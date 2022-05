La Cámara alta continúa aceitando los engranajes en el armado de las comisiones.

Lo más importante de todo esto es que vamos constituyendo como corresponde las distintas comisiones del Senado y a trabajar. A generar mucha legislación que es para lo cual estamos interpelados por la función que realizamos.

Se van constituyendo cada una de las comisiones y allí cada senador, cada senadora, tenemos la responsabilidad de trabajar para generar la legislación que necesitamos.

En este sentido, la semana pasada han aprobado el Consenso Fiscal. Hubo rechazos por parte de la oposición. ¿Por qué es tan importante que se haya aprobado este Consenso Fiscal para la provincia de Buenos Aires?

Porque son las herramientas que tiene el gobierno de la provincia. Además corresponde, de acuerdo a la legislación nacional y provincial, que ese Consenso Fiscal permita instrumentar herramientas que hagan que se pueda tener los instrumentos que necesita todo gobierno provincial para desarrollar su estrategia política, social y económica.

¿Le sorprendió que en la Legislatura parte de la oposición se abstenga y otra parte haya rechazado directamente este Consenso Fiscal?

No me sorprende. La oposición hace su trabajo, ya está en código electoral, claramente. De hecho intervienen actores de la propia fuerza, de esa propia coalición, donde ellos tienen sus diferencias porque se están posicionando por las candidaturas.

Lamentablemente, en este sistema electoral que tenemos vivimos prácticamente en elecciones todo el tiempo. Cuestión que espero que en algún momento modifiquemos para que quienes son gobierno, para quienes tienen responsabilidades de gestión y administración, puedan trabajar con más tranquilidad, sino es permanente.

"Estamos todo el tiempo en proceso electoral. Si no son las PASO, son las generales…y esto me parece que dificulta la gestión"

Entonces, como se está en código electoral pasan esas cosas. Se mira en función de esa actitud electoral, cuando hay que mirar en función de la gestión, de la administración, de las leyes que tiene que sacar el Poder legislativo.

Todo esto creo que en algún momento hay que modificarlo para trabajar con más tranquilidad.

En el ámbito nacional se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de crear un Salario Básico Universal. ¿Está de acuerdo con este proyecto que está promoviendo una parte del oficialismo?

Un ingreso universal me parece que hoy es necesario. Cuando hablamos de salario hablamos de otra cosa. Hablamos de un trabajo en el cual un realiza una tarea y por eso tiene una remuneración, que es un salario.

Por eso nosotros desde la CGT planteamos trabajo genuino, trabajo registrado. Pero hay tanta informalidad que se cubre eso con asistencia del estado, donde un ingreso universal puede ser un mecanismo que suplante esto de los distintos programas que tiene el gobierno.

"Hay que resolver la coyuntura, pero más fuertemente hay que tratar de establecer un plan quinquenal para ir por el trabajo genuino"

Hay que analizarlo, hay que estudiarlo bien, pero creo que hay que resolver la coyuntura, pero más fuertemente hay que tratar de establecer un plan quinquenal para ir determinando y sentando las bases de que vayamos por el trabajo genuino, registrado. De esto se trata lo que venimos planteando desde el movimiento sindical organizado. Obviamente que no nos vamos a oponer a que se resuelva el tema de tanta informalidad.

También ha quedado congelado por allí lo que es el Fondo de Desempleo. Es un tema que habría que abordar. Incluso hasta las cifras que se otorgan son muy bajas. Pero esto hay que discutirlo en profundidad. ¿Hacia dónde quiere ir la Argentina? ¿Hacia una Argentina con trabajo registrado, con trabajo genuino?

En un contexto de un mundo capitalista muy especulativo, nosotros tenemos que discutir en profundidad esto y sería muy bueno que el gobierno sentara las bases de un nuevo modelo de desarrollo, que es la discusión que se está estableciendo mundialmente. Claramente estamos en un cambio de época, entonces el ingreso universal no hace otra cosa que ir resolviendo la coyuntura, pero nosotros tenemos que ir dando un paso mucho más grande aún.

En este contexto, me imagino que valora la decisión de que se eleve el mínimo para pagar ganancias desde el mes próximo y no desde enero del 2023.

Más que valorar es una necesidad, porque vamos corriendo atrás de la inflación. Obviamente que de la misma manera que creo que tenemos que discutir la Asignación Familiar. Hoy solamente la perciben 2.000.000 de trabajadores registrados. Y es discriminatorio porque son muchos más los millones de trabajadores registrados que no la perciben. El hijo no puede valer para uno sí, para otro no.

Son cuestiones de fondo que tiene tratar nuestra fuerza, que tiene que tratar la Argentina y esto me parece que es central.

Todo lo que sea ingreso en un contexto donde la inflación le viene ganando al salario o que corremos atrás siempre… aunque lo empardemos, siempre lo empardamos después.

Son temas que hay que debatirlos porque vivimos en un mundo tan especulativo, tan salvaje, que desplaza a millones de hombres y mujeres y los deja afuera del sistema