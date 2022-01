Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sergio Siciliano.

Sergio Siciliano

Recientemente desde su espacio, se manifestaron en defensa de la institucionalidad y en rechazo a la marcha del próximo 1° de febrero contra la Corte Suprema...

Sí, desde el espacio de Juntos por el Cambio creemos que es una nueva acción en contra de la Justicia independiente, que la marcha refleja y visibiliza lo que venimos sintiendo y percibiendo hace tiempo, que es la voluntad del kirchnerismo de doblegar a la Justicia en distintas instancias.

Tanto Patricia Bullrich como desde su espacio también han señalado que el kirchnerismo pretende “colonizar la Justicia”, ¿porque utilizaron este término?

Porque vemos que son distintas acciones a lo largo del tiempo que llevan a la misma conclusión, los avances que quisieron hacer en el inicio contra el procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, y lo que quisieron hacer con las distintas leyes que propuso el kirchnerismo en la Nación respecto al Consejo de la Magistratura, siempre apuntan hacia un mismo lado, que es garantizar la impunidad y poder someter a aquellos jueces que tienen causas contra la ex presidenta. Parece que es la única agenda que tiene el kirchnerismo.

El bloque de diputados del Frente de Todos pidió el juicio político contra Julio Conte Grand, ¿usted cómo califica hasta el momento el desempeño del procurador de la provincia de Buenos Aires?

Yo no tengo demasiados elementos técnicos porque no soy abogado, pero me baso o escucho a los distintos actores de la justicia de la provincia de Buenos Aires, que además se han manifestado en los últimos días en distintas solicitadas y comunicados, tanto abogados, como fiscales de todo el país, y representantes de universidades estatales y privadas, coinciden en el excelente desempeño que ha tenido el doctor Conte Grand.

Yo no lo conozco personalmente, no puedo evaluar técnicamente su tarea, pero me fundamentado en las opiniones de aquellos que sí entienden y han valorado su trabajo, y entiendo que desempeña una buena tarea.

También cabe señalar que hasta hace un tiempo, el propio peronismo y el kirchnerismo, cuando tuvo que votar para designarlo procurador, lo ha designado por mayoría absoluta en el Senado de la provincia de Buenos Aires, con lo cual, independientemente de quién haya sido el que propuso su nombre, ha habido un alto consenso por su idoneidad y su capacidad.

¿Qué consideraciones merece en este contexto la denominada “Gestapo sindical”?

Primero que puntualmente el término me parece una barbaridad. Pero también fue un exceso por parte de quién era el ministro de Trabajo en ese momento, que ya también ha pedido disculpas.

La verdad es que luego de eso, no ha habido ningún otro hecho que lleve a que eso haya sido una mesa judicial, una persecución a ningún tipo de dirigente.

Después, lo que me llama la atención es que pongamos al “Pata” (Juan Pablo) Medina como una víctima de las denuncias que recibió por parte de muchísimos privados, cabe destacar que el “Pata” Medina fue preso por denuncias que fueron anteriores al gobierno de María Eugenia Vidal, y a esta reunión, con lo cual, eran investigaciones que se venían llevando a cabo.

Me parece que se tiene que investigar en qué contexto fueron grabadas esas cámaras ocultas, por qué se hicieron y cuál era el objetivo de las mismas