base electoral. Desde el gobierno municipal siempre hemos integrado y contenido a todas las fuerzas que forman parte de la realidad política, con gente que coincidimos en valores. Queremos llegar a todos los vecinos. Es una sección que siempre ganó el peronismo pero confiamos en revertir esto