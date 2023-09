Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230907 Daniel Lipovetzky

–Diputado, volvió a remontar el tema de la Ley de Alquileres a nivel nacional, en los medios. Tuvo media sanción el pasado 23 de agosto en la Cámara de Diputados. Esta ley fue impulsada también por diferentes partidos políticos que conforman Juntos por el Cambio (JxC). Y ahora el debate está en las comisiones del Senado, también con un fuerte tira y afloja entre oficialismo y oposición. ¿Considera que este proyecto puede mejorarles la vida a los inquilinos y a la vez mejorar el mercado inmobiliario?

Mirá, yo creo que es un proyecto que va a corregir algunas cuestiones que era necesario corregir de la ley, y agrega algunas cosas que nosotros habíamos planteado en su momento y que no estuvieron en la ley, como los beneficios impositivos. Pero en definitiva, yo creo que la situación del mercado de alquileres no va a mejorar mientras no cambien el gobierno y la política económica. Esta es una realidad: hoy el problema de los alquileres, más allá de la ley, es la inflación descomunal que sufrimos todos, y que no solamente hace que aumenten los alquileres, sino que aumenta casi todo y se duplican los precios. A veces se publican los índices de los alquileres y dicen que los alquileres el último año aumentaron X, 140%. Bueno, en realidad, si hacemos un relevamiento en el supermercado, vemos que muchos productos del supermercado, de abril a hoy, se duplicaron en los precios, en cuatro o cinco meses. Con lo cual está claro que estamos viviendo un problema económico gigante y los alquileres no están exentos de eso.

Y por otro lado, los valores de las propiedades se mantienen en dólares y los alquileres son en pesos, y los ingresos de los argentinos son en pesos y por lo tanto hoy la rentabilidad es muy baja. Esa situación difícilmente se corrija, por más que se corrija la ley. Por lo tanto, no creo que haya que generar falsas expectativas en la gente pensando que con esto vamos a lograr una mejora. Ni con el proyecto que se está tratando, ni tampoco si se derogara la ley, como algunos planteos que se dieron en el debate. Para que mejore la situación de mercado inmobiliario hay que cambiar el gobierno y cambiar la política económica. Y eso tenemos la oportunidad de hacerlo a partir de la elección que se va a dar en octubre.

Más allá de eso, creo que la modificación en cuanto a que el tiempo de actualización, que hoy la ley establece en un año, sea cada cuatro meses o un período más corto, es correcto. El proyecto que yo impulsé en su momento establecía que era cada seis meses, no cada año, y eso fue modificado en el debate legislativo, y creo que fue una modificación que no fue buena, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación de la economía. En ese momento, cuando se hizo eso, había una inflación anualizada del 30%, y hoy hay una del 150% con suerte. Entonces, por supuesto que, en ese marco, un año entero con los valores congelados desalienta mucho, sobre todo la oferta. Al inquilino le debería servir, porque los alquileres deben ser lo único, gracias a la ley, que está congelado durante todo un año. Pero, más allá de esto, el problema grave que hay hoy es la falta de oferta, y en este marco creo que la corrección que hizo Diputados es correcta.

Y después los beneficios positivos, que también está bien que se incluyan, que no están en la ley, pero no están porque el debate parlamentario no estuvo, porque nosotros lo impulsamos y tampoco en ese momento nuestro gobierno, el gobierno de (Mauricio) Macri, dio consenso para esa parte del proyecto y por lo tanto no hubo consenso para que se avance con eso.

Y en cuanto a la reducción de tres a dos años, bueno, es un debate, ¿no? Yo en su momento pensaba que tres años era un periodo que le daba más estabilidad al inquilino. Ahora se plantea bajar a dos años. Bueno, quizá tenga que ver con la realidad actual tan tremenda que vivimos, y la verdad que hay que analizarlo. Yo creo que tres años le da más estabilidad al inquilino en un contexto donde es muy difícil, después, cuando a uno se le vence el contrato, buscar otra vivienda, mudar a su familia, y tres años es un plazo más largo que dos, que realmente es muy cortito. Pensemos que ingresás a la vivienda y al año ya estás pensando que si el propietario no te renueva tenés que irte. Por supuesto que hay que agregarle condiciones mejores que las que hay hoy, para que el propietario no sienta que es un siglo, como está pasando hoy.

–Y también es necesario promover el acceso al crédito para las viviendas.

Bueno, eso tiene que ver con la política económica. Con una inflación del 150% anualizada es imposible que haya acceso al crédito, porque claramente las tasas de interés son estratosféricas. Si establecés un mecanismo como el de los UVA también fracasan porque están atados a la inflación. Para que haya acceso al crédito nuevamente (y que sean volúmenes importantes, porque podrés decir, “bueno, promuevo desde el Estado”, como algunos planes de vivienda que se han hecho, pero con eso llegás a muy poca gente), para que haya realmente acceso importante a mucha gente que pueda adquirir su vivienda, tenemos que lograr bajar la inflación y tener una mejor política económica.

Por eso digo que tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, cuando votemos. Y creo que con Patricia Bullrich y (Carlos) Melconian somos un espacio que tiene una propuesta concreta, realizable, y no espejitos de colores, como venden otros candidatos.

–¿Coincide con Bullrich, quien denunció hace unos días un acuerdo político entre (Sergio) Massa y (Javier) Milei para intentar polarizar la elección?

Mirá, es bastante posible. Me parece que es algo que se ve, en realidad. Si vos empezás a mirar que Milei tiene candidatos que eran funcionarios de (Axel) Kicillof, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires; si ves declaraciones de Milei y siempre pone el eje más en criticar a Juntos por el Cambio (JxC) que al kirchnerismo; si vos ves la actuación de Milei en el Congreso y la verdad es que es una actuación absolutamente pobre: no ha presentado proyectos propios, no ha propuesto nada, es un diputado que realmente no cumple su rol de diputado opositor, en definitiva, creo que sí, claramente hoy hay por lo menos un acuerdo no firmado, no escrito, pero sin lugar a dudas Milei no representa la alternativa al kirchnerismo. Claramente quien representa la alternativa al kirchnerismo es JxC. De eso no tengo dudas, porque en definitiva somos los que venimos trabajando, en estos cuatro años dificilísimos de la Argentina, justamente para cambiar esto. Durante la cuarentena, quienes se enfrentaron al kirchnerismo cuando cerraban las escuelas fuimos nosotros; quien iba a las marchas en reclamo de la cuarentena externa era Patricia Bullrich, las lideraba ella. ¿Dónde estaba Milei? Bueno, me parece que en ese marco está claro que Milei siempre fue más cercano al kirchnerismo que lo que pareciera que él declara.