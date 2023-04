Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230425 David Hirtz

–Me gustaría conocer qué análisis hace usted de la actualidad de la UCR a nivel nacional, pensando ya en las próximas elecciones.

El radicalismo, claramente, hoy tiene en la cancha, por decirlo de alguna forma, dos candidatos, uno proclamado de forma más formal y oficial, que es Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional, gobernador de Jujuy, y por el otro lado, Facundo Manes, que no oculta sus expectativas y aspiraciones de ser precandidato presidencial por el partido, si bien, por pertenecer a un sector digamos menos político del radicalismo, no ha hecho esta formalidad de hacer un acto de lanzamiento, pero todas las actividades en las que los hemos acompañado últimamente, recorrió nuestra sección electoral, al igual que Morales, y una reunión que tuvimos con él todos los legisladores provinciales hace poquitos días en Buenos Aires, claramente está expresando ideas que están vinculadas con una candidatura a nivel nacional. De modo tal que el radicalismo va a tener que definir (nosotros se lo hemos planteado tanto a Gerardo como a Facundo Manes), en algún momento encontrar un mecanismo para definir entre sus candidatos cómo va a ser esta oferta electoral: si vamos a llegar hasta la última instancia con dos precandidatos o el radicalismo, en algún mecanismo que puede ser de consenso, mediante encuestas, o que puede ser de la Convención Nacional, que ya ha sido citada para los primeros días de junio, va a definir en ese escenario las precandidaturas.

De modo que creemos que el radicalismo está ordenado. En este marco de caos que tiene el país hoy, en lo económico, social y político, en este nivel de discusión que el PRO ha desatado hacia adentro también, me parece que aparece el radicalismo como un espacio político ordenado, con propuestas, con equipos, con una tarea muy interesante que a nivel nacional hace la Fundación Alem en materia de propuestas para todos y cada uno de los temas y las problemáticas del país. Así que estamos con expectativa y siguiendo esto tanto en el escenario nacional como en el provincial.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Mencionaba, justamente, este cimbronazo que se da en forma continua prácticamente por las internas en el PRO. Anteayer, por ejemplo, Patricia Bullrich dijo que Horacio Rodrí­guez Larreta tiene miedo. ¿Cómo afecta a cada uno de los partidos que integran Juntos por el Cambio (JxC) estas internas cada vez más públicas?

Yo creo que sí. Ocultarlo me parece que no nos ayuda. Yo creo sinceramente que la gente está hoy con un grado de preocupación altísimo por la situación económica, por la inflación, por el desborde, por la ausencia de gobierno: aquí nadie toma medidas. El mercado está decidiendo cómo cotiza el dólar y a cuánto va a llegar la inflación. A partir de que el Presidente hizo público algo que era tan evidente como que no podía ir por la reelección, prácticamente se ha desentendido del escenario nacional. Y me parece que hoy lo único que la sociedad podría estar mirando para ver qué esperanza o expectativa le ofrece hacia adelante es qué le dice la oposición. Y que la oposición, o al menos un sector de la oposición, esté ocupado discutiendo nombres propios en vez de trasladar cómo vamos a salir de esta situación, a mí, al menos, me preocupa. Y creo que nos debería preocupar a todos, porque no se le está trasladando un buen mensaje a la sociedad.

Yo tengo muchos años en la política y sé que esto es lo normal cuando llega el momento de debatir y discutir candidaturas. Siempre todo proyecto tiene que terminar encarnado en un nombre propio, en una persona de carne y hueso con apellido y nombre; pero hacer esto públicamente, llevar estas discusiones al terreno de las cuestiones personales, no nos ayuda. La verdad, ojalá encuentre muy pronto el PRO también, como el radicalismo, un mecanismo de decisiones que nos permita estar mucho más tiempo dedicándole a la gente, cómo vamos a resolver estos problemas, que no va a ser nada sencillo. Yo vengo sosteniendo ya hace tiempo que nosotros tenemos que decirle a la sociedad dos cosas desde Cambiemos: una, cómo se va a resolver y cuáles son las medidas; y segundo, adelantarle a la sociedad, y no engañar, que la salida va a ser dura, difícil y compleja; que acá el que ofrezca remedios mágicos está mintiendo.