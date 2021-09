Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado nacional del Frente de Todos, Lisandro Bormioli.

Diputado nacional Lisandro Bormioli

¿Cómo analiza los cambios que se dieron en el Gabinete nacional con la asunción de Juan Manzur como nuevo jefe de Gabinete?

Primero, desdramatizar y decir que después del domingo de las PASO era necesario este tipo de cambio, de oxigenación, y me parece que tanto a nivel nacional como a nivel provincial es muy bueno los cambios que se producen para darle dinamismo a la gestión, para poder darle un perfil ejecutivo y político al Gobierno nuestro a nivel nacional y provincial.

Estoy muy satisfecho con los cambios y lo importante es ponerse al hombro la gestión. Lo importante es que en todos los niveles del Estado y todos los que tenemos responsabilidad nos aboquemos a gestionar, a trabajar y a hablar con aquellos, en este caso para noviembre, que no fueron a votar o que no nos acompañaron con su voto. O con aquellos que fueron y votaron en blanco, tal vez enojados o desilusionados.

Así que recibimos con beneplácito los cambios que se vienen dando pero vuelvo a decir, no es solamente una cuestión de hombres y nombres o mujeres y nombres sino que también es que nos pongamos todos al hombro la gestión y la campaña hacia noviembre.

¿Es importante la inclusión de un ex gobernador, como Juan Manzur, en el Gabinete? Un hombre con trayectoria.

Siempre es importante que haya gobernadores. Lo dijo Cristina en la carta, la figura de Juan Manzur, y siempre es importante que haya un gobernador del interior, que conoce la realidad del interior del país, que viene con la capacidad de gestión y que tiene un diálogo y una relación con sus ex pares pero que desde la Jefatura de Gabinete obviamente va a profundizar ese diálogo que tenía.

Y eso permite también mayor fluidez, mayor capacidad de escucha en esta etapa que se necesita, y también un entendimiento de cómo hay que llevar adelante la gestión en el interior del país. Así que me parece importante.

¿Cree que era necesaria una figura del peso de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad?

Bueno, Aníbal Fernández tiene una larga y vasta trayectoria en la gestión pública. Es un hombre que conoce el Estado, que no necesita sentarse y empezar a aprender. Obviamente puede cometer errores y va a tener aciertos como cualquiera, pero, la verdad que viene con una vasta experiencia en la gestión y eso permite que muchas cosas para poder arrancar con su impronta esta nueva etapa de gestión no las tenga que aprender, sino que las conoce.

Así que la verdad que es una figura de peso político, de gestión y también tiene un gran reconocimiento en la militancia peronista. Me parece que es muy importante.

En cuanto a los cambios en el Gabinete provincial, ¿cómo analiza la llegada de intendentes de la talla de Insaurralde y Nardini?

Me parece muy acertada la decisión del Gobernador. Y en el caso de Martín Insaurralde, un intendente de vasta trayectoria que ha gobernado Lomas de Zamora, y siempre con éxito ha conseguido que su pueblo lo reelija.

Es un intendente de una sección que es la tercera, que fue la sección donde hemos podido ganar la elección, y que es un intendente que fue candidato en su momento, más allá de que conoce a sus pares, conoce la Provincia, también tiene en su haber el haber recorrido en una campaña electoral toda la Provincia. Entonces, me parece que le da, en esta etapa, un dinamismo político y en la gestión que es importante.

En el caso de Leo Nardini, es un intendente sino el más joven, uno de los más jóvenes. Es un intendente que ha gestionado exitosamente Malvinas Argentinas, un municipio modelo. Primero, es un intendente que no para de trabajar, que tiene una humildad enorme, que tiene una capacidad de escucha, de contención, hacia todos y también hacia lo que es la militancia de nuestro espacio político.

Es un hombre de consenso. La verdad que para mí es una alegría profunda que Leo Nardini ocupe el Ministerio de Infraestructura de la Provincia.

Además, Leo marca juventud y experiencia. Es un gesto a todos los jóvenes de lo que significa tener generacionalmente ministros como Leo. Para mí es una alegría enorme y lo felicito porque aparte lo tiene totalmente merecido, esta nueva función, esta nueva tarea que va a emprender.

Y en el caso de Cristina Álvarez Rodríguez, es una colega hasta el día de hoy, que también fue ministra de Gobierno anteriormente, diputada, era la secretaria parlamentaria de nuestro bloque en la Cámara. También una compañera de mucha escucha, de mucho diálogo, de análisis profundo del conocimiento de la Provincia porque cuando fue ministra de Gobierno ella recorrió, y la siguió recorriendo como diputada, la provincia de Buenos Aires.

Cristina Álvarez Rodríguez le da una impronta importante en este nuevo marco de Gabinete del Gobernador.

Conoce a los actores de la Provincia, conoce al territorio, así que también es una alegría enorme que Cristina ocupe este rol político que es el Ministerio de Gobierno y que más allá de que uno se pone contento porque fue colega de uno, porque la pudo conocer de cerca en su gestión y en su trabajo, creo que también le da una impronta importante en este nuevo marco de Gabinete del Gobernador, estos tres ministros que tienen un desafío enorme y no tengo ninguna duda que van a estar a la altura de las circunstancias.

Cuando escucha que desde la oposición señalan que se repiten nombres, ¿qué sentimiento lo invade?

La oposición la verdad que si son estos nombres van a criticar como critican, si ponían otra gente iban a decir que no tenían experiencia. Utilizan un criterio para criticar a Aníbal Fernández y a Julián y otro criterio para criticar distinto a Santiago Cafiero que va a Cancillería.

Ellos, con los resultados de las PASO es como que se sienten agrandados y van a criticar o van a desmerecer los cambios. Nosotros no vamos a estar respondiéndole a lo que ellos quieren. Los que gobernamos, y la gente nos votó en el 2019, es el Frente de Todos y para eso hay un Presidente y un Gobernador que toman medidas y ponen en su Gabinete para la gestión y son los que tienen que elegir.

Cuando ellos gobernaron el país nosotros no le estábamos diciendo qué ministro tenía que poner Vidal o qué ministro tenía que poner Macri.

Así que, nos tiene sin cuidado lo que diga la oposición sobre los nombres. Cuando ellos gobernaron el país nosotros no le estábamos diciendo qué ministro tenía que poner Vidal o qué ministro tenía que poner Macri. Nosotros criticábamos la política económica, social, que ellos implementaron, cultural, de cómo manejaron las aristas y los temas de política pública.

Nosotros vamos al fondo de la cuestión. Ellos se quedan en la crítica hacia un nombre, una mujer, un hombre, y sin embargo fíjese que ellos no pueden reivindicar una sola política de su Gobierno porque lo que han hecho ahora es, durante estos dos años, criticar todo lo que hizo nuestro Gobierno.

La cuarentena, después la vacuna, qué vacuna era y qué no, siempre han sido críticos, en algunos casos destructivos, con críticas destructivas, agresivos en algunos casos, y ahora esto.

La verdad que sería bueno, de cara a la sociedad, como dijo Cristina en Tecnópolis, que demos los debates que la Argentina necesita. Que los debates que la Argentina necesita no son los debates si tal o tal persona. Son los debates de fondo, ¿no? Los debates de qué proyecto de país tiene cada espacio político. Qué proyecto económico tiene cada espacio político.

Nosotros como Gobierno no hemos hecho una sola medida en contra de nuestra gente.

Nosotros como Gobierno no hemos hecho una sola medida en contra de nuestra gente. No hay una sola medida, sí podemos hacer autocrítica y decir que fueron insuficientes algunas medidas, o que faltaron otras, pero nunca Gobierno hizo un tarifazo como hizo el Gobierno de Macri. Nunca nuestro Gobierno redujo el empleo o políticas restrictivas para la producción, al contrario, nosotros estamos fortaleciendo la producción argentina, la sustitución de importaciones.

Ellos está claro que tienen un proyecto de país para 20 millones de argentinos, basado en un proyecto agroexportador y nada más, sin industria, y generar un proceso de modernización selectiva cueste lo que cueste, es decir, dejando a millones de argentinos afuera del camino en las más absoluta pobreza y marginalidad.

Nosotros tenemos un proyecto de desarrollo y de inclusión. Un proyecto como lo hizo Néstor Kirchner, como lo continuó Cristina, donde la economía crece, el país se desarrolla con la gente, el hombre y la mujer de carne hueso adentro, es decir, con qué cada uno construye su subjetividad en ese proceso de desarrollo colectivo y en ese proceso de desarrollo económico y social. Ellos no.

Entonces lo que hay que discutir es eso y en función de eso es que viene la discusión de cada política económica en particular. Qué hacemos con este tema, qué hacemos con este. Qué hacemos con el FMI, ¿hacemos una negociación a la medida del Fondo o una a la medida de los argentinos y las argentinas?

Ellos quieren reducir el debate a un nombre, un nombre. Es un debate chiquitito, es un debate que quieren dar ellos, nosotros estamos en debates que hacen a esto que yo te digo que es lo importante. Si empiezan a debatir lo verdaderamente importante, ellos tienen que mostrar y defender este proyecto de país que ellos tienen que es para 20 millones de argentinos en un proceso de modernización selectiva donde deja a la mitad de los argentinos afuera.

Aparte si dan estos debates, también tienen que referirse a su Gobierno anterior ¿Escuchaste a algún opositor actual hablar de alguna política de su gobierno del 2015 al 2018? Nosotros podemos hablar orgullosamente de muchísimas de las políticas públicas que se implementaron hasta el 2015 y también podemos hablar de medidas políticas que hizo nuestro Gobierno actual, por decirte, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que lo elevamos cuando ellos lo habían prometido y nunca lo hicieron; los beneficios a los monotributistas; no hicimos tarifazos.

Ahora, vos me decís ¿alcanzó? ¿Fue suficiente? No. Indudablemente que no. Nos vamos a abocar estos próximos años a cumplir con nuestro electoral del 2019, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial y tanto desde el ultimo militante, concejal, intendente, diputado, ministro, todos vamos a trabajar en esta construcción de proyecto de país y de la provincia