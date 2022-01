Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Pablo Torello.

Pablo Torello

¿Qué opinión le merece la marcha convocada por distintos sectores del oficialismo para el 1° de febrero contra la Corte Suprema de Justicia?

Me parece un absoluto disparate, si fuera una marcha convocada por la ciudadanía, puede tener su disconformidad, pero lo tenemos al viceministro de Justicia (Martín Mena) convocando a la marcha y el propio presidente de la Nación (Alberto Fernández) alentándola, diciendo que la Corte Suprema tiene problemas, sin siquiera mirarse hacia él mismo, porque si hay alguien que tiene problemas es el Ejecutivo, es un disparate que un poder de la República avance sobre el otro.

Me parece una barbaridad y que está dentro de lo que el kirchnerismo siempre quiso hacer, que la justicia no sea un poder sino un servicio. Así como en un momento querían elegir a los jueces por votación de la ciudadanía y que sea un servicio, lo dijeron varios integrantes del gobierno, me parece un dislate total de gente que no es democrática.

En este sentido, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que el kirchnerismo quiere “colonizar la justicia”, ¿usted piensa lo mismo?

Eso lo piensa la mayoría de la gente, por eso votó el 33%, no quiere más este gobierno que lo único que hace es confrontar, tratar de ir por todo, colonizar la Justicia para zafar de todas las causas que tienen, desde la vicepresidenta (Cristina Fernández) hasta los que hoy son funcionarios de este gobierno, y no funcionarios también.

Han pasado jueces militantes, y a mí me parece uno de los disparates más grandes que he visto en mi vida, que habiendo 16 autoridades judiciales que hayan pedido que la vicepresidenta vaya a juicio de Hotesur, dos jueces dijeron que no había elementos.

Así que no hay ninguna duda de que se quiere colonizar a la Justicia para arreglar todos los delitos que se cometieron. De hecho en un gobierno anterior la Corte Suprema les declaró inconstitucional toda la reforma de la justicia que habían hecho. Así que van por eso, y siguen insistiendo porque saben que la única manera de no terminar presos es esta.

¿Qué opinión le merece el funcionamiento actual de la Corte Suprema?

Yo soy legislador, yo legislo, soy de otro poder y la Constitución comprende controles entre los tres poderes. Por lo tanto a mí no me parece ni bien ni mal, son los jueces que tenemos, que están constitucional y legalmente elegidos. No puedo meterme en un poder a decir una cosa u otra.

Sí, nosotros tenemos que controlar al Ejecutivo, están los mecanismos para que la Corte Suprema sea controlada o no con el tema del juicio político, y si no están de acuerdo no tienen por qué, como decía la vicepresidenta a (Oscar) Parrilli, “salir a apretar jueces”.

Me parece que es más que obvio lo que piensa este gobierno y el kirchnerismo de la Justicia, yo no me voy a meter a ver qué hace o deja de hacer la Corte Suprema, para eso están previstos los mecanismos, por los cuales tendremos que levantar la mano en algún momento en el Congreso por alguna situación, pero hoy no tengo nada que decir