Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el concejal platense y precandidato a diputado provincial por el FdT, Ariel Archanco.

Ariel Archanco

-¿Cómo avanza la Campaña del Frente de Todos en el tramo final rumbo a las PASO?

Avanza como lo habíamos planteado: con recorridas, con una agenda vecinal, hablando con todos los vecinos y vecinas de la ciudad para compartir nuestras ideas, nuestras propuestas y también evaluar la situación de cada localidad de la ciudad. Obviamente, hay muchas complejidades, ayer estuvimos en Gorina, hoy seguramente estemos en City Bell, así que la campaña avanza como lo habíamos planteado desde un primer momento que es, como le llamamos, en el mano a mano con cada vecino y vecina de la ciudad.

-¿Qué puede ofrecer Ariel Archanco a la Legislatura bonaerense?

Mirá, en primera medida vamos a trabajar fuertemente el tema de los servicios públicos, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el agua y la electricidad. Nos vamos a poner a disposición de cada vecino para controlar y monitorear las obras de inversión, la gestión de las empresas, de Absa, de Edelap. Ya estuvimos reunidos con las empresas. Les estamos solicitando tres cosas primero y principal. No solamente a Absa por el agua y a Edelap por la electricidad sino también a Camuzzi, y el tema de Fibertel y de las empresas que están con la conectividad, que es un gran problema en la ciudad de La Plata.

Primero, la prestación del servicio en calidad y en cantidad. Tenemos un gran desafío con el agua en la ciudad de La Plata, Absa viene haciendo una inversión muy importante y nos va a tocar a nosotros desde la Legislatura monitorear e ir controlando esta inversión que ronda los 11 mil millones de pesos en la ciudad de La Plata, entre la planta potabilizadora y la red de distribución del agua. Ahí vamos a estar, que está siendo un control irrestricto para que no pase lo que pasó con el acueducto norte que terminó siendo una obra de muy mala calidad y hoy la están padeciendo los vecinos de Gonnet, de Villa Castells. En fin, por un lado la calidad del servicio, por el otro la discusión de las tarifas. Las tarifas tienen que ser justas y razonables, tenemos que ir a una segmentación para que todos paguen las tarifas de acuerdo a su nivel de ingresos. Hasta el día de hoy, las forman las empresas a las tarifas, los costos que tienen para generar el servicio. Creemos que hay que tener en cuenta también el ingreso de la población. Las tarifas tienen que ser justas y razonables.

Y después, les estamos exigiendo, ya lo hicimos con Edelap para su oficina de Los Hornos, con Camuzzi para su oficina central, la restitución de la atención al público. Porque todavía hay un sector muy importante de nuestros vecinos y vecinas que no se manejan virtualmente, que no se manejan por las redes, que necesitan que alguien los atienda. La oficina de Camuzzi ya hace muchos meses que está cerrada, la oficina de Edelap de Los Hornos cerró por la pandemia y no volvió a abrir. Les estamos exigiendo a las empresas la rápida apertura de esas oficinas para que vuelvan a atender al público, para que el público tenga la posibilidad de canalizar sus reclamos, sus dudas y sus pagos de manera presencial.

-¿Qué cree que es lo que se pone en juego en estas elecciones, tanto a nivel local como a nivel provincial?

Se pone en juego la representatividad de los intereses de los vecinos. Nosotros tenemos la particularidad que la lista del Frente de Todos somos toda gente que vive en la ciudad de La Plata, en mi caso nací en la ciudad de La Plata, la vivo, la disfruto y la sufro como un vecino más la ciudad, y en ese sentido vamos a tratar de canalizar todas las necesidades de los vecinos en busca de las soluciones. Y eso es lo que se juega, es la representatividad de los intereses y los problemas de los vecinos ante el Estado y las empresas.

-¿Cómo califica la gestión de Julio Garro al frente del Ejecutivo local?

Es una gestión difícil de calificar porque viene con un declive muy importante. Lo vemos en materia de recolección de residuos, en materia de transporte, el transporte en la ciudad de La Plata hace 15 o 20 años que no se discute. Son 15 años en donde la ciudad creció, la población creció, las urbanizaciones. Entonces, vemos que están de pie porque no se abocan a los problemas de la gente. Ahora salieron a tapar algunos baches porque hay elecciones. La verdad es que la transitabilidad de las calles es pésima, es pésima donde hay asfalto que están llenas de baches, donde no hay asfalto están intransitables. Entonces lo que vemos es que es una gestión en declive en áreas estratégicas que tienen que ver con la ciudad.

-¿Qué mensaje le deja a los vecinos de La Plata de cara a las elecciones?

Estamos generando una instancia nueva en la política, con los mismos ideales de siempre, con el mismo compromiso político, pero con nuevos candidatos, con nuevas candidatas. Creemos que es momento de tener una relación más genuina con los vecinos y las vecinas de la ciudad, la política tiene que hacer una autocrítica y acercarse mucho más a la realidad de los vecinos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos partiendo desde el lugar de vecinos mismo. Vivimos la ciudad, la disfrutamos y la sufrimos. A partir de ahí, estamos generando una agenda para ir buscando las soluciones en conjunto.

Tengo la suerte, la posibilidad que me dieron mis compañeros de encabezar la lista de diputados provinciales y voy a ser el primer platense en llevarle los reclamos y las necesidades a nuestro gobernador, que está muy permeable a los planteos que le estamos haciendo. Hay una inversión muy grande del gobierno provincial en la ciudad de La Plata y ese también va a ser nuestro rol, acercarle al gobernador las inquietudes, las necesidades de los platenses, y en conjunto buscar soluciones. No vamos a esperar a asumir, ya lo estamos haciendo, estoy gratamente sorprendido por el nivel de conocimiento que tiene nuestro gobernador de nuestra ciudad, de los problemas -si se quiere- más minúsculos, pero que tiene un perfecto conocimiento de lo que está pasando y eso es lo que nosotros nos ofrecemos a ser: un nexo con la provincia para lograr llevarle soluciones a los vecinos de la ciudad