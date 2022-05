Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Anahí Bilbao.

Anahí Bilbao

Recientemente se anunció el relanzamiento del programa Emprenden 2022, una iniciativa impulsada por usted. ¿Cuáles son los principales ejes de este programa?

La primera característica que tiene es que se relanza cada año, porque tiene dos cohortes anuales.

Era presencial, pasó a ser vía Zoom y ahora se relanza bimodal. Este programa tiene como característica buscar emprendedores, aquellos que tienen alguna idea o tienen algún emprendimiento incipiente, y lo que hacemos es transmitir muchísimos conocimientos a través de siete talleres principales que van desde el manejo de redes hasta el perfil del cliente, por ejemplo.

Después de esos siete talleres, nosotros hacemos un seguimiento particular de cada emprendedor. Hemos trabajado muy bien estos años y así seguimos. Todavía está la inscripción abierta y en dos semanas empieza la cohorte 2022.

¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse?

Queda una semana, el lunes que viene es el último día (lunes 9). Está en mis redes el modo de inscribirse.

¿Es necesario este tipo de programas que tienen como objetivo acompañar a los emprendedores en la provincia de Buenos Aires?

Absolutamente. No es porque no haya otros programas. La característica que tiene este es que acompaña realmente. Digo esto porque un emprendedor desde que nace hasta que se hace más o menos tarda cuatro o cinco años. Recién a los cinco años ves si la misión está cumplida. Hay que hacer un acompañamiento directo, porque esto va y viene, sube y baja, y hay que estar muy fortalecido para soportar todo el proceso.

El emprendedor no siempre gana aunque esté acompañado. Hay que sostener emocionalmente las bajas y hay que estimular las altas. Este proceso es muy directo y el estado provincial, y aun los estados municipales, trabajan genéricamente. Lo que tiene esto es el acompañamiento individual.

Una vez que terminan esos siete talleres empieza el acompañamiento individual que tiene que ver con la característica de cada emprendimiento en particular.

Capaz que a uno le hace falta saber más de tecnología, a otro le hace falta saber las reglas de etiqueta. A cada uno lo acompañamos en lo particular que necesita. Es un trabajo bastante profundo.

Ahora la llevo al ámbito estrictamente político de la Unión Cívica Radical. Este fin de semana se llevó a cabo el Comité Federal de la Juventud en la ciudad de La Plata. Participaron Gerardo Morales, Martín Lousteau, Facundo Manes, entre otros dirigentes. ¿Cómo ve posicionado al espacio para el 2023?

Increíblemente bien. También hay que decir que si uno mira las encuestas, a veces nuestros candidatos no salen pero es porque no se los propone en la encuesta. Quiero decirlo así de claro.

"A veces nuestros candidatos no salen pero es porque no se los propone en la encuesta"

Cuando se los propone están muy bien en la cabeza de la gente. En el caso de (Facundo) Manes es bueno decir que tiene todavía un grado bastante amplio de desconocimiento, por lo tanto potencialmente puede crecer muchísimo pero si no preguntás por él la gente no responde por él.

Esto es lo que está sucediendo hoy en las encuestas que lo dejan afuera.

¿A nivel nacional tiene un grado de desconocimiento amplio Facundo Manes?

Exactamente. Todavía tiene un grado de desconocimiento. Otra cosa buena que dan sus encuestas es que, entre quienes lo conocen, está muy alto y tiene muy bajo nivel de negatividad, por lo que tiene un futuro impresionante y a nosotros también. (Gerardo) Morales también, con otro estilo y con otro nivel de conocimiento por parte de la gente.

Cuando alguien ha estado en el Ejecutivo siempre los números son otros porque la mirada de la gente es otra, en el caso de Manes viene limpio, por así decirlo, de una trayectoria política y esto es bien visto por la gente.

Así que nosotros estamos trabajando muy duramente, muy intensamente por nuestros candidatos. El que mejor mida va a ir a las PASO, y siempre nos mantenemos en el contexto del espacio mayor que es Juntos por el Cambio.

¿Cómo tomó la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de ponerle un freno a Javiel Milei para que integre el espacio?

En realidad no se le puso un freno específicamente a él. Lo que se acordó en aquella mesa es que para que ingrese una nueva fuerza lo tiene que hacer por unanimidad. Entonces, con solo saber eso, con solo tener este acuerdo, uno presume que Milei no integraría la fuerza. Y yo en eso acuerdo.

Milei siempre defenestra la fuerza, especialmente a la UCR dentro de Juntos por el Cambio. Así que nosotros, en ese sentido, no tenemos interés por ahora. Si él no cambia su postura y su modo de conducirse, no estaríamos de acuerdo