En diálogo con Grupo La Provincia, el senador de Juntos y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara alta bonaerense, Walter Lanaro, se refirió a un proyecto que presentó el año pasado para habilitar el uso de las pistolas Taser y opinó sobre la lista de candidatos de la Tercera Sección que encabeza a nivel nacional Diego Santilli, y la posibilidad de que el oficialismo obtenga mayoría propia en la Legislatura.

“Nos jugamos tener una oposición responsable que le ponga freno a este gobierno o darle vía libre a Kicillof para que haga lo que quiera con la provincia”, afirmó.

En 2020 presentó un proyecto para avanzar en la implementación de las pistolas Taser en la provincia, un debate que se volvió a poner en primer plano tras el episodio protagonizado por el cantante Chano Charpentier, ¿Qué piensa de lo que pasó?

Me parece absurdo que todavía estemos discutiendo o no la validez de las pistolas Taser. El otro día veía un archivo en el que el ex presidente Mauricio Macri, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, explicaba qué se ganaba con el uso de estas pistolas. Y se ganaba detener el delito sin poner en riesgo la vida de nadie. Esto, aún en situaciones en las que no hay un delito de por medio, como lo que pasó con Chano, donde hay una adicción, una enfermedad, un brote psicótico.

Evidentemente si hubiesen existido las Taser, hoy la vida de Chano no estaría corriendo peligro. Ni la de él, ni la del policía, ni la de la familia que está pasando un momento muy difícil. Por eso me parece absurdo que estemos discutiendo esto con tintes ideológicos, que es lo que evidentemente está haciendo el gobierno y muchos de sus militantes.

Respecto a las elecciones legislativas,¿Qué opina de la lista de candidatos de la Tercera Sección que a nivel nacional encabeza Diego Santilli?

Tenemos una lista absolutamente heterogénea. La lista de Diego representa el espíritu de Juntos por el Cambio: muchas visiones respecto de algunos temas en particular pero todo sostenido sobre los valores democráticos y republicanos que le dieron origen a Cambiemos.

Recordemos que el espacio se formó con Mauricio Macri, Ernesto Sanz, por la UCR, y Elisa Carrió por la Coalición Cívica. Luego se sumaron algunos sectores peronistas, y hoy continuamos este camino.

Esa es la primera buena noticia, que Juntos está más unido que nunca. Más allá de estas declaraciones, chicanas políticas, que nos entretienen y que, por momentos, nos divierten, lo cierto es que Juntos está unido. No hay crisis, hay una interna. Vamos a definir nuestros candidatos en las PASO y en noviembre vamos a estar de vuelta todos juntos peleando por la Argentina que queremos, esa que empezamos a construir en 2015, que por algunos errores propios y por coyuntura no pudimos continuar, porque la gente nos dio la espalda.

Tenemos que volver generando una alternativa que les devuelva la esperanza a los argentinos y a los bonaerenses, corrigiendo errores y mejorando aciertos. Ese es el plan, eso es lo que queremos construir y en ese camino estamos.

¿Y cómo lo ve posicionado a Juntos en la Tercera?

Muy bien. La aparición de Diego en la provincia con toda su experiencia de gobierno, si bien siempre fue parte del equipo, es un salto de calidad en la dirigencia de Juntos en la provincia de Buenos Aires. Si a eso le sumamos la aparición de Facundo Manes, que también es positiva, tenemos hoy el mejor de los panoramas electorales de cara a los que viene.

Creo que Diego, a quien acompaño, respeto y aprecio mucho a nivel personal, va a ganar la interna. Pero sea que la gane él o sea Manes, va a haber un salto de calidad en Juntos y nos va a ir muy bien en noviembre.

¿Qué se juega en estas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires?

Nos jugamos tener una oposición responsable que le ponga freno a este gobierno o darle vía libre a Kicillof para que haga lo que quiera con la provincia, con el riesgo que eso implica.

