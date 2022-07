Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sergio Siciliano.

¿Qué primeras consideraciones le merecen la llegada de Silvina Batakis a Economía? La mayoría de los referentes opositores criticaron a la nueva ministra. ¿Usted qué opina de su figura?

A Silvina Batakis la conocemos los bonaerenses, porque fue la ministra de Daniel Scioli. Fue la ministra que no pagó los aguinaldos y no dejó la plata para pagar los sueldos a los empleados bonaerenses, entre otros problemas administrativos que encontramos.

Creemos que esa lógica se va a replicar lamentablemente hoy en el Gobierno nacional, con un discurso distinto pero con el mismo accionar. Pero acá el problema de estas horas es un tema de política y es un tema de contexto.

¿Usted interpreta que el nombramiento de Batakis es una especie de victoria de Cristina Fernández?

Yo lo interpreto a la luz de lo que está pasando los días posteriores. Un presidente recluido, que no habla con nadie, que suspende toda la agenda, que tácticamente no se sabe dónde está, que no dio una declaración sola en plena crisis o después de que renunció el ministro Martin Guzmán.

Yo creo que estamos en una profunda crisis institucional, muy complicada, que claramente repercute en la calidad de vida de los argentinos y las argentinas.

¿Cuál sería el rumbo que debería tomar el gobierno para intentar salir de esta situación económica?

Acá hay una crisis política, una crisis institucional de un presidente y una vicepresidenta y fuerzas que conforman una colación de gobierno que está rota. Lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo y definir un rumbo.

Antes de proponer un plan, que en todo caso lo tiene que hacer el oficialismo, que se presentó a elecciones y dijo que sabía cómo solucionar los problemas de los argentinos, tienen que arreglarse y tienen que dejar de jugar con fuego en una situación muy delicada.

El gobernador de Jujuy pidió “cautela” en este contexto a sus socios de Juntos. ¿Coincide en estos términos con Gerardo Morales?

Absolutamente. Y eso es lo que están demostrando los dirigentes de Juntos por el Cambio. De hecho nosotros hemos sido quienes acompañamos al presidente cuando fue el acuerdo con el Fondo. Si nosotros no lo acompañábamos, la Argentina estaría en default y eso implicaba una catástrofe para todos los argentinos.

"Cuando la propia fuerza del gobierno le dio la espalda al presidente, la oposición priorizó los intereses de los argentinos"

Cuando la propia fuerza del gobierno le dio la espalda al presidente, la oposición, siendo absolutamente responsable y cautelosa, priorizó los intereses de los argentinos. Y el presidente nunca reconoció ni en público ni en privado ese gesto que ha tenido la oposición. Pero así y todo que se actuó correctamente. Y esto es lo que dijo el gobernador Morales