20230830 Julio Pereyra

–¿Cómo analiza las medidas anunciadas por Sergio Massa destinadas principalmente a los trabajadores privados y estatales, monotributistas, jubilados y pensionados y también para el sector de las economías regionales?

La tarea que está haciendo nuestro ministro de Economía y candidato, por supuesto, es una tarea formidable. Cerró el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional, FMI), dijo que iba a hacer los anuncios. Estos anuncios están ratificados también por el organismo del Fondo Monetario. Pero nuestra preocupación es que el trabajador no pierda ya más el poder adquisitivo y que vaya recuperando. Lo mismo los que tienen programas sociales, los que son jubilados, darles una mano a las pymes, que van a tener también oportunidad. Son muchas las medidas. Ustedes las han estudiado seguramente todas. Y va a seguir habiendo anuncios para ordenar la economía nacional y que no se cierre la economía para unos pocos, sino que se expanda para el grueso de los habitantes de la Argentina.

–Patricia Bullrich, en las últimas horas, se manifestó y dijo que estas medidas eran “populismo kirchnerista explícito”. ¿Qué le responde a Bullrich?

No, no le respondo a esa. Yo le tengo respeto a todo el mundo. Nunca me ocupo de desprestigiar a otros dirigentes que piensan diferente que yo. Lo que sí le digo es que acá, si llegamos a esta situación, es primero porque tenemos un problema grave desde la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández a la presidencia y la vicepresidencia: un endeudamiento tremendo que era muy difícil de pagar. Al poco tiempo, a los 90 días, arranca el COVID, que nadie sabía qué era eso, y tuvimos que reinventarnos, reinventar el programa que teníamos para que sobrevivan. Nosotros somos sobrevivientes de esa etapa. Hay muchos que quedaron en el camino, lamentablemente. Pero Argentina estuvo muy bien administrada con la pandemia, sea con los temas de camas, sea con que a nadie le faltó un respirador. Fíjese que nosotros arrancamos con un Ministerio de Salud que no era Ministerio, era Secretaría. Hubo que readecuarlo para nombrar de vuelta a un ministro que se haga cargo. Al poco tiempo, cuando estábamos saliendo de la pandemia, se configura la guerra, que es un problema en Europa, pero que castiga enormemente a toda América Latina, y particularmente a Argentina. Y ahí tuvimos que optar por que se cierren las empresas o comprar al precio que estaba en el mercado, que me dijeron 4500 millones de dólares, que el año próximo no lo vamos a tener, porque ya tenemos petróleo, ya tenemos gas.

Por otro lado, más allá de esto, y dentro de los acuerdos con el FMI, nos ocurre la sequía más grande de las últimas décadas. Ahí el gobierno nacional dejó de recaudar y los empresarios también dejaron de tener sus recursos para poder funcionar. Y hay un tema para recordar también: que el gobierno, en el momento en que las empresas estaban cerradas (muchas de ellas; las que eran esenciales estaban abiertas), se ayudó a que se sostenga el sueldo de los operarios de esas empresas. Eso permitió que cuando el país pudo arrancar, las estructuras se pusieran en marcha enseguida, que es lo que está pasando ahora.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Entonces, es muy fácil hacer una síntesis despectiva de un modelo, pero hay que ver desde dónde se inicia, y hacia dónde apuntamos nosotros. Nosotros apuntamos al trabajo, apuntamos a que los programas sociales se vayan convirtiendo en tareas laborales en diferentes empresas. Bueno, ese es el desafío que tenemos, y que en el año próximo, como Massa lo ha anunciado, y por supuesto otros dirigentes políticos en nuestro espacio, vamos a tener un superávit de 40.000 millones de dólares de las exportaciones. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Se lo lleva un pequeño grupo o readecuamos los sueldos para nivelarlos, como los teníamos en 2015, cuando Argentina tenía los salarios más altos en dólares de Latinoamérica? Eso hoy no ocurre.

–Pero, Julio, pienso en este repaso que usted hace por la pandemia, por la sequía histórica que también afectó a los productores. ¿Por qué no repercutió en las urnas el esfuerzo que hizo el gobierno durante todo este proceso que usted mencionaba?

Uno de los temas es que los candidatos de nuestra oposición ya estaban instalados hacía 60 o 90 días. Nuestro candidato, Massa, sale en las últimas horas, en el cierre de listas, se bajan dos listas y queda una sola. Acá en (Florencio) Varela nosotros también sacamos un poquito más del 44%. Lo mismo sacó Sergio Massa, lo mismo sacó Axel, lo mismo sacaron Wado de Pedro y Máximo Kirchner. Es un trabajo muy personalizado que hicimos con el intendente Andrés Watson; empezamos a trabajar hace rato nosotros acá. A nivel nacional no podíamos instalar ningún candidato nacional porque no lo teníamos todavía. Hablábamos del modelo. Ahora tenemos el candidato. Y eso está repercutiendo favorablemente, acá en Varela, donde yo lo veo, y lo que me cuenta el intendente Andrés Watson.

La gente está enojada porque tiene razón en estar enojada. Con todo lo que ha pasado, hasta yo me enojo. ¿Quién no se va a enojar con lo que nos tocó vivir? Pero hay que entender que uno empieza a levantar una pared de ladrillo, con mucho esfuerzo, viene un temporal, te tira todo el diablo, tenés que arrancar todo de vuelta, tenés que conseguir los materiales... bueno, así es el país también.

Yo creo que vamos a estar muy bien. Que el país, en diciembre, a pesar de lo que dicen algunos dirigentes, va a estar estabilizado. Ojalá que nos toque seguir a nosotros para poder seguir el plan que tiene Sergio Massa y la estructura de la que yo soy parte. Ojalá que puedan seguir. Porque sería realmente importantísimo seguir con este programa de gobierno y que el achique sea por otro lado y no sea el achique de cerrar ministerios, de cerrar programas, el CONICET, dinamitar el Banco Central, el 1 a 1 del dólar... A mí me gustaría cobrar lo que cobro, en vez de pesos, en dólares, pero para eso hace falta un camino que recorrer. Y el camino ya lo estamos recorriendo con Sergio Massa. Ya lo estamos recorriendo.