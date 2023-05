Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230510 María Reigada

–Ayer, la Corte Suprema de la Nación falló para suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan previstas para este domingo. ¿Cómo interfiere esta decisión del máximo tribunal en la vida democrática?

Es gravísimo el hecho, por el momento, por la forma. Hubo un per saltum, hubo un no acatar los tiempos que la Justicia tiene que garantizar ante un hecho tan importante como la convocatoria a elecciones. Todos tenemos que saber que hay tiempos predeterminados donde se presentan las listas, se impugnan las listas, se resuelven las impugnaciones, que además lo hace la Justicia electoral de cada una de las provincias. Acá están interviniendo las Justicias electorales de San Juan y de Tucumán, de esta forma. Pero además nos están diciendo que ojo, que no se nos ocurra que Cristina (Fernández de Kirchner) sea candidata a presidenta, que es lo que estamos viendo que empieza a tomar nuevamente forma y es el clamor dentro del FdT.

Para que entienda la ciudadanía en general, el electorado, en esa causa el tribunal lo que define es que Cristina no puede ocupar cargos públicos. Y ella está ocupando la vicepresidencia. Por lo tanto, ésta no es una sentencia firme y Cristina tiene posibilidades jurídicas para volver a presentarse. Estamos viendo cómo la Corte está utilizando sus poderes más allá de los límites que tiene que tener. Se está corriendo de los planteos de la Constitución Nacional y de las Constituciones provinciales. Está interpretando las Constituciones de la manera que favorece a Juntos por el Cambio (JxC). Interpreta la Constitución para otorgarle más coparticipación a la ciudad de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias y, por sobre todo, en detrimento de la provincia de Buenos Aires. Está planteando, desde la Corte, cómo quiere la conformación del Consejo de la Magistratura. No se puede tardar dieciséis años para plantear una inconstitucionalidad. Tarda dieciséis años para eso, o sea, para el momento en que se les ocurrió que querían la presidencia del Consejo de la Magistratura; decidieron entonces derogar una ley o plantear que no era válida.

Pero para esto, además, sin atender los tiempos de lo que significa una elección. Una elección es costosa. La democracia, además, cuesta dinero para poder ejercerla. Todos sabemos todo lo que se mueve, desde la impresión de las boletas al traslado de las urnas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Todo esto es costoso. No se le puede exigir a una provincia que suspenda algo que se viene desarrollando en tiempo y forma, adecuadamente, sujeto a la legislación que tienen. La verdad que es absolutamente grave lo que pasó. Lesiona la democracia. Una vez más la Corte Suprema no atiende a los mandatos constitucionales. Y además, (Horacio) Rosatti nos está amenazando con que va a intervenir los procesos económicos que hoy tenemos en nuestro país. O sea que además nos quiere intervenir las políticas económicas, argumentando que la Constitución ordena cuidar el valor de nuestra moneda. No tuvo ningún reparo, no se asombró de cómo iba a impactar en el valor de nuestra moneda la deuda que asumió el gobierno de Macri; no le importó cómo iba a impactar en nuestra moneda la fuga de divisas; no le importó cómo iba a impactar en nuestra moneda la política cambiaria que tuvo el gobierno de Macri, que nos lleva a esta situación económica tan grave, que a partir de la pandemia, además, exigió emisión monetaria para poder cubrir las necesidades que tenían el pueblo argentino y la sociedad argentina ante una situación sanitaria tan grave. El gobierno de Macri dejó al país sin posibilidad de nuevos créditos, y sin embargo esto no le asustó, no le pareció grave.

Eso, más el tuit de la Bullrich: a confesión de parte, relevo de pruebas. Esta Corte es la forma de gobierno que ha adquirido el partido de Juntos por el Cambio (JxC). Bullrich se asume como parte de la Corte, o a la Corte como parte del partido que ella preside.

Con nosotros, esto no pasará.

–¿Le parece curioso que esta decisión se tome justo mientras avanza el juicio político contra la Corte en el Congreso?

Sí, es justamente una señal mafiosa. Por supuesto, esto le agrega al juicio político un argumento más. Pero bueno, se sienten amparados porque, como son parte de JxC, saben que el juicio político puede avanzar con muchísimas pruebas pero después tenemos la dificultad de quienes los apoyan de manera seguidista dentro de la Legislatura.