Natalia Dziakowski

Recientemente el legislador nacional Diego Santilli y también algunas figuras del espacio a nivel provincial han criticado al gobernador Axel Kicillof por ser “cómplice del saqueo”, según dijeron, al campo bonaerense. ¿Qué opina en base a las últimas medidas que ha tomado el Ejecutivo nacional en relación el sector agropecuario?

Hay que ser concretos con esto. Cada vez que hay que tomar medidas siempre se va a apretar el cinturón al sector productivo, cualquiera sea, el campo, la producción, las empresas, siempre a los mismos sectores.

Yo digo que lo hay que hacer son medidas de fondo, que tienen que ver con una mirada impositiva. Realmente es muy cruel el sistema impositivo para los que producen en este país y si no hacemos una reforma en ese sentido, estas medidas que sirven para frenarla inflación, como el Gobierno plantea, son parches. Se frena por un lado pero destapa por el otro.

Para mí esto va a terminar siendo la nada misma, porque además el sector del campo, que va a estar perjudicado, va a empezar a hacer bloqueos o alguna medida para continuar, y va a empezar a salir agua por otro lado.

Pensando en las últimas medidas del Gobierno, como la oficialización de la suba de retenciones en la harina y en el aceite de soja, ¿cómo puede impactar esto en la provincia de Buenos Aires siendo la principal productora de trigo y también de soja?

Todas las materias primas son a precio dólar, no hay manera, por algún lado va a impactar… Entonces, el sector productivo si no traslada el precio al costo final va a empezar a reducir por otro lado, y la reducción va a terminar siendo en empleados. De algún lado tiene que achicar costos.

Si no le vas a reducir impuestos y no van a tener ganancias, bueno, van a empezar a reducir por otro lado. Es sumamente problemático cuando las únicas medidas que tienen los gobiernos son retener. Es sumamente problemático y grave.

¿Cómo se combate la inflación?

No soy economista, pero empecemos por acá. Tenemos un gran problema: los impuestos a las producciones. Si empezamos por reducir los impuestos a las producciones de alguna manera el sector productivo empieza a generar más trabajo. Cuando hay más trabajo, la gente consume más. Al consumir más, los precios se empiezan a acomodar, pero aparte empieza a bajar el dólar.

La inflación es un problema que tenemos en este país de hace muchos años, que no va a ser fácil de terminar, pero hay que terminar no solamente con estos impuestos altos que tienen las empresas sino también que hay que empezar a producir acá, por ejemplo, algunas materias primas que se compran afuera.

El estado debería incentivar que los egresados de las escuelas técnicas puedan empezar a generar emprendimientos para producir acá. Son proyectos a largo plazo que es lo que no tiene este Gobierno. Si tuviera un proyecto a largo plazo esto no estaría pasando, porque poder generar las materias primas en el país y no tener que comprar afuera genera que las personas que invierten acá puedan comprar la materia prima acá, y ya tenés un inicio para frenar la inflación.

¿Hubiera esperado otro tipo de reacción por parte del gobernador Axel Kicillof? Por ejemplo Alex Campbell se manifestó al respecto y aseguró que el Gobernador es como un “delegado” del Gobierno en esta cuestión y “no actúa” como un mandatario.

Los más perjudicados van a ser los sectores de la provincia de Buenos Aires, y el Gobernador de ninguna manera se opone a lo que dice el Gobierno. Claramente es un delegado.

Y con estas medidas que aplica el Gobierno, la provincia más perjudicada va a ser la provincia de Buenos Aires, y esas retenciones que va a obtener el Gobierno son impuestos que va a dejar de cobrar la provincia de Buenos Aires. Es gravísimo. La más perjudicada es la Provincia, por eso no entiendo por qué el silencio del Gobernador y seguir acompañando este tipo de medidas que nos perjudica gravemente.