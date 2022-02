Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandro Cacace.

Alejandro Cacace

Recientemente usted ha señalado que es positivo el principio de entendimiento con el FMI, ¿las condiciones impuestas por el organismo eran esperables?

Sí, efectivamente es bueno que se alcance un acuerdo, estrictamente me referí a entendimiento porque así lo llamó el fondo en su comunicado, no hay aún un acuerdo en sí de facilidades extendidas, qué es lo que el Gobierno busca, eso aún se está negociando según se comunicó.

Pero el primer entendimiento significa que se evitó el default, que podía surgir del no pago del vencimiento que tenía el Gobierno y que implicaba alejarnos más de los mercados internacionales, dificultar más la situación económica para los inversores, dificultar el acceso al financiamiento para las empresas, y eso de ningún modo podía ser bueno como lo reconoció el propio presidente (Alberto Fernández), como ha señalado por supuesto el fondo y como lo señalan los analistas económicos.

Entonces, que se haya alcanzado ese primer entendimiento es positivo, marca que hay un camino de acuerdo con el fondo, marca que se están acercando los temas de negociación, y por supuesto ahora esperamos con muchas ansias de que ese acuerdo que esperamos esté cerrado pronto, del que aún no conocemos los detalles pero sí conocemos grandes capítulos.

Sabemos que en este tipo de acuerdo de facilidades extendidas, lo que buscamos y lo que es positivo para nuestro país es de algún modo prorrogar los vencimientos que se tenían bajo el acuerdo anterior. Estrictamente esto funciona no prorrogando los vencimientos, sino con el fondo haciendo nuevos desembolsos, y con esos desembolsos se pagan los vencimientos y luego hay nuevos vencimientos para ese nuevo desembolso, pero más allá de esa cuestión técnica, en la práctica lo que hacemos es diferir el momento en que pagamos esa deuda, y todos los acuerdos exigen condicionalidades, que es la característica con la que el fondo presta, es decir, a diferencia de los acreedores privados, el fondo presta a muy baja tasa de interés en comparación, pensemos que un país como Argentina que hoy tiene un riesgo país que está oscilando entre los 1700 y los 1900 puntos según los días, eso implica que, si quisiera acceder al mercado para tomar deuda, estaría pagando entre el 19 y el 21% de interés en dólares anual, esto es porque las tasas de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años hoy están en 1,93% o 2 prácticamente, y a eso si uno le agrega 1700 o 1900 puntos, hace que esté básicamente entorno al 20% anual de interés el pago que tendría con los acreedores privados.

Por otro lado, las tasas que cobra el fondo son entre 1,5 y 4,5%, es decir, desde el punto de vista financiero es sin duda muchísimo más conveniente. Lo que tiene como contrapartida que ya conocemos, y es lo que le ha traído más la prensa en nuestro país y en otros países, también por supuesto al fondo, son las condicionalidades, las exigencias que tiene el fondo en materia política económica para realizar estos acuerdos.

Esas condicionalidades están, hay que aceptarlo, saberlo, el presidente de algún modo busca minimizarlas, dijo ‘no nos han exigido condiciones, ni reformas estructurales’ y la verdad es que sí las hay, una central es la reducción del déficit fiscal, la otra es terminar con la asistencia monetaria desde el Banco Central al tesoro, la emisión para financiar el déficit.

Son centrales y a su vez son esperables, en el sentido de que todo acuerdo con el fondo las incluye, todo acuerdo con el fondo de cualquier país busca ordenar la cuestión fiscal, y son razonables también en el sentido de que nuestro país necesita ordenar su cuestión fiscal sin necesidad de que el fondo se lo imponga, y son discusiones que nosotros tenemos institucionalmente, también en el Congreso, es decir, la necesidad de que nuestro Estado no gaste recurrentemente más de lo que le ingrese, de que logre un equilibrio presupuestario, que no dependa del recurso del Banco Central para financiarse, porque eso hace que se termine devaluando la moneda, depreciando, y con eso el fenómeno de la inflación, que en ese sentido lo pagan todos los ciudadanos de su bolsillo.

Estas son cosas absolutamente conocidas, que de hecho desde la oposición misma nosotros hemos reclamado que se resuelvan también.

Entonces cuando vienen como parte de un acuerdo de las exigencias para esos préstamos, mal podemos decir que son condicionalidades exorbitantes o imposibles de cumplir, o no atendibles, más bien son esperables, algo que se descarta que cualquier acuerdo con el fondo va tener.

Desde Evolución Radical, una vez que analicen la letra chica de este principio de entendimiento, ¿podrían llegar a acompañar este acuerdo con el FMI?

Nosotros hemos buscado ser prudentes, de todo Juntos por el Cambio en realidad, ni bien salió este entendimiento, la verdad es que hubo una reacción positiva, favorable, se expresó así también la mesa de Juntos por el Cambio, se celebró de algún modo el entendimiento por evitar ese default.

Y lo que se ha pronunciado como una posición institucional que comprende a todo el frente es la de aguardar a que estén los detalles del acuerdo para poder fijar una posición definitiva como digo en la línea de lo que se ha presentado, inclusive otros elementos que el Gobierno por ahí no reconoció, porque en la conferencia de prensa Guzmán un poco omitió el tema de los subsidios, cuando claramente está dentro del programa del fondo la reducción de los subsidios.

También hay una expectativa, que la mencionó la directora gerente del fondo, que dijo ‘queremos sacar a la Argentina del camino de la alta inflación’ y eso se ha identificado como el gran problema que tiene nuestra economía, entonces creo que todas las medidas que vayan en línea con eso van a ser acompañadas. La idea es actuar con responsabilidad como para facilitar que el acuerdo se pueda celebrar con el fondo y podemos ordenar esas variables.

Por supuesto no podemos comprometer una posición sobre un acuerdo que no conocemos y hay que recibir en detalle, sí hay ciertos compromisos electorales de Juntos por el Cambio asumidos, como el de no crean nuevos impuestos, de resolver los problemas fiscales, hay que ver que sea coherente y consecuente con eso, por eso se ha fijado esta posición de aguardar los detalles.

Cómo integrante de la cámara baja, ¿le sorprendió la renuncia Máximo Kirchner a la presidencia al bloque del Frente de Todos?

Me sorprendió pero no tanto, porque es una jugada política, casi que está dentro del manual del peronismo, cuando un gobierno fracasa como está ocurriendo con el de Alberto Fernández, que más allá del tema del FMI, no tiene plan económico y no tiene gestión económica, viene arrastrando problemas que se agravan como el de la inflación, entonces es como que un ala de ese movimiento, de ese partido, se prepara a negarlo, para que el día de mañana cuando ese presidente haya fracasado, digan que no era auténticamente peronista o no representaba auténticamente las ideas y movimientos, un proceso que ya se ha vivido antes con otros presidentes peronistas también, y lo podemos revisar históricamente.

Cuándo empiezan a perder popularidad, lo que su movimiento hace es negarlo, para decir que lo próximo que venga va a ser totalmente distinto, así se haga exactamente lo mismo que antes.

Lo que sí me sorprendió, porque creo que en un contexto de tal debilidad que tiene el gobierno porque estamos en una situación económica muy delicada, en una debilidad política profunda del Gobierno, el acuerdo con el fondo se necesita hacer, y parece que en ese contexto del propio frente político, una de las patas centrales de ese frente, y en este caso el presidente del bloque de diputados nacionales renuncie, es un acto de irresponsabilidad, así como lo fue en la discusión del presupuesto haber dinamitado esa posibilidad de vuelta a comisión y aprobación, que le hubiera dado una fortaleza al Gobierno, y que por el contrario, con el rechazo lo deterioró.

Este es un nuevo capítulo más grave, que es la renuncia del líder de la bancada oficialista. Entonces es irresponsable, me sorprendió pero no tanto porque me parece que es parte de un proceso para terminar negando al presidente