Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Selva.

Carlos Selva

Ayer el subcomisario Casassa ante la Bicameral, acusó a María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y a Julio Conte Grand como los cerebros en el armado de las causas contra sindicalistas, ¿le sorprendió cuando se hicieron públicos los videos?

Sí, no solamente me sorprendió sino que me indignó, porque uno no puede aislarlo, tomar la foto sin analizar la película. Son los que se han llenado la boca con la República, el respeto de los derechos y montones de cosas en dónde se ve un grado de hipocresía muy grande, porque han llegado a niveles que realmente es un bastardeo a la democracia lo que han hecho.

La democracia no solamente hay que pregonarla sino que, los que tenemos responsabilidad, tenemos que actuar con la responsabilidad delegada por la gente valorando el sistema que tenemos, que no es perfecto pero es el mejor que tenemos.

Entonces esto tiene una trascendencia mucho más grave que la que se ve, que los protagonistas, porque hay un pensamiento que se condice con lo que pasó con (Mauricio) Macri o con lo que en algún momento apareció en una causa de Dolores, un tema muy grave que todavía la sociedad no está dimensionando la realidad y el peso institucional que tiene esto.

Algunos sectores del oficialismo están pidiendo el desafuero de María Eugenia Vidal, ¿usted considera que esto es oportuno o todavía es muy pronto?

A mí me parece que todavía es muy pronto, porque creo que esta situación de estatus quo que tenemos nos va a permitir seguir avanzando, desanudando esa madeja y viendo cada una de las actitudes de los que hoy por hoy tienen fuero, como el caso de la diputada Vidal y de qué forma usan sus fueros.

También hay una historia en este sentido, lo que hay que hacer es avanzar, mirar la bicameral, no dejar de manifestar que no se le da la misma dimensión en los medios concentrados, en las corporaciones mediáticas más importantes, al contrario, lo están queriendo relativizar y eso marca claramente su compromiso en contra de la democracia.

Pareciera que a sectores que están viendo que la Argentina está creciendo armónicamente, la industria pesada principalmente, lo que permite decir que va a tener una proyección, pareciera que les preocupara, porque yo creo que para avanzar en esto, tiene que exceder lo partidario, esto hay que resolverlo.

¿Considera que fueron escasas las explicaciones que dio la ex gobernadora Vidal en los medios de comunicación en los últimos días?

No solamente que fueron escasas, sino que, he escuchado a compañeros de mi bloque dar detalles de que han profundizado mucho más en la particularidad de los hechos, y ha mentido.

Eso es lo que manifiestan legisladores de mi bloque, y a medida que avanza el desarrollo de estos videos y de esta información, se va viendo cada vez más contundentemente que no fue un hecho fortuito, fue un programa organizado con un objetivo claro de mellar algunas situaciones de carácter político particularmente hacia el Frente de Todos, y esto no exime a los que tengan responsabilidades, los que han sido cuestionados o mencionados en esto, van a tener que dar las explicaciones a la Justicia, no se puede soslayar que usaron el Estado de la peor manera, y ya tenemos una historia, no digo terrorismo de Estado pero le pega en el palo. Esa preocupación es la que uno trata de transmitir sin tendencia partidaria, sino en defensa de la democracia.

¿Qué opina de la movilización convocada para el 1° de febrero contra la Corte Suprema de Justicia?

Creo que las cosas tienen que ir de forma progresiva y con diálogo. El ministro (de Justicia, Martín) Soria explicó con total transparencia que hay un reclamo de la sociedad con respecto a esto, que amerita la necesidad de aumentar los miembros de la Corte.

La Argentina no puede estar supeditada a la voluntad de algunos miembros que han tenido estás actitudes de votarse a sí mismos, la sociedad tal vez no dimensiona la gravedad de estos hechos y toma el tema de que estamos hablando una reforma de la Justicia, de un aumento de miembros de la Corte, como buscando impunidad de alguno de nuestros actores, y lo que estamos buscando es no estar presos de la voluntad de cuatro actores que han tenido bastante actitudes cuestionables