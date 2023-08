Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230830 Omar Plaini

–¿Qué balance puede hacer de los anuncios de Sergio Massa, estas medidas para atenuar el impacto de la devaluación sobre los ingresos de los trabajadores registrados, de las empleadas domésticas, de los monotributistas y también de los jubilados? ¿Llegaron a tiempo? ¿Deberían haberse anunciado con anterioridad estas medidas?

En primer lugar creo que, frente a la situación de presión que hemos sufrido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde nuestro ministro de Economía tuvo que cerrar las nuevas pautas, estos son paliativos que van a atender esa necesidad. Hay una batería de medidas para los trabajadores registrados, para los jubilados, para los pensionados, para las micropymes, para las pymes. Me parece que es una batería importante de medidas que son paliativos frente a la situación que tenemos en la Argentina, que es tener que gobernar con el FMI, y que esa no ha sido una responsabilidad de nuestro gobierno, sino del gobierno anterior que irresponsablemente, igual que el Fondo, contrajeron la magnitud de este crédito que no solamente fue económico, sino político.

MIRÁ TAMBIÉN Nueva reunión de la Comisión Juicio Político sobre la causa Coparticipación

–¿Y qué opina de la suma fija de $ 60.000?

Es un paliativo. Uno aspira siempre a que ningún trabajador esté por debajo de la canasta básica total, ni siquiera de la canasta básica alimentaria. Pero la realidad es la que tenemos, y habría que hacer un largo análisis de por qué estamos en esta situación en la República Argentina.

Ahora, estos son paliativos, y esos paliativos bienvenidos sean frente a esta nueva situación de devaluación que hubo en la Argentina, que, por lo que nos dijo el ministro de Economía y nuestro candidato Sergio Massa, era mucho mayor lo que pretendía el Fondo Monetario. Así que es un paliativo que van a recibir una cantidad de trabajadores, que ayuda, digamos, a salir del paso de la situación que estamos viviendo y que trata de compensar esa devaluación.

–¿Y qué siente cuando desde la oposición hablan ahora de eso que han denominado hace un tiempo el “Plan Platita”? (Patricia) Bullrich, específicamente, dijo que Massa hace “populismo kirchnerista explícito” con estos anuncios. ¿Qué piensa al respecto?

Que tienen poca autoridad para hablar. Después de desaguisado en el que dejaron a la Argentina en 2015, 2019, 2001, me parece que la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) no tiene mucha autoridad para hablar de muchísimas cosas. Entre otras, de esa actitud cuando califica irónicamente el plan o estos paliativos de esa manera.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

No me gusta gastar definiciones en lo que hacen los adversarios, que ya han demostrado por su paso por el gobierno cómo dejaron a la Argentina, sino que prefiero pensar en cómo nuestra Unión por la Patria avanza hacia dar mejores condiciones de vida para el conjunto de la ciudadanía argentina y cómo, también, atravesamos esta etapa dura que es cogobernar con el FMI, vuelvo a repetir, por irresponsabilidad del gobierno del ingeniero Macri, de María Eugenia Vidal, Patricia Bullich, (Horacio) Rodríguez Larreta y todo lo que significa JxC.

–¿Qué perspectivas tiene con respecto a las elecciones generales? ¿Cómo ve posicionado a UxP pensando en octubre?

Bueno, yo creo que estamos competitivos, pese a todo. Estoy convencido de que vamos a estar en la segunda vuelta, por supuesto; de que vamos a avanzar y de que, aun frente a todas las circunstancias que nos han pasado durante estos casi cuatro años, evidentemente nosotros estamos en condiciones de seguir gobernando.

Eso sí: esto no son tres tercios, para mí son cuatro cuartos. ¿Por qué digo esto? Porque hay once millones de ciudadanos y ciudadanas argentinas que no concurrieron a votar. Ahí también tenemos que interpelar fuertemente. Y también la política, y en este caso nosotros cuando somos gobierno, sabemos que no alcanza con las narrativas. La narrativa la puede tener la oposición. Cuando somos gobierno, la mejor narrativa son los hechos. Son las concreciones de las necesidades que tiene la mayoría del conjunto de la población de la República Argentina.

Así que ese es el desafío. Y allí espero que avancemos; que además de todas estas medidas podamos elaborar, en este caso como ministro, además como candidato y también como conductor del espacio hoy, Massa elabore un programa de corto, mediano y largo plazo. Porque nosotros tenemos una salida para la Argentina, que es el círculo virtuoso consumo interno–salario–producción, darles valor agregado a nuestras materias primas. Esto ya lo hicimos; lo podemos volver a hacer. Pero para eso necesitamos profundizar algunas cuestiones que tienen que ver con la centralidad de la dignidad de la persona humana, que cada día aspira a vivir un poquito mejor, a salir de los niveles de pobreza en que hoy nos encontramos, que son muy altos, que nosotros, quienes venimos del peronismo en particular, de ninguna manera podemos aceptar.