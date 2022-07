Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Omar Plaini.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Omar Plaini

La CGT se reunión ayer tras la jura de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. Usted participó de este encuentro. ¿Qué balance hacen de la flamante ministra?

La mayoría de los que estábamos allí la conocemos. No solamente es una profesional con un vasto conocimiento sobre lo económico sino que también es una brillante política. La conocemos en la doble condición y tenemos simpatía por ella.

MIRÁ TAMBIÉN EN VIVO: Diputados trata la Ley de Promoción Automotriz y la Ley de Bio y Nanotecnología

La mayoría de los que estábamos allí sabemos quién es la ministra, lo que piensa, cómo piensa. Ha surgido de las entrañas de nuestro movimiento nacional peronista. Es una técnica, una economista, preparada en los ámbitos de la doctrina y el pensamiento peronista.

Después bueno, la realidad es la realidad y va a tener que enfrentarse a una situación que no es la mejor.

¿Cuáles considera que deberían ser las medidas urgentes o las principales medidas que debería tomar Batakis?

Eso lo va a considerar ella. Nosotros, desde el campo sindical, estamos preocupadísimos por la inflación, por las asimetrías de los trabajadores asalariados, además de otras preocupaciones, la informalidad, la pobreza, la indigencia.

Pero claramente la inflación cabalga muy fuertemente y le va ganando al poder de compra del salario. También vemos que el Ministerio de Trabajo no tiene el presupuesto suficiente y sería muy bueno que se fortaleciera.

¿Es necesario poner sobre la mesa el debate sobre el Salario Básico Universal?

Conceptualicemos. Yo creo en el ingreso universal. Cuando hablamos de salario hablamos de otra cosa. Una cosa es un ingreso universal para aquellos que están sin trabajo, y de ahí podríamos hablar del fondo de desempleo y de una multiplicidad de herramientas que tiene el estado, y otra cuestión es cuando hablamos de salario.

Creemos que hay que potenciar el trabajo reciclado, hay que apuntar al trabajo privado fuertemente, y las empresas, el gobierno y el sector sindical tenemos que ponernos de acuerdo y encontrar los mecanismos para que eso avance.

El trabajador con empleo tiene la posibilidad del aguinaldo, de las vacaciones, del aporte jubilatorio, de la promoción de los mismos trabajadores. De todo esto se trata.

"Las empresas, el gobierno y el sector sindical tenemos que encontrar los mecanismos para potenciar el trabajo"

Lo otro hay que atenderlo obviamente y la coyuntura de la informalidad cada vez es más grande, se está haciendo algo perenne y nosotros tenemos que resolverlo. No quiere decir que haya un sector que decida trabajar por cuenta propia o en forma independiente. Y todo lo que no se puede contener dentro del empleo registrado, habrá que auspiciar y potenciar lo que se denomina economía popular siempre que eso no sea superior al trabajo registrado, al que genera riqueza y genera plusvalía.

Es desde los servicios desde donde nosotros vamos a desarrollarnos e ingresar en concepto de las grandes naciones del mundo. Es en el valor que tenemos nosotros, de nuestras riquezas y la producción que hagamos.

Usted señaló que la renuncia de Martín Guzmán le pareció de mal gusto. ¿Qué es lo que le chocó con respecto a esta carta que ha presentado el ex ministro?

La forma. Renunciar por Twitter. La verdad que está todo bien con las nuevas herramientas de comunicación, de difusión, de información, pero estamos hablando de un ministro de Economía de un país que se sienta frente al Presidente.

"Renunciar por Twitter es de muy mal gusto. Hay que hacerlo cara a cara, mirarnos a los ojos, decirnos las cosas"

Es muy simple, lleva su presentación de renuncia y dice “mire, señor Presidente, hasta aquí llegué, me voy, renuncio”. Pero hacerlo por un tuit es de muy mal gusto. Yo no creo en esa forma de hacer política y de definir la política.

Hay que hacerlo cara a cara, mirarnos a los ojos, decirnos las cosas. Cuál es el problema. Querer creer que el instrumento es el fin en sí mismo es un error conceptual tremendo. Y en una persona de esa magnitud, de ese conocimiento, de esa experiencia, es de muy mal gusto. Si no, tendría que pensar que hay una intencionalidad premeditada para hacerlo de esa manera. Y como no quiero pensar eso, digo por lo pronto que es de muy mal gusto