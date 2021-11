Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conJuan Carrara.

Juan Carrara

¿Qué mensaje considera que dejaron los bonaerenses en las urnas el pasado domingo?

El mismo mensaje que habían dejado en las elecciones de las PASO. Si bien la elección fue más ajustada que en las PASO, el triunfo de Juntos le marca al Gobierno que hay un montón de cosas que no están haciendo bien.

Desgraciadamente me parece que el Gobierno provincial y el Gobierno provincial no entienden ese mensaje o no lo quieren atender.

No aceptar que han perdido una elección y que el mensaje de las urnas fue en contra de sus políticas es no haber entendido ese mensaje.

Eso significa que el cambio de rumbo que necesita la Provincia y la Nación por lo que parece no va a suceder.

En este sentido, Horacio Rodríguez Larreta señaló que el oficialismo “celebró la derrota”. ¿Usted coincide en estos términos?

Lo que ellos no quieren ver es un gesto de que perdieron una elección. Hay que tener en cuenta que es de las peores elecciones del peronismo desde la vuelta a la democracia, y en esta oportunidad no tienen excusas.

Ahora estuvieron todos juntos y así y todo perdieron no solo en la provincia de Buenos Aires sino que perdieron contundentemente en todo el país.

Creo que fue una victoria muy importante de Juntos que el Gobierno debería reconocer y hacer las modificaciones que necesite el rumbo de la Provincia.

Vos ves el mapa de la provincia de Buenos Aires, Juntos gana en 109 distritos de toda la Provincia.

Obviamente por una cuestión de caudal electoral, los 26 distritos donde gana el Frente de Todos hacen que esa diferencia no sea tan grande, pero creo que fue una victoria muy importante de nuestro espacio que el Gobierno debería reconocer y hacer las modificaciones que necesite el rumbo de la Provincia.

¿Considera que fortaleció al espacio la interna que hubo en las PASO en su momento entre el radicalismo y el Pro?

Sí, me lo han preguntado pos PASO y yo creo que sí, que parte de esta gran elección es haber sido mucho más amplios que es lo que la gente nos pedía después de las elecciones del 2019 y nosotros escuchamos ese mensaje y trabajamos todos estos años para ser eso, ser justamente un espacio mucho más amplio, para darle participación a gente nueva, como fue el caso de Facundo Manes y creo que esto nos ha fortalecido.

¿Cuáles son los temas urgentes o necesarios por tratar en la Legislatura?

Los urgentes siguen siendo los mismos. Todavía hay que ver cómo hacemos para volver a traer medio millón de chicos de vuelta a la escuela, que fue una de las causantes el cierre de las escuelas de dejar muchos chicos fuera del sistema educativo.

Hay que seguir apoyando y acompañando a los sectores productivos hacia todo tipo de industria. Ahora se vienen las vacaciones, con lo cual habría que fomentar también el turismo pero hay que fomentar a las PyMEs, hay que ayudar al sector productivo de la provincia de Buenos Aires, que son los que a fin de cuentas generan empleo y nos pueden sacar de la crisis económica de la que estamos.

¿Qué pasa con la inseguridad? También es otro tema preocupante.

También es otro tema a trabajar. Me parece que es un tema muy importante. Hubo muchos rumores de la posible salida o no de Berni del Ministerio, hay que ver cuáles son las decisiones que se toman en esa materia en la Provincia pero me parece que tanto si se queda Berni como si viene alguien nuevo me parece que lo más importante es que la Provincia empiece a tener un diálogo y un trabajo conjunto con la Nación que es algo que no viene pasando desde el inicio de este Gobierno.

Claramente nosotros hemos visto muchos casos de inseguridad bastante resonantes ya en los últimos días previos a la elección.

¿Considera que debería haber un cambio en la cabeza del Ministerio de Seguridad bonaerense?

El cambio de nombre no soluciona nada. Me parece que lo que tiene que cambiar es la política de fondo. Si sigue Berni y cambia la política o viene otro y con otra política puede llegar a servir. Si se queda Berni y viene otro y hace exactamente lo mismo claramente no va a servir.

No es un problema de nombres sino es un problema de políticas públicas.

¿Ya se puede pensar en el 2023 o todavía está lejos el cambio electoral?

Todavía está lejos. Acabamos de salir de una elección. Me parece que ponernos a hablar de algo que falta muchísimo, lo que puede pasar en el país o en la provincia de acá a dos años es un montón, me parece que lo importante ahora es seguir trabajando en unidad, empezar a ir viendo las nuevas composiciones tanto en la Lagislatura bonaerense como en el Congreso nacional, y a partir de ahí seguir trabajando como hicimos todos estos años, en conjunto con las distintas fuerzas de la alianza.

En el 2023 se verá quiénes llegan con mejores posibilidades, quiénes son los que mejor nos representan, si habrá una interna –quedó demostrado que nos fortalece- y si es necesario creo que se debería dar, pero ya empezar a pensar en si vamos a ser gobierno o no en 2023 me parece que es muy prematuro.

La sociedad está pasando por situaciones muy difíciles, económicas, de inseguridad, y me parece que lo importante es solucionar esos problemas en el corto plazo y después ya el año que viene o ya más entrando en el 2023 nos podemos poner a pensar en quiénes van a ser los candidatos y cómo vamos a trabajar para volver a ser gobierno que es lo que queremos pero lo más importante ahora es solucionar los problemas de la gente.

