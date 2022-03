Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con María Rosa Martínez.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

María Rosa Martínez

¿Cómo evalúa el discurso presidencial en el día de ayer ante la Asamblea Legislativa? ¿Qué fragmentos destaca del discurso de Alberto Fernández?

Me gustó el tono optimista, generando la posibilidad de recuperar la utopía. Realista en cuanto a la crisis que se vive a nivel mundial y en particular en nuestro país. Una crisis de endeudamiento y fuga con Macri, después la de la pandemia.

Hizo una descripción minuciosa de la compra de vacunas y la restitución del sistema de salud. Las políticas que se llevaron adelante durante la pandemia, con la finalidad de garantizar las PyMES, el trabajo genuino y el acompañamiento a amplios sectores populares empobrecidos.

Click to enlarge A fallback.

También dijo algunas cosas centrales que tienen que ver con la posibilidad de seguir investigando penalmente la deuda más allá del acuerdo con el Fondo Monetario, que fue el momento en el que el Pro se autoincriminó levantándose de la sesión.

Me parece que fue también importante el tema de reducir desigualdades. Habló de 200 mil empleos que se crearán por el trabajo de cuidado, una modificación de las licencias para que sean más paritarias.

También habló de las políticas de memoria, verdad y justicia, del Espacio por la Memoria que se va a construir en Campo de Mayo, en el Regimiento 9 de Corrientes y en el Vesubio.

"No dejamos de ver que las grandes potencias definen apoyo o no a la legislación internacional de acuerdo a su conveniencia"

Habló de la disputa por Malvinas. La oposición había puesto unas banderas de Ucrania en sus bancas y la verdad que resultaba extraño frente al posicionamiento que la Argentina históricamente ha tenido desde el peronismo en cuanto a la neutralidad y también al respecto de la integridad territorial. Hubo un hilo de tuits de la vicepresidenta estos días vinculados a que recordemos la historia por el reclamo de Malvinas y a un posicionamiento que no es ingenuo. No dejamos de ver que las grandes potencias definen apoyo o no a la legislación internacional de acuerdo a su conveniencia.

Me pareció un discurso optimista. Creo que necesitamos recuperar el optimismo en nuestro país. Necesitamos salir de tanto dolor y dificultad, inclusive de las pérdidas que significó la pandemia, muchas pérdidas de vida y mucho aislamiento. Así que, satisfecha con la apertura, contenta con esto sea un poco el camino que estamos emprendiendo.

En las horas previas se hablaba de la posibilidad de que el bloque del Pro se levantara de la sesión. Sin embargo, ¿le sorprendió esta decisión del espacio opositor?

No, ellos en general publicitan bastante lo que van a hacer y se hablaba de que ese iba a ser el posicionamiento. Tienen un comportamiento en bloque. Salen a decir que se fueron porque estaban ofendidos, porque se sintieron agredidos.

Yo creo que decir que se va a investigar quiénes fueron los responsables del endeudamiento salvaje y, sobre todo, de la fuga, porque el endeudamiento lo anunció el ex presidente Macri en una cadena de cinco minutos, pero después de la fuga se utilizó para que los bancos no se fueran o para financiar deudas privadas, la verdad no vimos un solo ladrillo, lo dijo el Presidente claramente.

Otro tema que abordó, que me parece central, fue el tema de la justicia, de atar fallos judiciales al poder concentrado.