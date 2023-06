Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandro Finocchiaro.

Alejandro Finocchiaro

-Diputado, se expresó a través de Twitter sobre el paro de 48 horas que llevó adelante Suteba disidente el jueves y el viernes. Calificó a los referentes gremiales del espacio como “vagos y atorrantes”. ¿Por qué?

Primero, aclaro que Suteba es Ctera en la provincia de Buenos Aires. Podrá tener su fracción Multicolor, su fracción Celeste, pero Ctera es una sola y sus dirigentes se tienen que hacer responsables de este paro.

Yo estoy defendiendo a los chicos, a las familias y a los docentes, no a los gremialistas, porque yo sé que los maestros están cansados por el desorden generalizado del sistema. Ahora, sobre eso no escucho a Ctera hablar. No escucho que presionen al gobernador y al director general de Cultura y Educación que son los responsables de esta situación.

¿Por qué no hablamos claro? Dejemos a los chicos en las escuelas y la dirigencia política de la provincia se pone a buscarle un remedio a esto.

-¿Cuál es la solución para resolver los problemas del sistema educativo?

Se tiene que pensar en el mediano y en el largo plazo, pero ahora se puede mejorar la situación de los docentes. Y no estoy hablando solo de una cuestión económica, estoy hablando de la saturación que se vive en las escuelas y que la conocen los maestros que trabajan.

Los delegados viven en una torre de marfil, porque ellos no van a trabajar. En vez de hacerle la campaña al gobernador (Axel) Kicillof que se dediquen a trabajar de gremialistas.

-¿Los gremialistas hoy están enfocados en las elecciones?

Absolutamente. No me crean a mí, entren a la pagina de Ctera. Desde la conducción de Ctera se enojan cuando con ironía les digo “les vagues”, pero es así. Son vagos, sinvergüenzas y atorrantes porque dejaron a los chicos dos años sin clases y todavía muchas escuelas de la provincia no funcionan en forma continua por culpa del gobernador y de Roberto Baradel, que son parte del mismo sistema político.

-En este contexto, ¿tiene futuro la educación argentina?

Sí, necesitamos ganar con las mayorías adecuadas para hacer los cambios normativos que hacen falta. Nosotros entendemos a la educación como un proceso en el que los chicos y las chicas salen del aula con conocimientos significativos, capacitados para trabajar en el sector privado y, fundamentalmente, formados como ciudadanos.

El kirchnerismo tiene como lógica una escuela donde los chicos estén estancados 14 años, sometidos a un intenso proceso de ideologización para terminar odiando al mundo en el que tienen que convivir, es decir, odiando a los empresarios, a las fuerzas armadas, a los periodistas y a los jueces.

Son dos modelos diferentes: nosotros educamos para la libertad, el kirchnerismo educa para perpetuarse en el poder. Ellos educan para generar pobreza estructural para que en la ignorancia los sigan votando