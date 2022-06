Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Pablo Torello.

Uno de los temas del fin de semana fue la renuncia de Matías Kulfas a la cartera de Producción. ¿Cómo analiza esta situación tras la polémica por las supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner?

Nos tiene acostumbrados el gobierno a tener escándalos en la obra pública, escándalos, juicios, condenas y presos. Así que no es para nada sorprendente esto que pasa.

Todo esto tapa algo que pasó y que para nosotros es una absoluta vergüenza, que fue que estaba preparada la licitación en octubre de 2019, había que llevarla adelante nomás, y esta gente la demoró y la anuló en diciembre de 2020. Y armaron una nueva, como hacen todo ellos.

Ellos tienen que romper todo lo que hace alguien para darle una épica propia, por eso le ponen al gasoducto Néstor Kirchner, y ha sido una vergüenza porque, si es como dice el ex ministro Kulfas, hicieron la de siempre: prepararon una licitación a medida de una sola empresa.

Esta misma empresa es la que acaba de pagar una multa en Brasil de 78 millones de dólares por coimas. Nos tienen acostumbrados, no nos sorprende. Yo lo lamento porque en una situación de país tan sensible esta gente está viendo cómo se lleva plata para ellos.

¿Qué opina de la llegada de Daniel Scioli a la cartera de Producción?

A mí me parece que, como siempre, se cumple la máxima kirchnerista: cuando sacan a uno, siempre viene uno peor.

Primero, la cartera de producción hay que eliminarla, no existe, tiene que depender de Economía, no tiene que haber un ministro de producción. Yo siempre estuve en contra de eso y me parece que no tienen ningún sentido.

Segundo, no sé dónde están los pergaminos de Daniel Scioli para poder llevar adelante un ministerio de esta magnitud, porque es enorme. Yo lo recibo mal, me parece que es más de lo mismo, que nos sigue mostrando un camino que no tiene ninguna esperanza.

No le veo salida yo a la Argentina si seguimos repitiendo las figuritas ya fracasadas de hace muchísimo tiempo.

Juntos por el Cambio adelantó su rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto de la Renta Inesperada, presentado ayer por el Presidente. ¿Qué consideración le merece esta reciente iniciativa?

Obviamente que el rechazo absoluto. Es más de lo mismo, no nos sorprendan. Creo que entre suba de impuestos e impuestos nuevos ya vamos por 22 con esta gente. Y como nunca han trabajado en la actividad privada, porque el Presidente ha sido toda su vida empleado público o lobista u operador judicial, y la verdad que no entiende nada de mercado de economía real.

Y ellos arreglan todo tomando gente, haciendo gastos, piensan que si no hay plata no hay que ajustar, que hay que gastar más, lo dicen ellos, no es que lo invento yo. Es un absoluto disparate. Esto de la renta extraordinaria es una mentira grande como una casa.

¿Cómo pueden tomar tres meses para saber que hay una renta inesperada? Sin saber ni siquiera cuánto se exportó, lo que no se exportó, porque todo lo que se está exportando ahora con el tema agro, son todas rentas futuras a otro precio que no tiene nada que ver con esto.

Y además me hace mucha gracia porque tenemos el ingreso extraordinario y la realidad que cuando viene una sequía o desastres climáticos no hay pérdida inesperada ni alivio fiscal… siempre están mirando a ver cómo pueden destruir un poquito más el sector privado en la Argentina.

Hoy tenemos un estado con absoluta ineficiencia, mala administración, lleno de empleados, y no hay manera de salir así. Acá hay que hacer un reacomodamiento de toda la economía e impulsar la producción verdadera, la privada, la que genera los recursos genuinos y trabajo bueno