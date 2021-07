En diálogo con Grupo La Provincia, el diputado de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, se refirió a la candidatura de Diego Santilli, el cierre de listas en la Cuarta Sección, y el posicionamiento de juntos hacia octubre.

¿Qué se juega en estas elecciones legislativas?

Esta definición excede lo provincial. Lo que están en juego son dos modelos totalmente antagónicos, sobretodo porque en este ultimo tiempo el kirchnerismo no ha ocultado cuál es el modelo al que aspira, que es un modelo totalitario donde la suma del poder pasa por el Ejecutivo, donde no hay un respeto a la independencia de poderes, hay un avasallamiento sobre la justicia, un sometimiento sobre el poder legislativo, no hay respeto sobre la propiedad privada, las instituciones y las libertades individuales, y nosotros representamos totalmente lo opuesto.

No quiero caer en la retórica de Venezuela pero, lamentablemente, Venezuela termina representando cuál es el modelo “exitoso” para este tipo de posicionamiento ideológico o de construcción política.

Nosotros queremos un modelo que respete las leyes, la Constitución, la libertad individual, la propiedad privada, que garantiza que el que se sacrifica, el que invierte, progresa, sale adelante y no va a estar el Estado poniéndole la pata encima tratando de quebrarlo. Lo que se pone en juego hoy es eso.

Y no hace falta ir a Venezuela para verlo. Podemos ver el modelo éxito de Formosa, como le gusta decir al presidente Fernández, el caso de Santiago del Estero, el Chaco, Santa Cruz. Hoy tenemos modelos provinciales de tipo venezolanos en Argentina y a ese modelo nos están llevando, sino no se justifican muchas de las decisiones que se viene tomando