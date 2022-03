Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Pablo Torello.

¿Qué balance pudo hacer con el correr de las horas de las primeras medidas del Gobierno nacional en este denominada “guerra contra la inflación”?

Simplemente es un poco más de lo mismo. No anunció ninguna medida nueva, ya se sabía que iban a aumentar dos puntos. En líneas generales lo que uno ve es que es todo más de lo mismo. Un Estado que no achica sus gastos para poder beneficiar a la gente, al contrario, esto significa más impuestos, por más que se use con la excusa de que va a ser para el trigo.

Es más de lo mismo: más presión sobre el sector privado, el Estado sigue mirando cómo destruye toda la actividad privada, medidas nuevas no hay ninguna, y por lo que hemos escuchado el viernes, el esperado discurso del Presidente fue nada.

Dijo "instruiré a los ministros para que hagan lo que tengan que hacer". No sé cuál es la instrucción que les va a dar porque por lo que sabemos hasta ahora es más de lo mismo: precios cuidados, presiones, llamados de teléfono y amenazas verbales. Yo creo que mucho más que eso no hay y aparentemente sería así como sigue el asunto.

En calidad de productor agropecuario, ¿cómo considera que impacta en la actividad ganadera agropecuaria y ganadera estas medidas?

En realidad no solamente impacta en la provincia de Buenos Aires sino que impacta en Córdoba, en Santa Fe, en todas las actividades productivas del agro que dependen de la soja.

Lo que pasó fue que la soja en el mercado internacional bajó 10 dólares y acá bajó como 30, 40 dólares. Eso hace que el productor agropecuario con una baja tan grande y absolutamente injustificada no venda, porque le están robando la plata, por una pelea entre la industria aceitera y el Gobierno.

No tiene la culpa la industria aceitera, tiene la culpa el Gobierno. El Gobierno ni siquiera tiene la capacidad de darse cuenta de que la suba de los precios internacionales para Argentina es una oportunidad.

No es malo como dijo el Presidente, no es una condena como dijo la diputada Vallejos, no es una maldición. Y al tener nosotros esas declaraciones en los que están gobernando, nos agarramos la cabeza... porque es una oportunidad, son más dólares que van a ingresar a la Argentina.

Pero en la mezquindad de algunos piensan que eso va para el sector agropecuario. Va para el país. No va para el sector agropecuario directamente, porque el Gobierno se queda ya con la mitad por el tipo de cambio y además por el derecho de exportación.

La verdad que si quieren hacer que bajen el precio del pan y de los fideos hay una cosa que es muy simple. Los derechos de exportación son el 12% del valor del pan, pero los impuestos son 30%. Entonces, si quieren hacer algo por la gente que lo haga el Estado, que bajen los impuestos.

Es todo mentira, es otro sector al cual ideológicamente no quieren porque necesitan un enemigo, entonces la culpa ahora es de los precios internacionales.

Nunca he visto un Gobierno tan malo y que pueda tirar las oportunidades que se nos están generando, lamentablemente por una guerra, pero que a nosotros nos termina beneficiando.

Usted fue muy duro con Roberto Feletti. ¿Considera que es necesario un cambio en la cabeza de la Secretaría de Comercio?

No solamente en la Secretaría de Comercio. En el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Agricultura. No soy duro con Feletti, soy duro con el Gobierno. Lo que pasa es que están destruyendo la Argentina.

4 mil años de controles de precios y esta gente sigue insistiendo en los fracasos. La verdad que a mí me parece un disparate lo que hace este Gobierno en cuanto lo que es la parte de economía.

Sale un diputado cordobés de La Cámpora pidiendo diez años más de impuestos a los grandes patrimonios, qué quieren, que nadie invierta un peso acá. Eso me da la pauta de que toda esta gente que está en el Gobierno nunca trabajó en la actividad privada, y ellos creen que a todo el mundo a fin de mes –plin, se les llena la cuenta por el salario o el sueldo o la dieta que cobran desde el Estado.

Todo lo que tiene el Estado lo paga el privado, y el único que da empleo de calidad en la Argentina es el privado. El Estado no da. Y miente el Presidente cuando dice que ha aumentado el empleo, por lo menos dice verdades a medias, porque el empleo aumentó pero por el Estado, en el sector privado prácticamente no se generó empleo.

Vamos a contramano de la lógica, seguimos perdiendo el tiempo y hace dos años y medio prácticamente que están en el Gobierno y no han hecho absolutamente nada.

En este contexto, ¿es fundamental una reforma laboral y también tributaria?

Sin ninguna duda. Si acá quieren generar empleo hay que hacer una reforma. Tenemos 40% o 50% del empleo informal, monotributistas por donde quieras, con sistema de monotributo que en el fondo termina siendo para disfrazar el desempleo, y el único empleo que se genera es en el Estado, que lo paga el privado.

La gente tiene que entender que todo empleo estatal lo termina pagando el privado y se termina achicando la economía de esa manera. Por eso yo digo que hay que cambiar absolutamente todo, porque la verdad que yo pensé que iban a tomar alguna medida pero no van a tomar ninguna. Lo termina pagando la gente más necesitada, y es una lástima eso