Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221109 David Hirtz

–‍La semana pasada comenzaron las exposiciones de los diferentes funcionarios provinciales para explicar cómo ejecutarán el presupuesto el próximo año. ¿Cómo analiza, en términos generales, los lineamientos del presupuesto presentado por Axel Kicillof?

Vamos a partir del principio de que no soy economista ni un especialista en presupuesto. Pero la experiencia nos va dando la posibilidad de lecturas de algunas cuestiones esenciales y básicas. Ayer, después de las exposiciones de ARBA, y hoy, antes de la del ministro de Salud, compartíamos con los colegas de mi bloque radical miradas sobre lo que ya conocemos y sabemos, y coincidíamos en que en líneas generales hay un presupuesto que podríamos denominar equilibrado. Después, por supuesto, siempre hay cuestiones particulares que vamos a discutir y a conversar seguramente en una mesa de consenso, que primero vamos a buscar establecerla dentro de nuestro propio espacio, y luego con el oficialismo.

Nuestra mirada está puesta en la defensa de los recursos de los intendentes, es decir, que la territorialidad de los intendentes tenga los recursos necesarios para poder defenderse. Ahí tenemos una primera dificultad, y es que no se ha podido establecer el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el código de distribución de la coparticipación, porque la ausencia de los datos del censo, que este año tenían que modificar y que impactan en la modificación del CUD, no se conocen, y por lo tanto hay un dato relevante que los municipios y la Provincia no están pudiendo elaborar.

Lo segundo que no está incorporado en el Presupuesto es un Fondo de Infraestructura, que ya desde la gestión de Marí­a Eugenia Vidal se ha transformado en un clásico del presupuesto, para asignarles a los municipios un recurso (a distibuir por CUD, precisamente, para que sea justo, equitativo e igualitario) destinado a obras públicas, que financia el presupuesto de la Provincia. No está incorporado, y nosotros estamos pidiendo un monto que actualice los valores anteriores. Incluso, este año la ejecución del Fondo de Infraestructura fue bastante irregular. La altísima inflación que ha habido ha desvalorizado muy mucho el envío de los recursos. Esto es válido para los 135 municipios; no es un problema político, es un problema económico. Estamos pidiendo también por todos los recursos que no sean ejecutados este año, porque la Provincia ha ido aceptando las certificaciones y haciendo los desembolsos en forma muy lenta, naturalmente, quienes presupuestaron obras en enero y febrero de 2022 hoy no pueden llegar a concretarlas, porque con una inflación que ya ha pasado el 60, 70, 80% este año, las empresas contratadas no les pueden ejecutar esos trabajos.

–¿De qué monto de actualización estamos hablando?

Se está hablando de un valor para el año 2023 de alrededor de 50.000 millones de pesos. Esto es una estimación que han trabajado los intendentes de los distintos espacios; incluso es una demanda de los propios intendentes del oficialismo, que necesitan y hacen uso de este recurso.

Después hay alguna cuestión a definir en el Fondo Educativo, que en la forma de distribuirlo no se toma el componente territorial, es decir la superficie del territorio, que para nosotros, en los municipios del interior, es un factor importante.

No hay grandes incorporaciones: hay un único pedido de incorporación de personal, de alrededor de 7000 nuevas plantas que irían al Servicio Penitenciario. Y el endeudamiento está en los índices normales de los últimos años: alrededor de 160.000 millones de endeudamiento en pesos, 40 o 45.000 millones en letras del tesoro y 250 millones en dólares, que naturalmente se van a colocar en el exterior.

Hay también en análisis una situación que tenemos que aclarar con Economía, y es que se pide autorización para poder tomar los créditos que fueron autorizados en varios años anteriores y no fueron utilizados, o al menos no fueron utilizados en su totalidad. El Ejecutivo pide que todas las autorizaciones que vienen de varios años atrás y no fueron utilizadas se puedan usar. Como no tenemos idea de la magnitud del dinero que no se utilizó, es una información que estamos requiriendo.

Después está el tema de la Ley Impositiva, que hemos acordado en las conversaciones previas que los aumentos van a tener un tope del 75% aun en las escalas más altas, tanto del inmobiliario como en patentes. Y después, el impuesto más importante que tiene la Provincia, que es sobre los ingresos brutos, naturalmente que se actualiza solo, porque la inflación hace que la facturación de todo aumente y eso impacta sobre el impuesto.

Así que ésta es mi mirada, que, insisto, no es de especialista ni profesional de números.

–Tampoco se incorporó a la ley de leyes el Fondo de Seguridad, otro reclamo fundamental de los intendentes.

Es cierto. Omitía ese detalle cuando hablaba de la falta de un elemento en el Fondo de Educación. El Fondo de Seguridad, que ha sido importante para las municipalidades, porque la experiencia nos dice que el municipio coloca cada vez más recursos propios en sostener vehículos, infraestructura. Hoy a las municipalidades les es muy costoso sostener aun a aquellas policías que no son locales: la propia policía denominada comunal o distrital, cuyos sueldos y vehículos los provee la Provincia, pero el mantenimiento, la infraestructura, el gasto administrativo, las cámaras de seguridad, etc. etc. les significa a las municipalidades un gasto muy importante. Ese Fondo de Seguridad permitía compensar una parte e ir modernizando o ampliando la infraestructura de seguridad.