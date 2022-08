Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el senador Omar Plaini.

-Ha participado ayer de la reunión del PJ bonaerense, en la cual declararon estar en estado de alerta y movilización. También se han manifestado una vez más junto a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué balance hace de esta avanzada judicial contra la Vicepresidenta?

La reunión corresponde a lo que dice la carta orgánica, que mensualmente se tiene que reunir el consejo del partido; además teníamos pendiente de la anterior reunión el acta donde planteamos que teníamos que realizar nuestro congreso partidario de la provincia de Buenos Aires, que se va a desarrollar el próximo sábado 3 de septiembre.

El balance que hacemos de la situación que está viviendo la Vicepresidenta de la Nación es la persecución. Claramente hay una persecución permanente, esto no viene de ahora, ahora han avanzado mucho más, con una definición del fiscal donde acusan a la Vicepresidenta de ser la cabeza de una asociación ilícita.

"Hay una persecución permanente y sistemática contra Cristina Fernández de Kirchner"

Lo cual está poniendo en riesgo muchísimas cosas, no solamente su reputación sino en parte también al sistema democrático. ¿Por qué? Porque cuando hablando de una asociación ilícita de estas características están diciendo que un grupo de hombres y mujeres de la política que llegaron por el voto popular conforman un gobierno para delinquir y esto mismo le cabe al día de mañana, como se sienta jurisprudencia, a un gobernador o a un intendente.

Es una atrocidad jurídica esto de la asociación ilícita y y ano lo decimos solamente nosotros. Hay algunos opositores como Miguel Ángel Pichetto que ha dicho que esto no puede avanzar.

Lo otro es la persecución sistemática que tienen con una líder popular de la magnitud de la Vicepresidenta de la Nación que ya se viene expresando desde el mismísimo día que la Fiscalía hace esa acusación que no tiene elementos de prueba.

Hay una reacción de gran parte del pueblo argentino que surge desde abajo y se autoconvoca para apoyar a la Vicepresidenta, no solamente donde ella reside sino que esto está sucediendo en todas las provincias del país.

No solamente van por Cristina sino por todo el peronismo evidentemente.

-Julio Alak ha señalado que con los tuits ya no alcanza y que ahora el pueblo debe tomar las calles. ¿Considera usted un paso trascendental que la ciudadanía se vuelva a volcar a las calles en este caso en defensa de la Vicepresidenta?

Es que ya está sucediendo. De hecho hay una custodia permanente que hace el pueblo organizado en la vivienda de Cristina.

Cuando terminó el alegato ya salieron a la calle los hombres y las mujeres de a pie, y eso nos interpela a toda la dirigencia. De hecho, ha recogido toda la dirigencia esto del campo nacional y popular y está organizando actividades. Lo vamos a ver este fin de semana mucho más contundente aún.

"Desde nuestra coalición va a surgir ponerle fecha y hora a una movilización masiva que va a decirle no a esta injusticia"

Esto va a seguir escalando y seguramente desde la centralidad de la política de nuestra coalición va a surgir ponerle fecha y hora a una movilización masiva que van a ser millones de hombres y mujeres que van a ir a decirle no a esta injusticia, no a este atropello, no a esta persecución política y mucho menos a la proscripción.

Ya de alguna manera esto interpela a la propia Cristina Fernández de Kirchner porque ya los compañeros y compañeras están mirando el 2023 con la continuidad de la coalición del Frente de Todos y con ella. Si el pueblo quiere, Cristina juegue... Seguramente vamos a ir en camino de eso