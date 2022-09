Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alberto Asseff.

-El jefe de Gabinete, Juan Manzur, llegó hasta el Congreso para exponer el informe de gestión número 133 en la Cámara de Diputados. Respondió casi 4.000 consultas realizadas por los legisladores, negó rotundamente que se piensen en eliminar las PASO. ¿Qué balance puede hacer de la visita del jefe de Gabinete al recinto?

Mi primera impresión es que el jefe del Gabinete tiene el temple para afrontar la situación crítica del país que resulta paradojalmente admirable. Con una serenidad que uno no puede llegar a entender, habla y aborda los temas críticos de la Argentina y omite otros con una actitud que deja perplejos a los que lo estábamos oyendo.

Él no habló una palabra de narcotráfico, no habló un solo vocablo sobre la situación crítica de Rosario. Ni siquiera habló del el fuego que azota al Delta entrerriano frente a la provincia de Santa Fe que está generando una situación crítica, venenosa para más de un millón y medio de rosarinos que están respirando un aire que tiene 400 partículas flotando que, según los entendidos, es literalmente veneno puro para los pulmones.

No habló una sola palabra de inflación y mucho menos de cómo encarar un plan anti inflacionario en la Argentina y pintó un país que parecía Alicia en el País de las Maravillas. Nos dijo que hay provincias que tienen ocupación plena, nos dijo que vamos encaminándonos hacia las exportaciones récord de todos los tiempos, llegando a 100 mil millones de dólares.

No explicó en este caso que no es por el aumento del volumen de las exportaciones sino que omitió señalar que es por el aumento de los precios de lo que vendemos, que es muy distinto. No es entonces un éxito de una gestión o de una economía dinámica en progreso, en avances, sino que es simplemente una cuestión de precios relativos.

Yo tengo una impresión desagradable de un informe que fue muy monótono y, por otro lado, además de monótono, casi yo diría rutinario hasta en el tono del discurso. Un discurso muy aburrido.

-En este sentido, ¿qué espera del proyecto de Presupuesto 2023 que enviará el Gobierno al Congreso? Manzur señaló que se seguirá fortaleciendo en este presupuesto el modelo de producción, de empleo, ordenamiento fiscal. ¿Usted que espera que vaya a pasar con este proyecto de ley de leyes?

Ojalá que sea todo lo que pronunció Manzur, pero yo lo que espero es que sea, como es habitual, un gran dibujo porque si ya anuncian que la inflación que prevé su presupuesto va a ser de 60 por ciento y ya estamos bordeando el 100 por ciento, como no han explicado cómo bajarla no puedo creer que en el año 2023 vamos a tener una inflación 30 o 40 puntos menor que la real.

A partir de esta situación, del impuesto inflacionario que es el más corrosivo de todos, ya con esto tenemos el indicio de que el presupuesto no va a ser realista y si no es realista los argentinos vamos a seguir procrastinando los problemas, dilatando las soluciones en lugar de encararlas y afrontarlas y resolverlas.

-Manzur también convocó al diálogo político para poder sentar las bases y establecer políticas de mediano y largo plazo, dijo él, en relación a la paz. ¿Qué análisis puede hacer de esta convocatoria al diálogo que también la han llamado diferentes dirigentes del oficialismo a la oposición? ¿Está de acuerdo? ¿Se sentaría a dialogar con el oficialismo?

En la medida que el oficialismo hable con sinceridad y sin agravios estamos completamente dispuestos a dialogar porque el diálogo es la esencia de la política y porque el diálogo es lo que necesita la Argentina para empezar a atisbar una solución en el mediano o largo plazo.

Sin ese entendimiento de los dirigentes, y no solamente políticos, es muy difícil encarar, afrontar y resolver los gravísimos problemas que tiene el país.

Ahora, si ese diálogo tiene como punto de partida atribuir a los medios, atribuir a la justicia y asignarle una gran responsabilidad a la oposición por el llamado “discurso del odio” además de ser una falsedad absoluta es un punto de partida muy endeble que no colabora para que nos sentemos sinceramente a dialogar