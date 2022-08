Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Omar Plaini.

Omar Plaini

En las últimas horas tuvo la oportunidad de reunirse con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para analizar la situación nacional y también la realidad de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué conclusiones se llevó de este encuentro?

Fue como siempre una muy grata reunión cuando se trata de una estadista como la vicepresidenta, donde los cuatro compañeros que allí fuimos en representación de la CGT, el frente sindical y la corriente federal que somos parte, llevamos nuestro nuestra problemática y la conversamos con la vicepresidenta.

Entre otros temas, tratamos el tema salud, el tema informalidad, el tema de empleo y por supuesto una inquietud que venimos trabajando hace un tiempo y un pedido que le estamos haciendo a la política: que de los 6.134.000 trabajadores de la actividad privada registrados, hombres y mujeres, solamente dos millones cobran la Asignación por Hijo.

¿Esto qué quiere decir? Que hay un esquema que no permite que la mayoría de los trabajadores cobren ese ingreso que hoy sería muy importante para engrosar los bolsillos flacos de muchos trabajadores y trabajadoras que hoy le cuesta llegar a fin de mes.

Ese es un tema que también lo tratamos, nos escuchó con mucha atención la vicepresidenta, del mismo modo que le llevamos alguna propuesta para generar empleo. También hablamos claramente de la informalidad, que en este análisis equivocado conceptual que confunde el salario con ingresos coincidimos con que cualquier política para el sector debe ser denominada ingreso, obviamente.

Cuando hablamos del salario hablamos trabajadores registrados, con recibo de sueldo, con patrono, con aguinaldo, con vacaciones, con cargas sociales, con beneficios sociales, con antigüedad y, por supuesto, con posibilidad de promoción para que puedan ascender esos hombres y mujeres que tienen una actividad registrada.

Todo esto estuvo en el marco de la conversación en el largo tiempo que estuvimos allí con la vicepresidenta.

¿Pudieron evaluar la llegada de Sergio Massa al Gabinete?

No, realmente no hablamos específicamente de ese tema. Sí de la situación delicada en que se encuentra la Argentina, que hay que resolverlo, que hay que avanzar.

Otra de las cosas que conversamos allí es el tema que tenemos hoy en nuestro país que tiene que ver con el festival de importaciones y exportaciones, que ahí hay que ajustar el control. Eso sí lo conversamos. Ella está preocupada por eso.

Pudimos explicarle cómo vivíamos la situación de cada uno de los colectivos que allí estábamos presentes en representación.

Como senador provincial y referente sindical, ¿qué opina de la llegada de Sergio Massa al Gabinete y en este rol preponderante?

Creo que hay un nuevo esquema institucional, creo que hay una nueva forma de cohabitación entre en la coalición del Frente de Todos, pero fundamentalmente me interesa cuáles van a ser las políticas.

Porque más allá del cambio de funcionarios que generalmente a la política o a un gobierno obviamente le trae un poco de aire fresco, musculatura política, eso dura un tiempo nada más.

"Hoy la sociedad argentina no da un cheque en blanco a la política. El tiempo es corto, las necesidades son inmediatas"

Hoy la sociedad argentina no da un cheque en blanco a la política, eso está clarísimo. El tiempo es corto, las necesidades son inmediatas. Por lo tanto, si nosotros no definimos qué tipo de capitalismo organizado queremos está claro que el que estamos ejecutando o simplemente articulando no alcanza.

Por eso creo que un capitalismo organizado, desde mi perspectiva, es un capitalismo a través de un estado con capacidad regulatoria, que hoy no lo tiene, porque los poderes concentrados, los que ya conocemos desde el núcleo sojero pasando por la Sociedad Rural hasta la Asociación de Empresarios Argentinos y la Cámara Americana de Empresas, está claro que siempre usan su poder de lobby, son el verdadero poder, y terminan en esos acuerdos no respetándolos.

Por eso vemos lo que sucede con los formadores de precios. Va a ser muy importante lo que nosotros podamos realizar de ahora en más en nuestro gobierno para tener posibilidades de continuar después del 2023.

Desde la CGT han ratificado la marcha del próximo 17 de agosto.

No veo condiciones ni motivos para no ratificarla. Al contrario, nosotros vamos a marchar por la patria. Vamos a marchar por la producción, por el empleo, por el desarrollo, para evitar que estos sectores concentrados sigan haciendo lobby o extorsionando al gobierno nacional.

Eso lo hemos dejado claro de un primer momento, en defensa propia. Así que esto es lo que estamos haciendo