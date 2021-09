Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado bonaerense José Luis Pallares.

José Luis Pallares

-¿Cómo ve al Frente de Todos en esta semana previa a las PASO?

Bueno, nosotros muy confiados por supuesto, como desde el inicio, sabiendo que los bonaerenses a la hora de emitir su voto se van a fijar muy bien quién los cuidó y quién se esmeró por utilizar la campaña solamente de manera electoralista. Tienen muy claro los bonaerenses, sobre todo aquellos que conviven diariamente con todos los obstáculos que vienen desde la muy pesada herencia que recibimos en términos económicos, educativos y de salud en nuestra provincia, y observan el esfuerzo enorme del gobierno provincial, de sus ministros y por sobre todas las cosas de nuestros intendentes, que han hecho esfuerzos denodados al haber recibido a solo tres meses del inicio de gestión una pandemia que hizo tanto daño y para la cual se ha trabajado muchísimo en términos de vacunación, en términos de cuidado. Así que confiados en que los bonaerenses van a priorizar a la hora de emitir su voto quién los cuidó.

-¿Cuál cree que serán los temas a tratar en la legislatura tras las elecciones?

Y temas quedaron muchísimos. Hay temas inconclusos a partir de una mayoría caprichosa que han obtenido, digo caprichosa desde el punto de vista electoral por una enorme elección que habían hecho en 2017, lo que en 2019 cuando logramos el triunfo no pudimos emparejar los números y esa mayoría, yo le llamaría circunstancial, que poseen ha hecho que muchísimos temas que había que abordar que vienen del Poder Ejecutivo y muchísimos temas que hemos movido nosotros han quedado sin tratar, inconclusos, perdidos en las comisiones, y solamente se han dedicado a tratar en las comisiones aquellos temas que solo tenían que ver con sus intereses propios.

Así que lo que van a votar los bonaerenses son dos modelos absolutamente diferentes: el del cuidado desde el punto de vista de la salud, la producción, el cuidado del trabajo, la obra pública, o del otro lado la especulación electoral que es lo que llevaron adelante en estos dos años, del 2019 al 2021.

¿Cómo tomó las palabras del ex presidente Mauricio Macri, quien señaló que si el gobierno pierde las elecciones se va a tener que ir?

Mauricio Macri tiene la palabra inhibida. Fue el peor presidente que tuvo esta democracia, por lejos. Porque no solamente no gestionó los problemas que tenían las argentinas y los argentinos sino que además se encargó de consolidar una deuda externa que han de pagar al menos diez generaciones y eso solamente para sostener un dólar y tener una elección decorosa. No logró ni una cosa ni la otra y sí lo que logró, a partir de un muy pero muy fuerte endeudamiento, que hasta el propio Fondo Monetario Internacional criticó o está criticando, logró el desánimo, logró que los argentinos y las argentinas vuelvan a descreer en la política y obtuvo el resultado que debía obtener.

Así que a nosotros nos parece que primero tiene que mirar para adentro de su propio espacio donde al parecer mucho no lo quieren porque mucho no lo muestran, entonces antes de intentar descalificar a un gobierno que ha hecho lo imposible en términos –insisto- del cuidado de las argentinas y los argentinos, mirarse su propio ombligo y de una vez por todas reconocer que la Argentina durante sus cuatro años retrocedió veinte.

-¿Qué mensaje le deja a los bonaerenses de cara a las elecciones del domingo?

Que confíen mucho en los dos modelos que hoy presenta esta elección de medio término. Uno es el del cuidado de los y las argentinas, el cuidado de la economía, el cuidado del trabajo y la producción, y la enorme posibilidad que tenemos en la pos pandemia de poner a la Argentina de pie, que era lo que nos habíamos propuesto y por supuesto todo quedó en stand by a partir de la llegada de la pandemia a solo tres meses de asumidos. Así que ese es nuestro modelo. Y del otro lado, como siempre, la especulación desde el punto de vista financiero, la partidocracia por encima de la gestión, la rosca permanente y primero van a tener que ponerse de acuerdo porque tienen una interna feroz que en el día a día se va demostrando que no nos va a conducir a nada porque van a caer nuevamente en el mismo error que ya cayeron en el ‘99 cuando muchísimos de los que hoy están en la oposición participaron de la fracasada Alianza, que tuvo un vicepresidente renunciado al poco tiempo de asumir. Así que estos dos modelos la gente sin duda que los va a poner sobre la mesa antes de decidir su voto