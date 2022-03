Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julio Bárbaro.

Pablo Torello

¿Qué análisis hace del discurso presidencial de este martes en la apertura de la Asamblea Legislativa?

La verdad es que gustó muy poco y en líneas generales podemos arrancar diciendo que no habló para el país, no habló para la Argentina, sino que habló para su gente y habló para la Vicepresidenta. Yo creo que no se salió mucho de ahí, simplemente no habló de Rusia, no habló de inflación, no habló de pobreza, no habló del futuro en realidad.

Por lo menos lo que yo siempre creo es que la apertura de la Asamblea Legislativa es la hoja de ruta de hacia dónde vamos. Hace 26 meses que están gobernando y no tenemos plan económico, en el medio de un absoluto caos, no tenemos acuerdo con el Fondo, demorándolo. Eso termina pagándolo la gente y la realidad es que es preocupante el futuro.

Y tienen un problema interno las grandes ausencias de ayer: Alicia Kirchner, Wado de Pedro, Aníbal Fernández. Es preocupante porque eso es un quiebre dentro del Gobierno que además de demostrarnos que no tienen plan, que no se ponen de acuerdo, además esto. No pueden argumentar que no sabían que el 1ro de marzo es la Asamblea Ordinaria de Apertura de Sesiones.

¿Por qué dice que Alberto Fernández habló para la vicepresidenta?

Porque dijo todo lo que ella quería. ¿La vicepresidenta qué hace? Cuando hay problemas, se corre, se esconde. Pasó en Corrientes, pasó en Once, pasó en Cromañón, se corre, se va. Sobre el tema del Fondo Monetario ni siquiera habló, no dijo absolutamente nada, habló suponemos a través de su hijo.

Ayer lo que escuché es que vamos a un país bárbaro. No va a haber ajustes, no va a haber reformas, no va a haber acomodamiento, no van a bajar el gasto, va a bajar la inflación, no vamos a emitir, está todo bárbaro. Me pareció un discurso absolutamente alejado de la realidad. Es un discurso para decirle a Cristina que no va a hacer nada de lo que tiene que hacer.

Lamentablemente, Argentina está inmersa en un grave problema desde el 2011. No nos olvidemos de que Néstor Kirchner heredó un país con el 3% de inflación, superávit gemelo, bajo gasto público, bajo empleo público, y entregó eso en 2007 un poco más deteriorado de cómo lo recibió… Pero Cristina Fernández de Kirchner terminó destruyendo absolutamente todo, recibió 12% de inflación y ella lo llevó a 30 y pico.

De todas maneras, no importa acá de quién es la culpa, que a eso se dedicó el Presidente en el discurso de ayer. En lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en qué es lo que hay que hacer para sacar casi el 50% de gente de la pobreza, bajar la inflación y empezar a generar un país de vuelta. Por eso yo creo que habló para la Vicepresidenta. No le dio ninguna mala noticia.

Fue patético lo que pasó ayer. Que pida un minuto de silencio por los muertos y en el medio se reían y saludaban y cuchicheaban, una vergüenza absoluta, no les importa nada. Y termina ella sacándole el micrófono y él nunca declara abierta la Asamblea. Perdón, pero a mí me da lástima tener un presidente así.

¿Por qué desde el bloque del Pro decidieron abandonar la sesión?

Porque de ninguna manera vamos a permitir que un presidente ataque a un ex presidente y que mienta descaradamente como lo hizo. Él sabe perfectamente bien que no es judicializable lo que él dice que es judiciadizable porque es potestad del Poder Ejecutivo haber hecho los acuerdos sin pasarlos por el Congreso. Eso es una mentira más de este Presidente de que ya no se le puede creer absolutamente nada. También ayer apretó a la Corte. Todo lo que está haciendo el Presidente lo hace por la Vicepresidenta.

En sus acuerdos se ve que hay algo de limpiarle las causas. Por eso es esta investida contra la justicia y contra la Corte. La Corte en el fondo termina fallando como falla y no hay manera de modificar eso y uno si es defensor de la democracia sabe que hay tres poderes y que hay que respetarlos nos gusten o no nos gusten los fallos.

A nosotros nos citan y vamos, no mandamos papelitos ni pedimos prórroga ni vamos y retamos los jueces. Hay que ponerse a disposición y yo creo que parte de todo esto es eso. Por eso digo que él le habló a ella para conformarla y a su electorado. No le habló a la Argentina y eso es un gran error.